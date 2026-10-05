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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Teismui perduota Akmenės mero Mitrofanovo „čekiukų“ baudžiamoji byla

2026-10-05 10:34 / šaltinis: ELTA ir Balsas.lt / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA ir Balsas.lt / aut.
2026-10-05 10:34
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Šiaulių apygardos prokuratūra Telšių apylinkės teismui perdavė baudžiamąją bylą, joje turto pasisavinimu, piktnaudžiavimu, dokumentų suklastojimu ir disponavimu jais kaltinamas buvęs Akmenės rajono savivaldybės tarybos narys, dabartinis šios savivaldybės meras Vitalijus Mitrofanovas. 

Teisėjai (nuotr. Elta)

Šiaulių apygardos prokuratūra Telšių apylinkės teismui perdavė baudžiamąją bylą, joje turto pasisavinimu, piktnaudžiavimu, dokumentų suklastojimu ir disponavimu jais kaltinamas buvęs Akmenės rajono savivaldybės tarybos narys, dabartinis šios savivaldybės meras Vitalijus Mitrofanovas. 

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Baudžiamosios bylos duomenimis, V. Mitrofanovas, 2019–2023 m. eidamas Akmenės rajono savivaldybės tarybos nario ir mero pareigas, įtariama piktnaudžiavo tarnybine padėtimi ir pateikė jo, kaip tarybos nario išmokų ataskaitas, jose įtvirtindamas galimai tikrovės neatitinkančią informaciją apie patirtas kuro išlaidas, kurios buvo susijusios su asmeninių išlaidų apmokėjimu, o ne su patirtomis išlaidomis vykdant tarybos nario veiklą.

Kaip pranešė prokuratūra, ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad politikas, galimai klastodamas tarybos nario išlaidų ataskaitas ir jas pateikdamas savivaldybės buhalterijai, savo naudai įgijo daugiau nei 1 350 eurų, priklausiusius Akmenės rajono savivaldybės administracijai.

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