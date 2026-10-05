Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Teismas pratęsė ginekologo Vytauto Abraičio nuosavybės teisės apribojimą

2026-10-05 11:56 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-05 11:56
Pridėkite kaip šaltinį Google

Kauno apylinkės teismas pirmadienį pusei metų pratęsė laikiną nuosavybės teisės apribojimą piktnaudžiavimu ir neteisėtu informacijos apie privatų asmens gyvenimą rinkimu kaltinamo mediko Vytauto Abraičio turtui.

Teismas pratęsė ginekologo Vytauto Abraičio nuosavybės teisės apribojimą | Eriko Ovčarenko / BNS foto nuotr.

Kauno apylinkės teismas pirmadienį pusei metų pratęsė laikiną nuosavybės teisės apribojimą piktnaudžiavimu ir neteisėtu informacijos apie privatų asmens gyvenimą rinkimu kaltinamo mediko Vytauto Abraičio turtui.

REKLAMA
0

Apribojimas pratęstas iki 2027 metų balandžio 7 dienos.

Tuo metu rugsėjo 18 dienos nutartimi teismas iki gruodžio 20 dienos pratęsė laikiną draudimą V. Abraičiui užsiimti gydytojo akušerio ginekologo veikla.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anksčiau V. Abraičio gynėjas Giedrius Danėlius prašė naikinti draudimą gydytojui užsiimti akušerio ginekologo veikla, skundą grįsdamas šios priemonės neproporcingumu, tikimybės daryti naujus nusikaltimus nebuvimu, tačiau teismo tokie argumentai neįtikino.

REKLAMA
REKLAMA

BNS rašė, kad minėtas draudimas V. Abraičiui taikomas nuo 2024-ųjų rugsėjo, kai jis buvo nušalintas nuo pareigų. Vėliau kas tris mėnesius teisės dirbti akušeriu ginekologu laikinas sustabdymas būdavo pratęsiamas.

REKLAMA

Draudimas V. Abraičiui taikomas Kauno apylinkės teismui nagrinėjant baudžiamąją bylą, kurioje gydytojas kaltinamas piktnaudžiavimu ir neteisėtu informacijos apie privatų asmens gyvenimą rinkimu.

Teisėsaugos duomenimis, V. Abraitis 2018–2023 metais Kaune teikdamas sveikatos priežiūros paslaugas valstybinėse ir privačiose įstaigose slapta nufilmavo apie 20 savo pacienčių.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak valstybinio kaltintojo, kadangi dalies moterų nepavyko identifikuoti, nukentėjusiomis pripažintos aštuonios pacientės.

Nukentėjusiosios civiliniais ieškiniais iš gydytojo prašo priteisti apie 67 tūkst. eurų neturtinės žalos kompensaciją.

Kaltinamojo advokatas Mindaugas Martinaitis prasidedant teisminiam bylos nagrinėjimui pernai birželį sakė, kad jo klientas kaltės nepripažįsta, o daugelį pacienčių vaizdo įrašų darė gydymo tikslais.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų