  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Jablonskis apie „Ignitis grupės“ akcijų išpirkimą: jei būtų aiškūs kriterijai, būtų galima svarstyti

2025-09-10 16:38 / šaltinis: ELTA
2025-09-10 16:38

Kandidatas į energetikos ministrus Mindaugas Jablonskis sako, kad „Nemuno aušros“ siūlymui delistinguoti „Ignitis grupės“ akcijas jis pritartų tik įvertinęs kriterijus, kodėl tai reikėtų daryti. Kol kas, tikina M. Jablonskis, šiuo klausimu jis nėra kategoriškas.

„Ignitis“

Kandidatas į energetikos ministrus Mindaugas Jablonskis sako, kad „Nemuno aušros" siūlymui delistinguoti „Ignitis grupės" akcijas jis pritartų tik įvertinęs kriterijus, kodėl tai reikėtų daryti. Kol kas, tikina M. Jablonskis, šiuo klausimu jis nėra kategoriškas.

1

„Aš nesu kategoriškas, kad („Ignitis grupės“ akcijas – ELTA) reikia išpirkti, tačiau jei būtų kažkokie aiškūs kriterijai, kodėl yra noras tą daryti – tada būtų galima svarstyti“, – trečiadienį po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda žurnalistams sakė M. Jablonskis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak „aušriečių“ kandidato vadovauti Energetikos ministerijai, pagrindinė atsakomybė dėl šio sprendimo krenta ant socialdemokratų pečių.

„Čia reikia nepamiršti, kad energetikos ir finansų ministras valdo skirtingas įmones, todėl „Litgrid“ ir „Ignitis“ yra atskirti. Atvirai kalbant apie „Ignitis“, energetikos ministro įgaliojimai šioje vietoje yra riboti – „Ignitis“ yra pas finansų ministrą. Todėl, mano supratimu, pagrindinė pozicija čia turi būti socialdemokratų, kaip jie nuspręs. Energetikos ministras gali pasisakyti bendrais klausimais“, – aiškino M. Jablonskis.

„Girdėjau, kad net kandidatas į finansų ministrus skeptiškai žiūri į šią idėją“, – sakė ilgametis teisininkas.

Siūlymus delistinguoti „Ignitis grupės“ akcijas į savo rinkiminę programą buvo įtraukusi į naująją valdančiąją koaliciją pakviesta „Nemuno aušra“.

„Ignitis grupės“ akcijų viešas siūlymas akcijų biržoje „Nasdaq“ pradėtas 2020-ųjų spalį.

Daugiau nei 25 proc. grupės akcijų valdo instituciniai investuotojai (15,06 proc.), iš kurių daugiausia Baltijos šalyse, ir mažmeniniai investuotojai (9,95 proc.), iš kurių didžioji dalis – Lietuvoje, tačiau grupę valdo valstybė – 74,99 proc. akcijų priklauso Finansų ministerijai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

