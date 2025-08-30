TV3 Žinios. Garsaus Ukrainos politiko nužudymo detalės; Automobilis rėžėsi į storą pušį; „Ignitis“ akcijos kelia aistras

Per vakar ir šiandien įvyko ne viena avarija. Viena jų, įvykusi penktadienio vakarą, – ypač skaudi: labai sunkios būklės vyras išvežtas į ligoninę Vilniuje.
Tuo metu Remigijaus Žemaitaičio noras, kad valstybė išpirktų „Ignitis“ akcijas ir bendrovė vėl priklausytų tik valstybei, kelia aistras. Tokį siūlymą kritikuoja ir ekonomistai, ir opozicija, sako, kad valstybė taip tiesiog tuščiai išmestų ginybai reikalingą pusė milijardų eurų, nedrąsiai apie tai kalba ir vis dar pareigas einantis Energetikos ministras. Bet R. Žemaitaitis sako, neva visa tai – tik tam, kad elektros kainos žmonėms sumažėtų.
