  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Svarstomas naktinių skrydžių perkėlimas į Kauną: ekspertė įspėja apie galimas pasėkmes

2025-12-03 09:29 / šaltinis: BNS
2025-12-03 09:29

Iš Baltarusijos leidžiamiems kontrabandiniams balionams vis dažniau trikdant Vilniaus oro uosto darbą ir bendrovei Lietuvos oro uostai siūlant oro bendrovėms naktinius skrydžius galbūt perkelti į Kauną, Civilinės aviacijos asociacijos vadovė teigia, kad toks sprendimas gali paskatinti oro bendroves pasirinkti Latvijos ar Lenkijos oro uostus.

Oro uostas BNS Foto

0

„Jeigu kalbame apie užsienio oro vežėjus, jų maršrutai į Vilnių yra vieni iš daugelio jų skrydžių plano ir tvarkaraščio. Tikėtina, kad tas operuojamas maršrutas turi labai aiškų tikslą: orientuotas į verslo klientus ar jungiantis tarpkontinentinius skrydžius. Avialinijos tikrai atsargiai vertina esminius maršrutų pasikeitimus“, – LRT radijui trečiadienį sakė Inga Douglas.

„Jeigu toks būtų klausimas (perkelti naktinius skrydžius į Kauną – BNS), jie žiūrėtų daug plačiau – ar gali atliepti oro uostai jų tikslą. Tai nebūtinai turi būti Lietuvos oro uostai. Gali būti, kad tam tikri maršrutai iškeliaus į Rygą arba Varšuvą“, – pridūrė ji.

Asociacijos valdybos pirmininkė pripažįsta, kad situacija Vilniaus oro uoste nėra gera, tačiau dėl to naktimis jo uždaryti nereikėtų.

„Nevadinčiau oro uosto paralyžiuotu, nes veikla trikdoma nereguliariai, reaguojant į oro sąlygas ir skrendančių balionų kiekį, kiek jie priartėja prie oro uosto. Nenoriu pasakyti, kad situacija yra gera, tačiau sakyti, kad Vilniaus oro uostas yra paralyžiuotas ir naktimis jį reikia uždaryti, manau, kad nėra teisinga“, – kalbėjo I. Douglas. 

Premjerė Inga Ruginienė antradienį sakė, kad oro bendrovėms pasiūlytos „maksimaliai didžiausios nuolaidos“ ir geriausios sąlygos perkelti naktinius reisus į Kauno oro uostą, tačiau kol kas jokia aviakompanija tokio sprendimo nepriėmė.

Pasak jos, nėra signalų, kad oro linijos apskritai ketina mažinti veiklos apimtis Vilniaus oro uoste.

Susisiekimo ministras Juras Taminskas pirmadienį paskelbė, jog norint sumažinti oro balionųį taką į Vilnių skrendantiems keleiviams, kartu su oro bendrovėmis bus gerinamas žmonių aptarnavimas Kauno oro uoste, kur dažnai nukreipiami Vilniuje negalintys nusileisti lėktuvai.

Anot ministro, prieš Kalėdas bus sudarytos sąlygos daugiau skrydžių atlikti Kaune. 

Kaip rašė BNS, dėl kontrabandinių balionų nuo spalio oro erdvė virš Vilniaus oro uosto buvo apribota daugiau nei dešimt kartų, o virš Kauno oro uosto – vieną kartą. 

Dėl nuolatinių balionų su kontrabandinėmis cigaretėmis įskridimų į šalį Lietuva buvo laikinai uždariusi sieną su Baltarusija.

