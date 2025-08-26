Tiesiogiai: Vilniuje vyksta protestas prieš valdžios pokyčius – „Gėdos diena“

Prie Prezidentūros aikštės jau buriasi gausi protesto minia. Vis dėlto, tai dar ne visi dalyviai – didesnė žmonių banga, tikėtina, jungtis ketina prie Seimo, kur numatytas pagrindinis mitingas.
Susirinko per tūkstantį žmonių
Vilniuje, Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros antradienį į protestą prieš naują valdančiąją daugumą susirinko per tūkstantį žmonių.
Protestas „Gėdos diena“ surengtas Lietuvos socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) frakcijų seniūnams pirmadienį pasirašius koalicijos sutartį.
Susirinkusieji aikštėje laikė plakatus su užrašais „Prezidentas kaip Sosnovskio barštis – aukštas, gražus, bet invazinis?“, „Kai 3in1 šūde, tai smirda visi“.
„Kokia yra naudingiausia koalicija Putinui? Jeigu atsakymas yra šita, tai turbūt reikia kažką kito daryt“, – BNS sakė mitingo dalyvis 31-erių Ovidijus Motuzas iš Kauno.
Protesto eiga
Renginio organizatoriai atskleidė, kokia tvarka įvyks mitingas:
„Rugpjūčio 26 dieną (antradienį) rinksimės į masinį protestą Vilniuje. 11.00 – Protestą pradėsime Daukanto aikštėje, kur kreipsimės į Prezidentą; 11.20 – Tuomet žygiuosime Gedimino prospektu iki Seimo, kur įvyks mitingas. 12:00 – Protesto mitingas.“
Tai diena, kuomet socialdemokratai pasirašys naują koalicijos sutartį su Remigijaus Žemaitaičio vadovaujamais „aušriečiais“, o sostinėje įvyks A. Tapino ir „Laisvės TV“ inicijuojamas masinis protestas.
Anot renginio organizatorių, protestas bus rengiamas socialdemokratams dar kartą sulaužius žodį, pasirenkant savo partneriu „Nemuno aušrą“.
„Gėdos diena ateis tada, kai socialdemokratai, dar kartą sulaužę savo žodį, valdyti perduos šalį į rankas partijai „Nemuno aušra“, vadovaujamai teismo pripažinto šmeižiko ir melagio, bei prijungs prie jų Tomaševskiui paklusnius žmones, prieš sankcijas Rusijai ir Baltarusijai nusiteikusius politikus, antivakserių ideologus ir referendumo kartelės mažintojus“, – teigia protesto organizatoriai.
Masinis protestas prasidės Daukanto aikštėje
Anot jų, pasirašant naująją koalicijos sutartį, masinis protestas prasidės Daukanto aikštėje, kurio metu jo dalyviai kreipsis į prezidentą Gitaną Nausėdą. Po jo valdžios pokyčius kritikuojantys žmonės žygiuos Gedimino prospektu iki Seimo, kur toliau vyks mitingas.
„Taip, tikriausiai, protestas vyks darbo dienos rytą. Taip, nepatogu. Bet mitingas bus trumpas – ateiname ne pasirodyti, o aiškiai pasakyti, kad ši diena yra gėdos diena“, – pabrėžė organizatoriai.
Tai ne pirmas prieš LSDP koaliciją su „aušriečiais“ nukreiptas protestas. Pirmoji protesto akcija „10 minučių tylos“ buvo surengta praėjusių metų lapkritį, naujojo šalies parlamento priesaikos dieną Vilniuje, šalia Seimo, bei dar dviejuose miestuose – Kaune ir Tauragėje.
ELTA primena, kad liepos pabaigoje buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pranešus apie atsistatydinimą, LSDP teko ieškoti ne tik naujo ministro pirmininko, bet ir iš naujo formuoti valdančiąją daugumą.
Sekmadienį posėdžiavusi socialdemokratų taryba nusprendė valdančiąją daugumą formuoti su „Nemuno aušra“ ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS).
LSDP naująja kandidate į ministres pirmininkes pasiūlė iki šiol Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) vadovavusią Ingą Ruginienę. Ketvirtadienį prezidentas G. Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo pateikė politikės kandidatūrą į Vyriausybės vadovės postą.
Nausėdai įteiks peticiją
Šalies vadovui Gitanui Nausėdai mitingo organizatoriai ketina įteikti ir peticiją, kurią pasirašė per 77 tūkst. piliečių.
„Prašome Jus, kaip Respublikos Prezidentą, išreikšti savo nepritarimą besiformuojančiai koalicijai, neskirti į ministrų postus „Nemuno aušros“ ir Krikščioniškų šeimų sąjungai priklausančių ir/ar savo veikla ir viešais pasisakymais keliančių grėsmę Lietuvos valstybingumui politikų“, – rašoma peticijos tekste.
Vilniaus miesto savivaldybės teigimu, renginiui išduotas 10 tūkst. dalyvių leidimas.
