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Mitrofanovas apie savo „čekiukų bylą: nesijaučiu kaltas, tampi didžiausiu nusikaltėliu dėl atsitiktinių klaidų

2026-10-05 12:29 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-05 12:29
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Prokuratūrai į teismą perdavus Akmenės rajono savivaldybės mero Vitalijaus Mitrofanovo „čekiukų“ baudžiamąją bylą, politikas sako nesijaučiantis kaltas dėl minėtoje byloje jam inkriminuotų nusikaltimų.

Mitrofanovas apie savo „čekiukų bylą: nesijaučiu kaltas, tampi didžiausiu nusikaltėliu dėl atsitiktinių klaidų (nuotr. Elta)

Prokuratūrai į teismą perdavus Akmenės rajono savivaldybės mero Vitalijaus Mitrofanovo „čekiukų“ baudžiamąją bylą, politikas sako nesijaučiantis kaltas dėl minėtoje byloje jam inkriminuotų nusikaltimų.

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„Tose pačiose situacijose atsakomybės klausimas savivaldybėse sprendžiamas skirtingai. Būtų logiška, jei teismas mano byloje remtųsi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pozicija Sinkevičiaus byloje“, – Eltai pirmadienį sakė V. Mitrofanovas.

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Kasacinis teismas nutraukė „čekiukų” byloje nuteisto tuomečio Jonavos mero, dabartinio premjero Mindaugo Sinkevičiaus „čekiukų“ bylą, konstatuodamas, kad tuomečio politiko veiksmai negalėjo užtraukti baudžiamosios atsakomybės, be to, pasisavintas lėšas jis grąžino. Politikui buvo inkriminuotas sukčiavimas, piktnaudžiavimas ir dokumentų klastojimas.

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Pirmadienį pranešta, kad Šiaulių apygardos prokuratūra Telšių apylinkės teismui perdavė baudžiamąją bylą, joje turto pasisavinimu, piktnaudžiavimu, dokumentų suklastojimu ir disponavimu jais kaltinamas buvęs Akmenės rajono savivaldybės tarybos narys, dabartinis šios savivaldybės meras V. Mitrofanovas. 

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Baudžiamosios bylos duomenimis, V. Mitrofanovas, 2019–2023 m. eidamas Akmenės rajono savivaldybės tarybos nario ir mero pareigas, įtariama piktnaudžiavo tarnybine padėtimi ir pateikė jo, kaip tarybos nario išmokų ataskaitas, jose įtvirtindamas galimai tikrovės neatitinkančią informaciją apie patirtas kuro išlaidas, kurios buvo susijusios su asmeninių išlaidų apmokėjimu, o ne su patirtomis išlaidomis vykdant tarybos nario veiklą.

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„Tampi didžiausiu nusikaltėliu dėl atsitiktinių klaidų. Juk būna neretai, kad meras ne pats pildo dokumentus, tą daro padėjėjai ir kiti darbuotojai“, – pasakojo V. Mitrofanovas.

Kaip pranešė prokuratūra, ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad politikas, galimai klastodamas tarybos nario išlaidų ataskaitas ir jas pateikdamas savivaldybės buhalterijai, savo naudai įgijo daugiau nei 1 350 eurų, priklausiusius Akmenės rajono savivaldybės administracijai.

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„Matau teisesaugos norą daryti politinį šou“, – Eltai sakė V. Mitrofanovas, komentuodamas pranešimą apie jo teismui perduotą jo bylą.

Jis pripažino, kad 16 byloje minimų kortelių priklauso ne jam, o už jas buvo nupirkta kuro už 800 eurų. Be to, politikas kaltinamas kurą pylęs komandiruočių metu. V. Mitrofanovas ginasi, kad nėra aiškiai reglamentuota, kada jis gali ar negali pilti kuro.

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Jis kritikavo teisėsaugos veiksmus ir tyrimui skirtą laiką, pareigūnų darbo sąnaudas.

„7 tomai surinkti, manau, kad minimum 100 tūkstančių eurų mano byla kainavo. Ar turi toks balansas būti? Yra Politikų etikos kodeksas, jį galima taikyti. Kam tampyti tarybos narius, kurie yra nusipelnę?“, – kalbėjo meras, stebėdamasis teisėsaugos noru kriminalizuoti savivaldos politikų veiksmus, naudojant jiems skirtas išmokas.

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Ikiteisminį tyrimą ilgamečio Akmenės politiko byloje organizavo ir jam vadovavo Šiaulių apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras, jį atliko Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnai.

Akmenės rajono meras dėl jam iškeltos „čekiukų“ bylos iš politikos nesitrauks.

Jis dabar mero pareigas eina penktą kadenciją, žada siekti ir šeštosios per savivaldos rinkimus kitų metų pavasarį.

ELTA primena, kad visuomenininkui Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo išmokoms skirtomis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių. 

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