„Tai yra nesveika“ – vairuotojai įstrigo Vilniaus oro uoste ir kilo sąmyšis

Rugpjūčio pabaigoje užfiksuotas vaizdo įrašas prie sostinės oro uosto stovėjimo aikštelės „Kiss & Fly“ iššaukė didelį vairuotojų pyktį.
Pasirodo, dėl to, kad vienas vairuotojas užstrigo prie išvažiavimo iš aikštelės, įkalinti liko ir visi kiti, dėl ko susidarė didžiulė automobilių spūstis.
O, kadangi „Kiss & Fly“ zona yra skirta tik trumpalaikiam sustojimui ir keleivių paleidimui (pirmąsias 10 minučių galima stovėti nemokamai, kas valandą. Viršijus stovėjimo laiką, kiekvienos papildomos 5 minutės yra apmokestinamos 4 eurų įkainiu), spūstyje įstrigę vairuotojai pradėjo nuogąstauti, kad jiems teks brangiai susimokėti.
„Vėl „Unipark“ grybauja eilinį kartą, nežinau, kiek šį kartą reikės mokėti. Vakar beveik kol sumokėjau 4 eurus, šiandien, man atrodo, paprašys 40 eurų, kadangi nenormali spūstis susidariusi. Tai yra nesveika“, – teigė vaizdo įrašo autorius.
Kaip pastebi jis, užstrigus vienam automobiliui, šioje oro uosto aikštelės dalyje, kiti vairuotojai nebeturi kito pasirinkimo, kaip tik laukti, kol pavyks išvažiuoti prieš juos esančiam vairuotojui, kadangi kitų išvažiavimų nėra.
„Kažkas stovi priekyje, neatidaro vartų. Čia atgal pavažiuoti negalima, nėra šansų, ką tokiu atveju daryti?“, – klausė vyras.
Po vaizdo įrašu pakomentavę gyventojai teigė taip pat ne kartą susidūrę su panašiomis problemomis šioje Vilniaus oro uosto automobilių stovėjimo aikštelėje.
„Ar kada sutvarkys šitą problemą, nes nuolat ta pati problema“, – rašė vienas iš jų.
Be to, vaizdo įrašo autorius taip pat užfiksavo, kaip vienam vairuotojui pamėginus susisiekti su aikštelės atstovais su ant kasos aparato esančiu skambučiu, to padaryti nepavyko.
Į tą dėmesį atkreipė ir komentatoriai, kurie diskutavo, kad prie išvažiavimo turėtų būti pagalbinis darbuotojas, padedantis vairuotojams, jei kiltų nesklandumai.
„Ten nuolatos užlūžta tie užkardai, turi žmogus sėdėti“, – tvirtino vienas komentatorius.
„Turi būti „Unipark“ darbuotojas, kuris padėtų“, – antrino kitas.
Vairuotojams suteikė kompensaciją
Naujienų portalo tv3.lt žurnalistams raštu susisiekus su „Unipark“ rinkodaros vadovu Laurynu Globiu, jis komentavo, kad Vilniaus oro uosto iš tiesų galėdavo kilti situacijos, kai „Kiss & Fly“ zonoje susidarydavo spūstys.
„Vilniaus oro uosto „Kiss & Fly“ zonoje kartais galėdavo susidaryti spūstys, kai vienas iš vairuotojų užstrigdavo prie išvažiavimo barjero – dažniausiai dėl nesumokėto mokesčio. Tokios situacijos buvo fiksuojamos pavieniais atvejais, o mūsų Pagalbos centras į jas reaguodavo nedelsiant“ – teigė L. Globys.
Jis priduria, kad neretai vairuotojai neįvertina kiek laiko jie praleido šioje parkavimo zonoje, tad išvažiavę užtrunka ilgiau, kol atsiskaito.
„Tokiais atvejais vairuotojui nereikia stabdyti eismo ar eiti prie kasos aparato – parkavimą galima greitai apmokėti UNIPARK programėle arba prie pat išvažiavimo esančiame terminale prilietus kortelę.
Jeigu klientai pasitikrintų stovėjimo statusą dar nepajudėję iš vietos, tokių situacijų galima būtų išvengti. Norime pabrėžti, kad didžioji dauguma vairuotojų moka laiku, o pasitaikantys atvejai yra išimtys“, – pabrėžė L. Globys.
Be to, „Unipark“ atstovas pridūrė, kad tiems vairuotojams, kurie dėl susidariusių kliūčių nukenčia finansiškai yra pasiūloma kompensacija.
„Kai susidaro spūstis ir apie tai sužino mūsų komanda, iškart įsitraukiame į situacijos valdymą – nuotoliniu būdu atidarome barjerą, padedame vairuotojui atsiskaityti arba nukreipiame situaciją taip, kad visi stovėję eilėje galėtų išvažiuoti kuo greičiau. Visiems vairuotojams, kurie dėl tokios spūsties patiria papildomą mokestį, mokėjimus kompensuojame – klientai neturi mokėti už laiką, kuris susidarė ne dėl jų kaltės“, – aiškino jis.
Be to, L. Globys pažymėjo, kad šiuo metu vairuotojams iš Vilniaus oro uosto „Kiss & Fly“ zonos išvažiuoti yra paprasčiau, kadangi buvo padarytas papildomas išvažiavimas.
„Kiss & Fly“ zonos išvažiavimas buvo sujungtas su greta esančia zona, todėl dabar veikia net du išvažiavimai. Įgyvendinus šį sprendimą, eismo pralaidumas ženkliai padidėjo, o tokių situacijų pasikartojimas – pastebimai sumažėjo“, – teigė L. Globys.
