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TV3 naujienos > Lietuva

Teismas: slaptu pacienčių filmavimu kaltinamas Abraitis toliau negali dirbti ir disponuoti savo turtu

2026-10-05 12:52 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-05 12:52
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Kauno apylinkės teismas pirmadienį dar pusmečiui pratęsė laikiną nuosavybės apribojimą slaptu pacienčių filmavimu kaltinamo mediko Vytauto Abraičio turtui.

Teismas: slaptu pacienčių filmavimu kaltinamas Abraitis toliau negali dirbti ir disponuoti savo turtu (ELTA nuotr.)

Kauno apylinkės teismas pirmadienį dar pusmečiui pratęsė laikiną nuosavybės apribojimą slaptu pacienčių filmavimu kaltinamo mediko Vytauto Abraičio turtui.

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„Procesinės prievartos priemonės – laikinas nuosavybės teisės apribojimas – pratęstas iki 2027 m. balandžio 7 d.“, – Eltą informavo Kauno apylinkės teismo pirmininko padėjėja ryšiams su žiniasklaida ir visuomene Inga Ramanauskaitė.

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Anksčiau, rugsėjo 18 dieną, teismas nusprendė dar trims mėnesiams, iki gruodžio 20 dienos, pratęsti laikiną draudimą V. Abraičiui užsiimti gydytojo-akušerio veikla. Pratęsdami šį terminą teismai konstatuoja, kad pagrindai procesinės prievartos priemonės taikymui ir jos pratęsimui neišnyko.

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Kaltinamojo advokatas ne kartą yra apskundęs apylinkės teismo nutartis riboti naudojimąsi turtu ir draudimą laikinai dirbti, tačiau Kauno apygardos teismui, tačiau teismas skundus atmesdavo.

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V. Abraičio bylą teismas toliau nagrinės lapkričio 18 dieną.

Šios V. Abraičio bylos nagrinėjimas artėja pabaigos link, gali būti, kad kitą posėdį prasidės baigiamosios kalbos: pasisakys prokuroras, kaltinamojo ir nukentėjusiųjų advokatai.

Piktnaudžiavimu ir neteisėtu informacijos rinkimu apie privatų asmens gyvenimą kaltinamas V.  Abraitis savo kaltę neigia ir teisme pakartojo anksčiau viešai išsakytą versiją, kad pacientes filmavo švietėjiškais ir pedagoginiais tikslais.

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Pernai lapkritį prokurorui teisme perskaičius kaltinamąjį aktą, medikas kaltės nepripažino, jis pareiškė, kad parodymus duos, kai bus apklausti liudytojai ir nukentėjusiosios.  

Kaip skelbė prokuratūra, ikiteisminis tyrimas dėl šių nusikalstamų veikų buvo pradėtas atliekant su įtariamu kyšininkavimu susijusį tyrimą ir jo metu gavus duomenų apie kaltinamojo mobiliajame telefone saugomus vaizdo įrašus.  

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Buvo nustatyta, kad nuo 2018 m. birželio iki 2023 m. birželio minėtomis aplinkybėmis buvo nufilmuota apie 20 šio gydytojo pacienčių. Duomenų apie vaizdo įrašų platinimą ikiteisminio tyrimo metu negauta.

Byloje nukentėjusiomis pripažintos 8 moterys, jos teisme buvo apklaustos anksčiau. Bendra nukentėjusiųjų apytikslė ieškinių suma siekia apie 67 tūkst. eurų. Kaltinamo gydytojo turtui toliau taikomas areštas siekiant užtikrinti nukentėjusiųjų civilinius ieškinius, jeigu teismas juos patenkintų.

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Nagrinėjama dar viena byla

Sausį Klaipėdos apygardos teismas nusprendė uždaruose posėdžiuose nagrinėti kitą V. Abraičio bylą. Joje medikas kaltinamas kyšininkavimu. 

Šią bylą Klaipėdos apygardos prokuratūra nagrinėti teismui perdavė pernai spalį. Joje keturi asmenys kaltinami kyšininkavimu, o vienas – jų papirkimu. Vienas iš kaltinamųjų kyšininkavimu – V. Abraitis.

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Kaltinamieji kaltės dėl jiems inkriminuotų nusikalstamų veikų nepripažino.

Kartu su V. Abraičio šioje byloje teisiamas ir žinomas uostamiesčio medikas Jonas Sąlyga. Jis dabar vadovauja Klaipėdos miesto poliklinikai. Kaltinimai J. Sąlygai nėra susiję su jo dabartine darboviete. 

Kaip skelbė Generalinė prokuratūra, byloje trys iš kyšius galimai priėmusių asmenų dirbo medicinines paslaugas teikiančiose viešosiose įstaigose, o vienas – savivaldybės administracijos skyriuje.

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Bylos duomenimis, Ukmergės rajono gyventoja, veikdama asmeniniais arba savo artimųjų interesais, Klaipėdos ir Palangos miestuose esančiose įstaigose vadovaujančias pareigas užimantiems darbuotojams bei gydytojui iš Kauno kyšiais atsidėkojo už priėmimą pas gydytojus be išankstinės registracijos ir už kokybiškesnių bei didesnio kiekio sveikatos priežiūros paslaugų ar procedūrų gavimą.

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Kyšiai – iš viso daugiau kaip 1,5 tūkst. eurų – buvo teikiami per neatlygintinai atliekamus aplinkotvarkos darbus – augalų sodinimą, medžių genėjimą, sklypų priežiūrą ir kitus darbus valstybės tarnautojų ar jų artimųjų privačiuose sklypuose. Darbus kaltinamoji organizavo ir apmokėjo pasitelkusi savo sutuoktinio vykdomą individualią žemės ūkio veiklą bei jo darbuotojus. 

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Įtariama, kad kaltinamoji, siekdama, jog jai artimas asmuo būtų be eilės priimtas ir konsultuotas Kauno klinikose, minėtais darbais atsiskaitė su dabar jau nebedirbančiu gydytoju akušeriu ginekologu, tai yra V. Abraičiu.

Anot prokuratūros, kaltinamoji organizavo ir neatlygintinai atliko teritorijos tvarkymo bei augalų sodinimo darbus Klaipėdos universiteto ligoninės tuometiniam laikinajam vadovui J. Sąlygai už tai, kad šis padėjo jos artimam asmeniui patekti į reabilitacijos ligoninę. 

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Už tai, kad jam ten buvo ilgiau teiktos reabilitacijos paslaugos, skirta daugiau procedūrų ir užtikrinta geresnė priežiūra, teisėsaugos duomenimis, kaltinamoji suorganizavo ir atliko aplinkotvarkos darbus Palangos reabilitacijos ligoninės vieno skyriaus vedėjos šeimos privačiame sklype.

Dar vienu atveju kaltinamoji, veikdama savo sutuoktinio interesais, per tarpininkę davė kyšį Klaipėdos savivaldybės administracijos tarnautojai taip siekdama sklandaus darbų priėmimo tvarkant Klaipėdos viešąsias erdves ir palankumo ateityje.

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