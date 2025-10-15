TS-LKD su opozicine kartvelų partija sutarė bendradarbiauti stiprinant demokratiją Sakartvele

Tai numatantį dvišalio bendradarbiavimo memorandumą trečiadienį Vilniuje pasirašė TS-LKD lyderis Laurynas Kasčiūnas ir „Europos Sakartvelas – judėjimas už laisvę“ partijos pirmininkas George Tsereteli.
„Turime remti Sakartvelo demokratiją ir nepriklausomybę. Mūsų politikai, mūsų partija padarys viską, kas nuo mūsų priklauso, kad palaikytume šią šalį ir tautą“, – BNS teigė L. Kasčiūnas.
Politiko teigimu, dvišalis bendradarbiavimas yra paremtas mokymais, abipusiu gerosios praktikos apsikeitimu.
„Mes aiškiai pasakome, jog remiame Sakartvelo integraciją į Europos Sąjungą ir NATO, tai mūsų strateginis tikslas. Mes remsim visą laiką demokratinį tautos apsisprendimą, kad joks autoritarinis režimas tautos valios nepažeistų, nes tai yra be galo svarbu, darysim tai visais įmanomais frontais ir kanalais“, – pabrėžė TS-LKD pirmininkas.
Pasak G. Tsereteli, šis bendradarbiavimas nėra vien simbolinis gestas, tai politiškai labai svarbus veiksmas visoje Europoje, jog Lietuva pasirašo susitarimą su Sakartvelo proeuropietiška partija.
„Labai džiaugiuosi, kad šiandien pasirašome šį bendradarbiavimo memorandumą, kuris suteiks papildomo postūmio mūsų partijai ir mūsų dviejų partijų santykiams dirbti kartu, padėti vieni kitiems tokiu metu, kad galėtume tęsti savo eurointegracijos kelią“, – kalbėjo Sakartvelo partijos lyderis.
„Su mūsų partneriais, buvusiais koalicijos partneriais ar galbūt būsimos koalicijos partneriais, mes nežinome, kaip klostysis situacija Sakartvele, bet mes išliekame optimistiški. Vis dar turime daug optimizmo, žiūrėdami į mūsų žmones, kurie protestuoja jau daugiau nei 300 dienų, jie protestuoja dėl savo demokratinės ir europietiškos ateities“, – pridūrė jis.
Kaip rašė BNS, spalio pradžioje populistinė partiją „Sakartvelo svajonė“ laimėjo vykusius vietos valdžios rinkimus.
Rinkimų dieną opoziciją surengė protestą prieš valdančiuosius, kuris jos buvo pavadintas „paskutine proga“ išsaugoti demokratiją.
Dešimtys tūkstančių žmonių, mojavusių Sakartvelo ir ES vėliavomis, užplūdo Tbilisio Laisvės aikštę, kur vyko tai, ką organizatoriai pavadino „nacionalinės asamblėjos“ mitingu.
Savo ruožtu valdžia pažadėjo griežtą atsaką „tiems, kas siekia revoliucijos“.
Po Rusijos invazijos į Ukrainą „Sakartvelo svajonė“ kaltinama priartinusi Tbilisį prie Rusijos ir priėmusi Maskvos įkvėptus represinius teisės aktus.
