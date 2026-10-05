Seimo konservatoriai kreipėsi į teismą: apskundė VRK sprendimą dėl ekspremjero Palucko

Konservatorių pateiktame skunde, su kuriuo susipažino ELTA, teismo prašoma panaikinti VRK rugsėjo 3 d. sprendimą, kuriuo konstatuota, jog G. Paluckas nepadarė šiurkštaus Rinkimų kodekso pažeidimo 2024 m. Seimo nario anketoje nurodydamas duomenis apie savo teistumą.
Frakcija taip pat siūlo įpareigoti VRK iš naujo įvertinti Seimo konservatorių ir liberalo Eugenijaus Gentvilo siųstą kreipimąsi dėl galimo G. Palucko šiurkštaus Rinkimų kodekso pažeidimo.
„Ir priimti teisės aktų reikalavimus atitinkantį motyvuotą sprendimą, atsižvelgiant į teismo nustatytas aplinkybes ir pateiktą teisės aiškinimą“, – teigiama Seimo TS-LKD frakcijos skunde.
Be to, teismo prašoma iš VRK išreikalauti su šiuo kreipimusi susijusių dokumentų.
„Registruotą kreipimąsi su priedais ir pateikimo duomenimis; tyrimą bei jo termino pratęsimą įforminančius protokolus; Sprendimo patvirtintą kopiją, registracijos, priėmimo, paskelbimo ir įteikimo duomenis; Pažymą su visais priedais; G. Palucko paaiškinimus; savivaldybės, probacijos tarnybos, registro tvarkytojo, teismo ir prokuratūros atsakymus. Patvirtintos Sprendimo kopijos prašoma dėl pateiktoje kopijoje neužpildyto numerio ir jos atitikties priimtam aktui patvirtinimo, o ne kaip naujo ginčo objekto“, – įvardijama dokumente. Jei, kaip nurodoma, VRK neturi visų šių procesinių dokumentų kopijų, juos atitinkamai siūloma gauti remiantis Vilniaus miesto apylinkės 2010 m. ir 2013 m. nutartimis G. Palucko byloje.
Be to, jeigu Regionų teismui kiltų abejonių „dėl taikytino reguliavimo konstitucingumo“, konservatoriai siūlo sustabdyti bylos nagrinėjimą ir dėl tolesnio šio skundo nagrinėjimo kreiptis į Konstitucinį Teismą (KT).
Kaip skelbė ELTA, rugsėjo pradžioje pripažindama ekspremjerą nepadarius šiurkštaus Rinkimų kodekso pažeidimo, VRK nustatė, kad Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas, 2010 m. G. Paluckui atidėdamas dvejų metų laisvės atėmimo bausmės vykdymą vieneriems metams, per šį laikotarpį pavedė atlyginti priteistą žalą ne kaip baudžiamojo poveikio priemonę, o kaip numatytą teismo įpareigojimą.
VRK teigimu, aplinkybė, kad buvęs premjeras kandidatavo į Seimą dar neatlyginęs likusios dalies priteistos žalos, nesudaro pagrindo teigti, jog G. Paluckas nebuvo atlikęs jam priskirtos bausmės ar kad tuo metu jam tebegaliojo baudžiamojo poveikio priemonė.
Kaip nurodė VRK, Vilniaus miesto savivaldybės atsakyme teigta, kad dėl anksčiau nereglamentuotų procedūrų, susijusių su savivaldybės gautinomis sumomis, nepavyko nustatyti atsakingų darbuotojų, neįtraukusių G. Palucko skolos į finansų apskaitos sistemą.
Tiesa, anot kai kurių posėdyje dalyvavusių VRK narių, situacija, kai teismo nuosprendžiu nustatytas įsipareigojimas atlyginti žalą nebuvo vykdomas daugiau kaip dešimtmetį, kelia klausimų, ar valstybės institucijos tinkamai vykdė savo darbą ir kontrolę.
Tyrimas pradėtas gegužę
VRK tyrimą pradėjo gegužės viduryje – po Seimo konservatorių ir liberalo E. Gentvilo kreipimosi. Parlamentarai į komisiją kreipėsi balandžio pabaigoje ir prašė nustatyti, ar socialdemokratas G. Paluckas nepadarė šiurkštaus Rinkimų kodekso pažeidimo.
Kreipimesi teigiama, kad G. Paluckas 2024 m. rugpjūtį pasirašė ir VRK pateikė kandidato į Seimo narius anketą, kurioje į klausimą, ar turi nebaigtą atlikti teismo paskirtą bausmę ar Baudžiamojo kodekso priemonę, politikas atsakė neigiamai.
Pažymima, kad anketoje G. Paluckas nurodė, jog jo teistumas už tyčinį apysunkį nusikaltimą išnyko 2013 m., bet faktiniai duomenys rodo, jog politikas priteistą turtinę žalą atlygino tik 2025 m., jau eidamas Seimo nario pareigas.
Priduriama, kad Konstitucinis Teismas 2025 m. vasario 6 d. nutarime išaiškino, jog asmuo negali būti renkamas, kol jo atžvilgiu priimtas baigiamasis teismo aktas nėra visiškai įvykdytas.
Pasak opozicijos, Rinkimų kodekso 176 straipsnio 6 dalis tiesiogiai įvardija informacijos apie nuteisimo vykdymą iškraipymą kaip pagrindą konstatuoti šiurkštų pažeidimą.
Kreipimesi į VRK prašoma, kad būtų atliktas tyrimas dėl G. Palucko pateiktų duomenų teisingumo. Taip pat prašoma priimti sprendimą dėl pagrindo pripažinti socialdemokratą padariusį šiurkštų Rinkimų kodekso pažeidimą buvimo. Galiausiai nurodoma, jog konstatavus šiurkštų pažeidimą, perduoti informaciją Seimui, jog būtų sprendžiamas įgaliojimų nutrūkimo klausimas.
ELTA primena, kad pernai vasarą viešojoje erdvėje pasirodžius žurnalistiniams tyrimams apie G. Palucką bei jo praeitį, verslo ryšius, įtartinus sandorius, liepos pabaigoje socialdemokratas nusprendė atsistatydinti iš ministro pirmininko pareigų.
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