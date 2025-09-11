Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Tęsiamos baigiamos kalbos Remigijaus Žemaitaičio antisemitizmo byloje

2025-09-11 06:24 / šaltinis: BNS
2025-09-11 06:24

Vilniaus apygardos teisme, kur nagrinėjama kurstymu prieš žydus ir nacistinės Vokietijos nusikaltimų neigimu kaltinamo „Nemuno aušros“ pirmininko Remigijaus Žemaitaičio byla, ketvirtadienį bus tęsiamos baigiamosios kalbos.

Remigijus Žemaitaitis(nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)

Vilniaus apygardos teisme, kur nagrinėjama kurstymu prieš žydus ir nacistinės Vokietijos nusikaltimų neigimu kaltinamo „Nemuno aušros“ pirmininko Remigijaus Žemaitaičio byla, ketvirtadienį bus tęsiamos baigiamosios kalbos.

„Toliau bus tęsiamos baigiamosios kalbos, prokuroras savo kalbą baigė pirmadienį, toliau kalbas sakys advokatas ir kaltinamasis“, – BNS sakė teismo atstovė Greta Skripkutė.

Kaip rašė BNS, prokuroras „Nemuno aušros“ lyderiui siūlo skirti 51 tūkst. 250 eurų baudą.

Taip pat prašoma teismo skirti baudžiamojo poveikio priemonę – įmoką į Nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą.

Politikas teigė netikintis, kad teismas jam skirs tokią bausmę ir ją vertino kaip politikavimą.

Byla R. Žemaitaičiui iškelta dėl jo įrašų apie žydus, paskelbtų užpernai gegužę ir birželį socialiniame tinkle „Facebook“, viešų pasisakymų. Juose, be kita ko, Izraelis vadintas gyvuliais, teigta, kad žydai prisidėjo prie lietuvių tautos naikinimo.

Pernai rugsėjį pradėtoje nagrinėti baudžiamojoje byloje R. Žemaitaitis kaltinamas neapykantos skatinimu ir kurstymu prieš žmonių grupę dėl jų tautybės bei viešu pritarimu tarptautiniams, SSRS ar nacistinės Vokietijos nusikaltimams, jų neigimu ar šiurkščiu menkinimu.

Politikas savo kaltės nepripažįsta. „Nemuno aušros“ lyderis sako, kad jo pasisakymai apie Izraelį neiššaukė neapykantos nusikaltimų.

Komentuodamas skaičiuotę, dėl kurios anksčiau visuomenėje sulaukė kritikos ir teisėsaugos kaltinimų, parlamentaras pabrėžė, kad žodžiai „lipo žydas kopėčiom ir nukrito netyčiom, imkit, vaikai, pagaliuką ir užmuškit tą žyduką“ jokiais būdais neturėjo būti suprasti kaip tiesioginis raginimas susidoroti su tauta.

Jis tai vadino saviraiškos priemone, kuri „visiškai neturėjo jokio ryšio su siūlymu kažką daryti“.

Pasak R. Žemaitaičio, tokiais pranešimais socialiniuose tinkluose jis siekė atkreipti Lietuvos dėmesį į Gazos Ruože vykdomus Izraelio veiksmus.

BNS rašė, kad politikui dėl minėtų įrašų buvo inicijuota ir apkalta. Konstitucinis Teismas pernai balandį pripažino, kad jis sulaužė priesaiką ir šiurkščiai pažeidė Konstituciją.

Po šio sprendimo R. Žemaitaitis atsisakė parlamentaro mandato, kad galėtų kandidatuoti į prezidentus ir Seimo narius. Pernai rudenį jis vėl išrinktas į Seimą.

Seimas praėjusio gruodžio pradžioje panaikino R. Žemaitaičio teisinę neliečiamybę.

