„Ta audra bus“ – jei taip toliau, premjerui Sinkevičiui turi blogą žinią

Apie tai laidoje diskutavo Vytauto Didžiojo universiteto politologas Lauras Bielinis ir Mykolo Romerio universiteto politologas Vytautas Dumbliauskas.
Ar Lietuvos politinis gyvenimas ramus?
Iš tikrųjų suėjo trys mėnesiai Sinkevičiaus premjeravimui. Ką jūs manote apie jį? Iš tikrųjų ramus tas politinis sezonas. Nei čia skandalų, nei kažkokių didesnių triukšmų. Ramu?
L. Bielinis: Na, tiesą sakant, aš šiek tiek kitaip žiūriu. Manau, kad ramybės nėra. Taip, iš tikrųjų, žvelgiant į šalį, tarsi neįvyko kažkokių katastrofinių įvykių, lūžių, susipykimų, išsiskyrimų ir panašiai, kaip mes įpratę. Dabar mums jau atrodo, kad be tokių lūžių gyvenimas yra ramus ir normalus.
Išties manau, kad yra didžiulė įtampa tiek koalicijos viduje, tiek partijų viduje, ypač pačių socialdemokratų. Vidiniai nesutarimai, jeigu norite, intrigos yra ir jos vyksta pastoviai. Galbūt tai nėra matoma, galbūt ir atrodo, kad viskas ramu, bet aš manyčiau, kad mes laukiame sprogimo. Tuo labiau kad prielaidos egzistuoja.
Viena iš tokių prielaidų yra artėjantys savivaldos rinkimai. Politinės partijos puikiai suvokia, kad kas dominuoja savivaldoje, tas iš esmės valdo Lietuvą. Dėl tos priežasties kova aštrės tiek partijų viduje dėl vietos, dėl galimybių kandidatuoti, tiek tarp partijų. Taigi mes turėsime tą kovą.
Dabar, aš manyčiau, renkami visi kaltinimai, visos pretenzijos, visos problemos analizuojamos tam, kad būtų galima kovoti su oponentais. Mes dar turėsime priešrinkiminę situaciją. Jeigu ji rami, tai reiškia, laukime audros. Taigi šiuo atveju aš tikrai nesakau, kad turėtume būti patenkinti. Ta audra bus.
Kaip sekasi M. Sinkevičiui?
Kaip jums atrodo šie trys Sinkevičiaus mėnesiai? Kaip jis čia atrodo?
V. Dumbliauskas: Toks jausmas, kad jis dar nesiima vadovavimo. Manęs vis dar nepalieka jausmas, kad ponas Sinkevičius kažkaip netiki, jog jis yra ministras pirmininkas. Aišku, čia mano asmeninis jausmas, gal labai klystu, bet tokios lyderystės nesimato.
Netgi kai kurie politologai jau pastebėjo, kad jis mažai pasisako viešojoje erdvėje. Viena politologė paminėjo, kad jį daugiau matome nuotraukose. O tokio gyvo bendravimo, kaip, sakykime, aš atsimenu, gal ir jūs atsimenate, kai ministras pirmininkas buvo Algirdas Brazauskas, maždaug nuo 2001 iki 2006 metų, penkerius metus, jis praktiškai kiekvienose žiniose būdavo.
Kad ir koridoriuje, kad ir kažkur lauke trumpai sustodavo ir kažką pasakydavo žurnalistams. Visi televizijos kanalai, radijo stotys ištransliuodavo tą ministro pirmininko dieną pasakytą mintį. Vakare visi sužinodavome, ką Algirdas Brazauskas galvoja.
Ar socialdemokratų partijoje bręsta pyktis?
Kažkaip pradėjome linksniuoti ministrą pirmininką ir perėjome prie Socialdemokratų partijos. Tarsi, kaip Lauras sako, prastai su jų reikalais. Jie bando vienas kitą nuo kėdės nustumti, užuot veikę kartu, viename kumštyje, ir auginę lyderį, visaip jam padėdami. O gal čia visose partijose tas pats?
V. Dumbliauskas: Čia problema. Dar noriu papildyti Lauro prieš reklaminę pertraukėlę išsakytą mintį, kad iš tikrųjų Sinkevičiui nelengva dėl lyderystės. Jau atviru tekstu daugelyje pokalbių laidų su politologais, žurnalistais, kiek klausiau ir žiūrėjau, kalbama apie tai, kad Paluckas yra labai stipriose pozicijose, kad jis labai daug ką dar sprendžia ir lemia. Kaip figūra, kaip partinis veikėjas, jis dar yra labai stiprus ir, matyt, kai kuriais atžvilgiais net stipresnis už Sinkevičių. Čia, manau, ir yra problema
O ką jis iš principo gali Sinkevičiui padaryti?
V. Dumbliauskas: Dabar neatsimenu, kokia ten buvo laida, gal apie baltarusiškų trąšų eksportą, kad dabar yra ta problema. Kiek man atrodo, apie tai buvo kalbama. Ten buvo du pašnekovai, kurie kalbėjo, kad Paluckas daro didelę įtaką, daug ką lemia.
Aš nežinau tų detalių, bet kad jis stiprus, buvo matyti pernai, kai Sinkevičius nedrįso tapti ministru pirmininku, o pasiūlė vietoj savęs Gintautą Palucką. Tuo metu apžvalgininkai irgi kalbėjo, kad Sinkevičius dar nesijaučia stiprus partijoje, kad vis dar yra stipri Palucko įtaka. Palucko žmonės daug kur užima svarbius postus partijoje.
Jeigu tie dalykai dar yra, jeigu jis dar neturi tos jėgos, tai galima jį suprasti. Jam nelengva, vis tiek vyksta vidinė kova. Ta partija labai marga. Pirmiausia, aišku, pagal amžių. Yra pensinio amžiaus senieji socialdemokratai, kurie nusipelnę, bet juos jau nori nustumti jaunoji karta, kuriai tas amžius jau nėra privalumas, kaip tik priešingai.
Ir ne tik amžius. Yra daugiau visokiausių grupuočių. Bent jau į viešąją erdvę praslysta informacija, kad socialdemokratai viduje labai stipriai suskilę ir ten vyksta vidinė kova. Toje vidinėje kovoje galbūt Sinkevičius kartais, taip spėčiau, net sąmoningai laikosi ramios pozicijos, stengiasi neišsišokti ir žiūrėti, kaip toliau dėstysis tie dalykai.
Čia daug tokių klaustukų, bet kad ten tikrai yra lyderystės problema ir daug grupių, tarp kurių vyksta įnirtinga kova, pirmiausia dėl vietos sąraše, kaip jau, Ričardai, paminėjote, tai akivaizdu.
Gerai, bet ką dabar turėtų daryti Sinkevičius šitoje situacijoje? Kaip jis galėtų parodyti tą lyderystę?
L. Bielinis: Na, ką padarysi, taip ištiko. Iš tikrųjų, ko gero, jis supranta, kad už jo nugaros yra įvairių pozicijų ir požiūrių į jį, ir greičiausiai stresuoja. Aš nemanau, kad jis dabar galėtų realizuoti savo lyderystę, nes tam reikia charakterio.
Matyt, ne tas charakteris. Čia reikia stuktelėti kumščiu. Grįžkime prie Brazausko – stuktelėti kumščiu, riktelėti, sutramdyti ir viskas. O jeigu jis dabar pabandys daryti taip, kaip darė Brazauskas, manau, tuoj pat į jį patį kumščiais stuktelės.
Ką galėtų socialdemokratai, net jeigu jiems Sinkevičius šiandien atrodo ne iki galo įsitvirtinęs ministras pirmininkas? Ką jie gali?
L. Bielinis: Na, ką jie gali? Čia mes receptų jiems nepasiūlysime, nes tai brangiai kainuoja. Bet iš tikrųjų, jeigu jau šitaip, tai pirmiausia jie turi labai stipriai išanalizuoti vidinę padėtį partijoje, partijos raidą, kuri atvedė prie tokio rezultato, skilimų logiką, kodėl jie vyksta.
Ir kol jie nesupras to, kas vyksta partijos viduje, tol jie nuolat aiškinsis santykius ir kiekvienas ateinantis naujas lyderis bus silpnas lyderis, nes nesuvaldys tos aižėjančios partijos.
Taigi pirmiausia reikia tiesiog diagnozuoti, kodėl įvyko, kodėl vyksta tokie dalykai, kodėl yra susipriešinimas, kokios priežastys, ką daryti, kad to nebūtų, ir taip toliau. Tai štai tokie žingsniai. Pradėkite nuo to, kad suprastumėte save. Čia kalbėjimas socialdemokratams: pabandykite suprasti save ir savo vidines problemas.
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