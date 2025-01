Tarp keliautojų – naujovė: gyventojai ieško vis naujų partnerių: „Jeigu bijai, sėdėk namie“

Socialiniame tinkle „Facebook“ yra jau ne viena grupė, kurioje Lietuvos gyventojai ieško nepažįstamų bendrakeliautojų. Su jais kartu planuoja kelionę ir svečiuojasi užsienio šalyse, neretu atveju taip sutaupydami pinigų.

Naujienų portalas tv3.lt susisiekė su Vietnamo sostinėje Hanojuje besisvečiuojančiu Žilvinu. Jau 5 šalis nuo lapkričio mėnesio aplankęs Žilvinas sausio pabaigoje trauks į Indoneziją.

Tiesa, nenorėdamas į šią kelionę leistis vienas, vienoje iš socialiniame tinkle esančių kelionių grupių prieš išvykstant, lapkričio mėnesio pabaigoje, parašė savo kelionės tikslą ir pasiūlė norintiems prisijungti.

„Keliauju vienas po Pietryčių Azijos valstybes, dabar esu Malaizijoje, planuose yra ir Australija, nes iš ten skrydžiai nebrangūs. Gal kažkas panašiai keliaujate ten pat ir norite prisijungti arba planuojate atskristi? Aš tikiuosi grįžti žiemos gale ar pavasarį į Lietuvą.

Detalaus plano neturiu, bet šalys tokios: Malaizija, Indonezija, Singapūras, Vietnamas, Tailandas, Australija, dar norėčiau į Nepalą. Yra galimybė grįžt per Keniją. Rašykit, jei ką sudominau“, – grupėje „Ieškau bendrakeleivio!“ rašė vyras.

Keliaus su lietuve iš Panevėžio: „Man nereikia panelės, man reikia kelionių partnerio“

Nors jam parašė nemažai žmonių, susitarti susitikimui Indonezijoje pavyko su lietuve iš Panevėžio.

„Atskris ji į Indoneziją, bet laikas suspraustas, nes ji tik dviem savaitėm atskrenda. Sakau: tvarkoje, pakeliausime. Tai aš prisitaikiau prie jos, aš jau būsiu atskridęs į Džakartą ir pabuvęs, pasitiksiu ją ir paskui kartu keliausime po indonezijos salas.

Aš nebijau nieko. Jeigu bijai, sėdėk namie“, – sako jis.

Žilvino įsitikinimu, toks keliavimo būdas skirtas ne tam, kad susirastum antrą pusę ar artimą draugą, labiau – kompaniją kelionių metu, kad būtų pigiau ir nevieniša.

„Aš pasakiau: „Man nereikia panelės, man nereikia jaunos, senos, vyro, moters, man reikia kelionių partnerio ir viskas. Mes vienas kito nematę, nežinome, bet mes suaugę žmonės, mąstom vienodai, tai viskas tvarkoje.

Užtenka, kad interesai sutaptų, nes aš esu biudžetinis keliautojas, nešvaistūnas, ne koks gulėtojas pleže ar Turkijoje, kur lūpas nuvalo ir šampano į lovą atneša. Ji sakė, irgi panašiai keliauja, tai ir dedamės planą dabar, rašinėjamės, skambinėjamės“, – pasakoja Žilvinas.

Jiedu jau yra suplanavę aplankyti kaimą, kuriame gyvenanti Taradžų tauta, pasak pašnekovo, garsėja keistomis laidojimo tradicijomis.

„Laidojimo ta tradicija labai tos genties yra keista ir įdomi, patys žmonės įdomūs“, – sakė jis.

Naujienų portalas tv3.lt pasidomėjo, jog Žilvino minėtos tautos tradicijos galėtų būti, kad pastarieji mirusiuosius 5-7 dienas laiko namuose prieš palaidodami.

Taip pat kas trejus metus visus protėvių kūnus ištraukia iš kapų, perrengia ir nešioja po gimtinę.

Ieško kelionių draugų iš viso pasaulio

Tarptautinėse grupėse, kur ši praktika žaibiškai ėmė populiarėti dar anksčiau, žmonių įrašai labai panašūs.

Keliautojai prisistato, nurodo kelionės tikslą ir ką norėtų pamatyti, paminėdami, ar keliauti kartu nori, kad būtų pigiau, ar kad vietinis žmogus aprodytų kraštą, ar nurodo kitas priežastis.

Štai apie 30 metų moteris, gyvenanti Suomijoje, grupėje „Solo Travelers Find A Travel Buddy and Trip Partner“ dar ketvirtadienį rašė ieškodama kelionių draugo apkeliauti Ubudo miestą, esantį Balio saloje, Indonezijoje.

„Sveiki, šiuo metu esu Balio saloje ir planuoju kelionę į Ubudą kelioms dienoms, pradedant penktadienį, kad dalyvaučiau dvasiniuose/jogos seminaruose, o vėliau – vienos dienos kelionė į rytinę salos dalį, aplankant kelis šventuosius krioklius ir t.t. (tai bus sausio 26 arba 27 dieną). Ar yra kas nors Balio saloje, kas norėtų prisijungti (galėtume kartu išsinuomoti automobilį su vairuotoju)?

Taip pat galvoju apie kelionę į Nusa Penida arba Lembogan salas panardyti. Aš esu iš Suomijos/Lenkijos, mėgstu jogą, jojimą, lotynų šokius, žygius po gamtą, vandens pramogas ir t.t. Taip pat labai mėgstu tyrinėti kultūrinius ir istorinius objektus, atrasti geriausius vietinius maisto bei kavos ar arbatos taškus“, – rašė moteris.

Į jo įraša sureagavo per 20 žmonių per kelias valandas. Tiesa, paprastai per savaitę ar dvi į tokius įrašus sureaguoja per kelis šimtus keliautojų ir vietinių.

Dalis jų pataria, kokias vietas vertėtų aplankyti ar pasveikina atvykstant, tačiau neretu atveju atsiranda ir didelė dalis norinčių prisijungti bei keliauti kartu.

„Esu pasiekiamas, taip pat esu kelionių organizatorius Balio saloje, gidas ir vairuotojas, parašykite“, – į moters įrašą atsakė vienas iš Balyje gyvenančių žmonių.