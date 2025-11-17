Keleivinis lėktuvas Vilniuje taip ir nenusileido: pasuko atgal į Suomiją

Kaip rodo Flightradar24.com duomenys, pirmadienio rytą iš Helsinkio 07:41 val. į Lietuvą išskrido „Finnair“ priklausantis lėktuvas.
Suplanuoto maršruto informacijoje taip pat galima matyti, kad orlaivis turėjo leistis Vilniaus oro uoste apie 09:20 val.
Tačiau, priartėjęs prie Vilniaus oro uosto, lėktuvas apsuko kelis ratus ore ir vėl pradėjo skristi atgal Helsinkio link.
Paaiškino, kas nutiko
Lietuvos oro uostų atstovas Tadas Vasiliauskas naujienų portalui tv3.lt sakė, kad detalesnę informaciją galėtų pateikti oro bendrovės atstovai, tačiau pagrindinė priežastis jau yra žinoma.
„Mūsų žiniomis, minėtas orlaivis dėl techninių priežasčių grįžta atgal į Helsinkį“, – komentavo T. Vasiliauskas.