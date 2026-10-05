Buvusius Radviliškio ir Telšių tarybų narius teismas „čekiukų“ bylose atleido nuo atsakomybės

Anot teisėsaugos, G. Verdingas, 2019–2023 m. eidamas Radviliškio rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, o P. Kuizinas ir S. Čekanauskas, 2019–2023 m. eidami Telšių rajono savivaldybės tarybos narių pareigas, piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, pateikdami jų, kaip tarybos narių, išlaidų ataskaitas, jose įtvirtindami tikrovės neatitinkančius duomenis apie išlaidas kurui.
Tokiu būdu G. Verdingas Radviliškio rajono savivaldybės administracijai padarė 2 290 eurų, P. Kuizinas Telšių rajono savivaldybės administracijai padarė 3,5 tūkst., S. Čekanauskas – 4 125 eurų turtinę žalą.
Buvę politikai visiškai pripažino kaltę, nuoširdžiai gailėjosi ir atlygino savivaldybėms padarytą žalą. Visiems jiems nustatytas vienerių metų laidavimo terminas ir atimta teisė trejiems metams būti išrinktiems į valstybės ar savivaldybių institucijų ir jų įstaigų, įmonių ar nevyriausybinių organizacijų renkamas pareigas.
Taip pat paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – įmokos į Nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą. G. Verdingas į šį fondą turės sumokėti 2 tūkst. eurų, P. Kuizinas – 500 eurų, S. Čekanauskas – 1 tūkst. eurų.
Tuo metu buvusios Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narė Vida Janulaitienė „čekiukų“ byloje pripažinta kalta.
Šiaulių apylinkės teismas patvirtino Šiaulių apygardos prokuratūros prokuroro pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu. V. Janulaitienė pripažinta kalta dėl piktnaudžiavimo, sukčiavimo ir dokumentų klastojimo, jai skirta 3 350 eurų bauda ir baudžiamojo poveikio priemonę – teisės būti išrinktai į valstybės ar savivaldybių institucijų, jų įstaigų ar įmonių renkamas ar skiriamas pareigas atėmimas 3 metams.
V, Janulaitienė, 2019–2022 m. eidama Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narės pareigas, piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, pateikė jos, kaip tarybos narės, išlaidų ataskaitas, jose galimai įtvirtindama tikrovės neatitinkančius duomenis apie išlaidas kurui. Tokiu būdu, anot prokuratūros, V. Janulaitienė Radviliškio rajono savivaldybės administracijai padarė 2 340 eurų turtinę žalą.
Politikė visiškai prisipažino padariusi nusikalstamas veikas, nuoširdžiai gailėjosi ir atlygino Radviliškio rajono savivaldybei padarytą žalą.
ELTA primena, kad visuomenininkui Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių.
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