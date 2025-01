Skrydžių bendrovių pokyčiai šįmet neapsiribos vien naujais mokesčiais: palies ir keleivius

Dabar, praėjus beveik penkeriems metams po „Covid“ pandemijos, paveikusios oro linijų transporto sektorių, optimizmas sugrįžo.

Tačiau 2025 m. atėjo didžios permainos, kurios dar labiau atvers pasaulį keliautojams, tuo pat metu imdamos iš jų daugiau mokesčių už šią galimybę.

Nauji maršrutai dar labiau sujungs JAV ir Europą

Rugsėjį „Delta Air Lines“ paskelbė, kad 2025 m. bus rekordinė aviakompanijos vasara, o transatlantinių maršrutų bus daugiausiai per visą istoriją. Aviakompanija per savaitę vykdys net 700 skrydžių per vandenyną į 33 Europos miestus.

Keletas iš šių naujų maršrutų: Atlanta – Briuselis ir Neapolis, Italija; Bostonas – Barselona ir Milanas; Mineapolis – Kopenhaga ir Roma; Niujorkas-JFK – Katanija, Sicilija; Detroitas – Dublinas.

REKLAMA

REKLAMA

Be to, „Delta Air Lines“ maršrutas be persėdimo Tampa – Amsterdamas, kuris iš pradžių buvo sezoninis ir turėjo baigtis 2025 m. pavasario pabaigoje, dabar bus vykdomas ištisus metus.

REKLAMA

Spalio mėn. „United Airlines“ paskelbė 2025 m. maršrutų patobulinimus, žadėdama didžiausią transatlantinių skrydžių tvarkaraštį – naujus skrydžius į Ispaniją, Italiją, Prancūziją, Graikiją ir Kroatiją.

Nuo 2025 m. gegužės mėn. pradėjus vykdyti skrydžius šiais maršrutais, „United Airlines“ už Atlanto vykdys 760 savaitinių skrydžių daugiau nei į 40 krypčių.

Visiškai nauji maršrutai – iš Niuarko į Nuuką Grenlandijoje, Palermą Italijoje, Bilbao Ispanijoje, Madeiros salą Portugalijoje ir Farą Portugalijoje.

REKLAMA

REKLAMA

Oro linijų bendrovė taip pat prideda tris naujus maršrutus be tarpinių sustojimų iš Dulleso tarptautinio oro uosto Vašingtone į Dakarą (Senegalas), Nicą (Prancūzija) ir Veneciją (Italija).

Taip pat padaugės tiesioginių savaitinių skrydžių iš Niuarko į Palmą de Maljorką (Ispanija), Dubrovniką (Kroatija) ir Atėnus (Graikija).

Trijų didžiųjų JAV vežėjų trejetuką užbaigia „American Airlines“, kuri kasdien 70 kartų išskris į daugiau nei 20 transatlantinių krypčių.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Nauji maršrutai: Šarlotė – Atėnai, Graikija; Čikaga – Madridas; Majamis – Roma; Filadelfija – Edinburgas, Škotija, ir Italijos Milano Malpensos oro uostas.

Be to, 2024 m. vasarą „American Airlines“ sugrąžins 2025 m. sezoninius skrydžius Europoje į Kopenhagą, Neapolį ir Nicą (Prancūzija).

Dar viena bendrovė „JetBlue Airways“ 2025 m. padidins transatlantinių maršrutų skaičių – gegužės 22 d. pradės skrydžius iš Bostono į Edinburgą ir Madridą.

REKLAMA

Tarptautinėje arenoje Jungtiniuose Arabų Emyratuose įsikūrusi oro bendrovė „Etihad Airways“ paskelbė apie 10 naujų krypčių 2025 m., įskaitant Abu Dabį ir Atlantą, iš kurių nuo 2025 m. liepos 2 d. bus skraidoma keturis kartus per savaitę.

Taip pat, Nyderlandų oro bendrovė KLM nuo 2025 m. gegužės 8 d. tris kartus per savaitę skraidins iš Amsterdamo į San Diegą.

Didesni mokesčiai ir nauji dokumentai

Pranešama, kad skrydžiai per Jungtinę Karalystę tampa brangesni nei bet kada anksčiau.

REKLAMA

Oro keleivio mokestis (APD) Jungtinėje Karalystėje buvo įvestas 1994 m., siekiant padidinti nacionalines pajamas, ir jis paprastai kasmet didėja kartu su infliacija.

Mokestis įskaičiuojamas į bendrą bilieto kainą ir imamas už kiekvieną keleivį, tačiau jis priklauso nuo skrydžio trukmės ir lėktuvo salono klasės.

2025 m. Jungtinės Karalystės vyriausybė planuoja dar didesnį koregavimą, kad kompensuotų didesnę nei įprasta infliaciją.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Jungtinė Karalystė ne vienintelė taiko tokius mokesčius, pavyzdžiui, Prancūzija taiko ekologinį mokestį vienam keleiviui.

2025 m. Danija taip pat pradės taikyti savo mokestį. Nuo 2025 m. sausio 1 d. bus pradėtas taikyti mokestis, kuriuo bus apmokestinami nuo 30 DKK (3,8 eur.) iki 300 DKK (40,69 eur.) visų komercinių skrydžių iš Danijos (išskyrus skrydžius į Grenlandiją ir Farerų salas) keleiviai.

Mokesčiai už keliones į Jungtinę Karalystę taip pat nesibaigia įvedus APD. Nuo sausio 8 d. kai kuriems užsienio svečiams, kuriems nereikia vizos, reikės elektroninio kelionės leidimo (ETA).

REKLAMA

Prieš skrisdami į Jungtinę Karalystę keliautojai turi pateikti prašymą išduoti ETA ir sumokėti su juo susijusį 10 svarų sterlingų (apie 12,60 eur.) mokestį. Gera žinia yra ta, kad ją gavęs keliautojas ETA bus taikomas visoms jo kelionėms į Jungtinę Karalystę dvejus metus.

Be to, septyni Jungtinės Karalystės oro uostai, kuriuose keleivius į oro uostą atvežančioms privačioms transporto priemonėms taikomi išlaipinimo mokesčiai, per pastaruosius metus juos padidino nuo 50 pensų iki 1 svaro sterlingų (apie 1,21 eur.), manoma, kad mokesčiai bus didinami ir ateityje.

REKLAMA

Viename iš brangiausių – Londono Gatviko tarptautiniame oro uoste – už 10 minučių ar trumpesnį stovėjimą transporto priemonei dabar taikomas 6 svarų sterlingų (apie 7,27 eur.) mokestis.

Jungtinės Karalystės oro uostai nėra vieninteliai, kuriuose didinami mokesčiai. 2024 m. gruodžio 1 d. Indijos vandenyno Maldyvų salynas padidino išvykimo mokesčius.

Grenlandija – populiari kelionių kryptis

Nuuko tarptautinis oro uostas, turintis modernų terminalo pastatą ir ką tik atidarytą beveik 2 km kilimo ir tūpimo taką, pritaikytą didesniems lėktuvams, atvykstantiems iš Šiaurės Amerikos ir Europos, 2025 m. taps nauja kryptimi, įtraukta į kelių oro linijų maršrutų žemėlapius.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Iki naujojo kilimo ir tūpimo tako dauguma tarptautinių skrydžių į Grenlandiją vykdavo į Kangerlussuaką, o keleiviai su persėdimu skrisdavo į Nuuką.

2025 m. birželio 14 d. Nuukas švęs pirmojo nesustojančio maršruto iš JAV, kuriuo du kartus per savaitę iš Niuarko skraidins „United Airlines“.

Danijos teritorijoje veikianti oro transporto bendrovė „Air Greenland“, žinoma, taip pat pasinaudos šia galimybe ir padidins jau veikiančių maršrutų dažnumą, taip pat pasveikins naujus skrydžius į Olborgą ir Bilundą Danijoje.

REKLAMA

Skandinavijos oro linijos (SAS) taip pat ketina pradėti skrydžius tarp Nuuko ir Kopenhagos, o „Icelandair“ 2025 m. vasarą tris kartus per savaitę skraidys tarp Keflaviko ir Nuuko.

Tikimasi, kad iki 2026 m. pabaigos pradės veikti dar du oro uostai – Ilulissato, esančio Grenlandijos Vakaruose, ir Qaqortoqo, esančio piečiau.

Aviakompanijų aljansų pasikeitimai

Skandinavijos oro linijų bendrovė „Scandinavian Airlines“ (SAS), pirminė „Star Alliance“ įkūrėja, 2024 m. rugpjūčio 31 d. pasitraukė iš aljanso ir prisijungė prie „SkyTeam“, „Air France-KLM Group“ įsigijusi 19,9 proc. oro linijų bendrovės akcijų.

REKLAMA

Su SAS „SkyTeam“ dabar gali pretenduoti aptarnauti piečiausius (Ušuaja, Argentina) ir šiauriausius (Svalbardas, Norvegija) komercinius oro uostus pasaulyje.

2025 metais šios oro linijų bendrovės ir kitų „SkyTeam“ oro linijų narių keleiviai supras, kaip šis naujas tinklas pagerina jų keliones.

Tačiau 2025 m. prasideda ir keršto atvejai: oro linijų transporto bendrovė „ITA Airways“, kuri perėmė „Alitalia“, paskelbė, kad palieka „SkyTeam“ ir pereina į „Star Alliance“.

REKLAMA

REKLAMA

Šis perėjimas įvyko po to, kai „Lufthansa“ investavo 49 proc. į „ITA Airways“.

Vokietijos oro linijų bendrovė yra viena iš „Star Alliance“ steigėjų, todėl ji norės kuo greičiau priimti „ITA Airways“ į savo gretas.

„SkyTeam“ sukrėtimai tęsiasi ir Vidurio Europoje, nes penkta pagal senumą pasaulyje veikianti oro transporto bendrovė „Czech Airlines“ nutraukė veiklą ir buvo prijungta prie pigių skrydžių bendrovės „Smart Wings“, kuri 2024 m. spalio 26 d. po daugiau nei 20 metų paliko „SkyTeam“ aljansą.

2025 m. „Oneworld“ aljansas taip pat sulauks savo akimirkos: 2025 m. birželį, praėjus vieneriems metams po 2024 m. „Fiji Airways“ prisijungimo ir „Alaska Airlines“ įsigijus „Hawaiian Airlines“, tikimasi, kad 2025 m. birželį prisijungs „Oman Air“.

Nuo šiol „Hawaiian Airlines“ taip pat naudosis „Alaska“ naryste „Oneworld“ aljanse. Pranešama, kad tai pirmas toks atvejis, kai įsigyjama JAV oro linijų bendrovė. Tačiau manoma, jog 2025 m. jos sujungs savo programas.

Be to, laisvoji oro linijų bendrovė „Southwest Airlines“ sudarė partnerystės sutartį su „Icelandair“, kuri turėtų įsigalioti 2025 m.

Pamestas bagažas – praeitis

Tendencija, kuri vos prasidėjo 2024 m., 2025 m. taps pagrindine, - tai stiprėjanti oro linijų bendrovių ir „Apple“ partnerystė dėl „AirTags“ naudojimo pamestam bagažui surasti.

REKLAMA

2024 m. gruodžio pradžioje, išleidus „iOS 18.2“, skirtą „iPhone X“ ir naujesniems modeliams, „Apple“ pristatė „Share Item Location“ – naują funkciją, padedančią naudotojams rasti ir susigrąžinti pamestus daiktus, lengvai dalijantis saugia nuoroda į „AirTag“ (arba „Find My“ tinklo priedo – tai reiškia „AirPods“, „Macbook“ ir kitus „Apple“ produktus) buvimo vietą su oro linijų bendrovėmis.

Daugiau nei 15 milijonus žmonių visame pasaulyje aptarnaujančių oro linijų, įskaitant „Eurowings“, „Lufthansa“, „Turkish Airlines“ ir „United“, pradės priimti „Find My“ daiktų buvimo vietas kaip klientų aptarnavimo proceso dalį, skirtą netinkamai tvarkomų ar vėluojančių bagažų paieškai.