Sukčiai apsimetė, kad namuose reikia atlikti kratą: iš viso pasisavino turto už 14 tūkst. eurų

Kaip penktadienį pranešė teismas, už sukčiavimą, valstybės tarnautojo vardo pasisavinimą ir neteisėtą elektroninės mokėjimo priemonės įgijimą E. K. ir M. L. skirta po dvejus metus laisvės apribojimo be intensyvios priežiūros.
Abu nuteistieji taip pat įpareigoti per 12 mėnesių neatlygintinai išdirbti po 80 valandų sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi pagalbos reikalingais asmenimis.
Be to, teismas juos įpareigojo nukentėjusiajai per pusmetį atlyginti 3 tūkst. eurų neturtinę žalą, tęsti darbą arba būti registruotiems Užimtumo tarnyboje.
Apgaudinėjo žmones, kad namuose būtina atlikti kratą
Bylos duomenimis, 2024 metų birželį vyrai, melagingai prisistatydami kriminalinės policijos pareigūnais ir grasindami nukentėjusiajai sulaikymu, pateikė tikrovės neatitinkančią informaciją, kad jos namuose esą būtina atlikti kratą.
Taip apgaule kaltinamieji įgijo nukentėjusiajai priklausiusio turto už 206 eurus ir kitam asmeniui priklausiusio turto už 13,8 tūkst. eurų. Tarp pasisavintų daiktų buvo drabužių, tarp jų – didelės vertės pitono odos striukė, taip pat banko mokėjimo kortelė ir kiti daiktai.
Sukčiai savo kaltę pripažino iš dalies. Teismas vertino, kad jų pateikta įvykių versija prieštaravo byloje nustatytoms faktinėms aplinkybėms ir buvo siekis išvengti baudžiamosios atsakomybės.
Skirdamas bausmes, teismas atsižvelgė į tai, kad abu vyrai anksčiau teisti, bet teistumai teigiamos įtakos jų elgesiui neturėjo, asmenys toliau darė naujas nusikalstamas veikas.
Šis nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui.
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