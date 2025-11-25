TV3 Žinios. Baltarusijoje įstrigę vilkikai toliau nejuda; Pareigūnų protestas; Kviečia į labdaros mugę

Po Seimo langais, svarstant kitų metų biudžetą, apie tūkstantis statutinių pareigūnų – policininkų, ugniagesių, pasieniečių – protestavo dėl didesnių atlyginimų. Kliuvo ir prie Seimo atėjusiam vidaus reikalų ministrui Vladislavui Kondratovičiui – jį kai kurie protestuotojai nušvilpė. Pasak pareigūnų, jų atlyginimai apgailėtini, o valdantieji netesi savo pažado reikšmingai, o ne keliais eurais padidinti atlyginimus.
Kalėdų dvasia, stebuklo laukimas ir dovanojimo džiaugsmas: tarptautinė moterų bendruomenė kviečia atvykti į labdaros mugę ir įsigyti skanėstų ar įvairių kalėdinių smulkmenų, už kurias surinktos lėšos bus aukojamos labdarai. Mugės lankytojus organizatoriai kvies apkeliauti pasaulį: įvairių šalių ambasados čia pardavinės savo kultūrą reprezentuojančias dovanas.
