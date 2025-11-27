Teisingumas lietuviškai: rekordinį kyšį paėmęs buvęs Kauno valdininkas – laisvas

Kauno apylinkės teismas buvo atmetęs jo prašymą, bet malonės V. Šiliauskas sulaukė iš Kauno apygardos teismo, beje, to paties, kuris šį valdininką teisė už korupciją ir tebuvo paskyręs jam tik baudą. Bausmę tąkart sugriežtino Lietuvos Aukščiausiasis Teismas.
Paėmė 260 tūkstančių eurų kyšį
Pinigus stiklainiuose marinavęs ir grindų bei sienų ertmėse slėpęs buvęs Kauno savivaldybės administracijos vadovas V. Šiliauskas jau džiaugiasi laisve. Nors į kalėjimą buvo pasiųstas 3 metams ir 4 mėnesiams, lygtinai paleistas maždaug po metų ir vienuolikos mėnesių.
„Turint puikius advokatus, turint galimybes, tu sėdėsi mažiau nei paprastas kaimietis, pavogęs bulvių maišą“, – politologas Bernaras Ivanovas.
Sąlygine laisve V. Šiliauskas mėgavosi jau kurį laiką, mat gyveno kalėjimo atviruose namuose, tad galėjo dienomis dirbti, o į kalėjimą grįždavo nakvoti, savaitgaliais mėgavosi išvykomis pas šeimą. Dauguma kauniečių, sutiktų gatvėje, smerkia tokią malonę už korupciją teistam aukštam Kauno valdininkui.
„Neteisinga, pagal teisybę tai turėtų atsėdėt, ką padarei – atsakyk“, – sakė kalbinta kaunietė.
„Prastai, jei nusikaltai, tai... paprastam žmogeliui taip nebūtų“, – svarstė kitas kaunietis.
„Žinokit, mūsų šalis išvis yra stebuklų... visiškai negerų“, – svarstė kita moteris.
Kiti gi sako, kai bus laisvėje, bent nereikės jo už mūsų visų pinigus išlaikyti.
„Gerai elgiasi ir išleidžia, kad valstybė nemokėtų pinigų be reikalo, juos išleidžia, dabar apykojė yra ir gali vaikščioti“, – teigė kitas kaunietis.
Dirbo vienos įmonės naudai
Teisėsaugai V. Šiliauskas įkliuvo už tai, kad iš įmonės „Autokausta“ direktoriaus Juozo Kriaučiūno reikalavo ir ėmė pinigus už palankius sprendimus laimint projektus Kaune.
„Ten yra auksinis lovys, prie kurio labai norisi visiems prieiti. Noras praturtėt, kuo daugiau“, – svarstė kalbinta Kauno pilietė.
Tačiau nors V. Šiliauskas sėdo į kalėjimą, „Autokausta“ Kaune ir toliau yra pagrindinė įvairių savivaldybės konkursų už milijonus eurų laimėtoja.
O Šiliauskas į laisvę ištrūkti bandė jau nuo pernai rugsėjo, prašymą teikė ir šių metų balandį, tad, kaip sakoma, trečias kartas nemelavo – jam atsivėrė kalėjimo vartai. Nors Kauno apylinkės teismas buvo atmetęs Šiliausko prašymą, šis tai skundė Kauno apygardos teismui ir šis suteikė malonę.
Tik paaiškinti visuomenei, kodėl, viešai prieš TV3 žinių kameras nesutiko ir argumentus išdėstė tik pranešime spaudai.
Politologas kaltina sistemą
„Nuteistajam drausminių nuobaudų neskirta, bausmės atlikimo metu administracinių nusižengimų ar poveikio priemonių taip pat skirta nebuvo, už ankstesnius administracinius nusižengimus skirtos baudos yra sumokėtos“, – pranešime rašė Kauno apygardos teismas.
„Ponas Šiliauskas pasiskundė Kauno teismui ir jis tenkino skundą, nors kalėjimų departamentas išdėstė ilgą savo motyvacinį laišką, kodėl nereikia, ten net baudos už kelių eismo taisyklių ir daugelis kitų dalykų, Pavyzdžiui, kad Šiliauskas prisipažino tada, kai buvo aiškūs kaltinimai, ir buvo negalima jų paneigti“, – piktinosi politologas Bernaras Ivanovas.
Politologas sako, stebina ir ydinga sistema, kai Lietuvoje kalinių skundai dažnai nagrinėjami tuose pačiuose teismuose, kuriuose jie buvo teisiami.
„Teisiamas buvęs Kauno vadovas, o tiem teisėjam tai po Kauną vaikščiot reikia, ir kas gali paneigti, kad tie teisiamieji turi ryšių, įtakos. Aš manyčiau, kaip minimum Vilniuje turėtų viskas vykti, arba kitam tolimam teisme, gal Skuode“, – galvą kraipė B. Ivanovas.
Belieka priminti, kad būtent Kauno apygardos teismas V. Šiliauską buvo pripažinęs kaltu dėl korupcinių nusikaltimų, bet kaip bausmę jam paskyrė ne kalėjimą, o piniginę baudą – 60 tūkstančių eurų. Už grotų jį pasiuntė Lietuvos Aukščiausias Teismas.
