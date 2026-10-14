Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Teismas atmetė konservatorių skundą dėl VRK sprendimo Gintauto Palucko byloje

2026-10-14 11:23 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-14 11:23
Pridėkite kaip šaltinį Google

Teismas atsisakė priimti opozicinių konservatorių skundą dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) sprendimo, kuriuo konstatuota, kad ekspremjeras Gintautas Paluckas nepažeidė Rinkimų kodekso.

Gintautas Paluckas Andrius Ufartas/ELTA

Teismas atsisakė priimti opozicinių konservatorių skundą dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) sprendimo, kuriuo konstatuota, kad ekspremjeras Gintautas Paluckas nepažeidė Rinkimų kodekso.

REKLAMA
0

VRK tyrimą atliko po Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) kreipimosi.

Jame konservatoriai teigė, kad G. Paluckas anketoje pateikė žinomai neteisingą informaciją apie bausmės atlikimą, bei komisijos prašė nustatyti, ar tai laikytina šiurkščiu pažeidimu, kurį padarius Seimas galėtų spręsti dėl parlamentaro įgaliojimų nutrūkimo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Teismas atsisakė priimti TS-LKD skundą dėl VRK sprendimo, jog Gintautas Paluckas nepažeidė įstatymo

VRK rugsėjo pradžioje nutarė, jog nėra pakankamai teisinių ir faktinių duomenų konstatuoti, jog 2024 metų rugpjūtį, kai G. Paluckas kandidatavo į Seimo narius, jis nebuvo baigęs atlikti teismo paskirtos bausmės ar baudžiamojo poveikio priemonės, kaip tai suprantama pagal Rinkimų kodeksą.

REKLAMA
REKLAMA

Besikreipdama į Regionų administracinį teismą, TS-LKD frakcija teismo prašė panaikinti VRK sprendimą ir įpareigoti komisiją iš naujo išnagrinėti jos kreipimąsi bei priimti motyvuotą sprendimą.

REKLAMA

Teismas trečiadienį išplatintame pranešime nurodė, kad ginčijamas VRK sprendimas nesukelia frakcijai teisinių pasekmių – juo nekeičiamos jos teisės ar pareigos, o viešąjį interesą administraciniame teisme gali ginti tik tie subjektai, kuriems tokią teisę aiškiai suteikia įstatymas, tačiau frakcija nenurodė tokio teisinio pagrindo.

Teismas taip pat pažymėjo, kad pagal Seimo statutą frakcijos statusas savaime nesuteikia juridinio asmens teisių ir teisės savarankiškai kreiptis į teismą.

Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama apeliacine tvarka.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų