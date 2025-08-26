Kalendorius
Rugpjūčio 26 d., antradienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
10
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Tiesiogiai: Vilniuje vyksta protestas prieš valdžios pokyčius – „Gėdos diena“

2025-08-26 11:00 / šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt aut.
2025-08-26 11:00

Antradienio rytą Vilniuje ruošiamasi masiniam protestui „Gėdos diena“, kurį inicijavo visuomenininkas Andrius Tapinas ir „Laisvės TV“. Jo dalyviai kreipsis į prezidentą, žygiuos Gedimino prospektu ir prie Seimo surengs mitingą, išreikšdami nepritarimą socialdemokratų sprendimui dėl naujos koalicijos.

Antradienio rytą Vilniuje ruošiamasi masiniam protestui „Gėdos diena“, kurį inicijavo visuomenininkas Andrius Tapinas ir „Laisvės TV“. Jo dalyviai kreipsis į prezidentą, žygiuos Gedimino prospektu ir prie Seimo surengs mitingą, išreikšdami nepritarimą socialdemokratų sprendimui dėl naujos koalicijos.

REKLAMA
10

Prie Prezidentūros aikštės jau buriasi gausi protesto minia. Vis dėlto, tai dar ne visi dalyviai – didesnė žmonių banga, tikėtina, jungtis ketina prie Seimo, kur numatytas pagrindinis mitingas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Protestas „Gėdos diena”
(12 nuotr.)
(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Protestas „Gėdos diena”

Susirinko per tūkstantį žmonių

Vilniuje, Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros antradienį į protestą prieš naują valdančiąją daugumą susirinko per tūkstantį žmonių.

REKLAMA
REKLAMA

Protestas „Gėdos diena“ surengtas Lietuvos socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) frakcijų seniūnams pirmadienį pasirašius koalicijos sutartį.

REKLAMA

Susirinkusieji aikštėje laikė plakatus su užrašais „Prezidentas kaip Sosnovskio barštis – aukštas, gražus, bet invazinis?“, „Kai 3in1 šūde, tai smirda visi“.

„Kokia yra naudingiausia koalicija Putinui? Jeigu atsakymas yra šita, tai turbūt reikia kažką kito daryt“, – BNS sakė mitingo dalyvis 31-erių Ovidijus Motuzas iš Kauno.

Protesto eiga

Renginio organizatoriai atskleidė, kokia tvarka įvyks mitingas:

„Rugpjūčio 26 dieną (antradienį) rinksimės į masinį protestą Vilniuje. 11.00 – Protestą pradėsime Daukanto aikštėje, kur kreipsimės į Prezidentą; 11.20 – Tuomet žygiuosime Gedimino prospektu iki Seimo, kur įvyks mitingas. 12:00 – Protesto mitingas.“

REKLAMA
REKLAMA

Tai diena, kuomet socialdemokratai pasirašys naują koalicijos sutartį su Remigijaus Žemaitaičio vadovaujamais „aušriečiais“, o sostinėje įvyks A. Tapino ir „Laisvės TV“ inicijuojamas masinis protestas.

Anot renginio organizatorių, protestas bus rengiamas  socialdemokratams dar kartą sulaužius žodį, pasirenkant savo partneriu „Nemuno aušrą“.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

LSDP ir „Nemuno aušros“ atstovų susitikimas (nuotr. BNS)
(19 nuotr.)
(19 nuotr.)
FOTOGALERIJA. LSDP ir „Nemuno aušros“ atstovų susitikimas (nuotr. BNS)

„Gėdos diena ateis tada, kai socialdemokratai, dar kartą sulaužę savo žodį, valdyti perduos šalį į rankas partijai „Nemuno aušra“, vadovaujamai teismo pripažinto šmeižiko ir melagio, bei prijungs prie jų Tomaševskiui paklusnius žmones, prieš sankcijas Rusijai ir Baltarusijai nusiteikusius politikus, antivakserių ideologus ir referendumo kartelės mažintojus“, – teigia protesto organizatoriai.

REKLAMA

Masinis protestas prasidės Daukanto aikštėje

Anot jų, pasirašant naująją koalicijos sutartį, masinis protestas prasidės Daukanto aikštėje, kurio metu jo dalyviai kreipsis į prezidentą Gitaną Nausėdą. Po jo valdžios pokyčius kritikuojantys žmonės žygiuos Gedimino prospektu iki Seimo, kur toliau vyks mitingas.

„Taip, tikriausiai, protestas vyks darbo dienos rytą. Taip, nepatogu. Bet mitingas bus trumpas – ateiname ne pasirodyti, o aiškiai pasakyti, kad ši diena yra gėdos diena“, – pabrėžė organizatoriai.

REKLAMA

Tai ne pirmas prieš LSDP koaliciją su „aušriečiais“ nukreiptas protestas. Pirmoji protesto akcija „10 minučių tylos“ buvo surengta praėjusių metų lapkritį, naujojo šalies parlamento priesaikos dieną Vilniuje, šalia Seimo, bei dar dviejuose miestuose – Kaune ir Tauragėje.

ELTA primena, kad liepos pabaigoje buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pranešus apie atsistatydinimą, LSDP teko ieškoti ne tik naujo ministro pirmininko, bet ir iš naujo formuoti valdančiąją daugumą.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Sekmadienį posėdžiavusi socialdemokratų taryba nusprendė valdančiąją daugumą formuoti su „Nemuno aušra“ ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS). 

LSDP naująja kandidate į ministres pirmininkes pasiūlė iki šiol Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) vadovavusią Ingą Ruginienę. Ketvirtadienį prezidentas G. Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo pateikė politikės kandidatūrą į Vyriausybės vadovės postą. 

REKLAMA

Nausėdai įteiks peticiją

Šalies vadovui Gitanui Nausėdai mitingo organizatoriai ketina įteikti ir peticiją, kurią pasirašė per 77 tūkst. piliečių.

„Prašome Jus, kaip Respublikos Prezidentą, išreikšti savo nepritarimą besiformuojančiai koalicijai, neskirti į ministrų postus „Nemuno aušros“ ir Krikščioniškų šeimų sąjungai priklausančių ir/ar savo veikla ir viešais pasisakymais keliančių grėsmę Lietuvos valstybingumui politikų“, – rašoma peticijos tekste.

Vilniaus miesto savivaldybės teigimu, renginiui išduotas 10 tūkst. dalyvių leidimas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Remigijus Žemaitaitis, Laurynas Kasčiūnas, Inga Ruginienė (tv3.lt koliažas)
Seime Ruginienei – vertinimai iš vyrų: „nuginkluojanti šypsena”, „tarsi kometa” (7)
Socialdemokratų tarybos posėdis (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS)
Vytenis Povilas Andriukaitis apie „Gėdos dieną“: „Atspindi tik dalies visuomenės nuomonę“ (77)
Inga Ruginienė (Elta) (nuotr. Josvydo Elinsko)
Tiesiogiai: Seimas balsuoja dėl Ruginienės kandidatūros į premjero postą (53)
Inga Ruginienė (nuotr. Elta)
Ruginienė apie koaliciją su „Nemuno aušra“: didelio pasirinkimo neturėjome

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Oho!!!
Oho!!!
2025-08-26 11:13
Ar suvokiat, dėl ko protestuojat? Jei prieš teisėtai išrinktą valdžią, tai kartu yra protestas ir prieš valstybę!!!!
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (10)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų