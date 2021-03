Svarbiausi antradienio įvykiai Lietuvoje ir pasaulyje

Koronaviruso situacija:

* Per parą šalyje nustatyti 855 nauji COVID-19 atvejai – daugiausiai nuo sausio, mirė 12 žmonių. Ligoninėse gydoma 820 COVID-19 pacientų, iš jų 93 – reanimacijoje. Vilniaus regiono ligoninėse paskutines kelias savaites stebimas hospitalizuojamų žmonių augimas, didinamas COVID-19 lovų skaičius. Ekspertų vertinimu, tikėtina, jog nuo balandžio vidurio Lietuvoje kasdien vėl bus registruojama po 1 tūkst. naujų atvejų, o trečioji banga gali prilygti gruodžio situacijai šalyje.

* Lietuvoje pirmą kartą aptikta iš Pietų Afrikos kilusi koronaviruso atmaina. Ji nustatyta Vilniuje ir Kėdainiuose kovo pradžioje paimtuose mėginiuose. Užsikrėtę žmonės teigia, kad į užsienį pastaruoju metu nebuvo išvykę. Premjerė Ingrida Šimonytė perspėjo, kad dėl šios atmainos, kuri yra laikoma atsparesne skiepams, gali tekti griežtinti karantiną. Nacionalinė laboratorija taip pat nustatė dar 39 „britiškosios“ atmainos atvejus. Iš viso jų, ištyrus per 1,6 tūkst. mėginių, rasta 225.

* Prezidentas Gitanas Nausėda nuotoliniu būdu susitiko su Sveikatos ekspertų taryba ir aptarė vakcinavimo, imunizacijos sertifikato bei koronaviruso situacijos ligoninėse klausimus. Prezidentas paragino sparčiau skiepyti vyresnio amžiaus ir rizikos grupėje esančius žmones, nes Lietuva pagal vyresnių nei 80-ies metų gyventojų vakcinaciją yra 18-oje vietoje ES.

* NATO batalione Lietuvoje nustatyta koronaviruso atvejų, dalinyje įvestas karantinas. Norvegijos žiniasklaida skelbia, kad užsikrėtė šios šalies kariai. Kariškiai detalesnių duomenų apie užsikrėtimų skaičių kol kas nepateikia.

* „AstraZeneca“ vakcina pradėti skiepyti ministrai ir Seimo nariai. Vieni pirmųjų į vakcinavimo centrą sostinės savivaldybės pastate atvyko Laisvės partijos atstovai – ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė bei parlamentaras Tomas Vytautas Raskevičius, taip pat „valstiečiai“ – buvęs sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga, jo partijos kolega Lukas Savickas ir kiti.

* Vokietijos valdžia susitarė dėl griežto penkių dienų karantino Velykų laikotarpiu. Balandžio 1-5 dienomis bus uždaromos dauguma parduotuvių, visos religinės apeigos vyks nuotoliniu būdu.

REKLAMA

* Jungtinėse Valstijose sprendžiant dėl „AstraZeneca“ vakcinos registracijos, atsakingos institucijos išreiškė susirūpinimą, kad farmacijos bendrovė galėjo įtraukti pasenusią klinikinių tyrimų JAV informaciją, o tai galėjo pateikti ne visą vaizdą apie veiksmingumo duomenis. Bendrovė pažadėjo artimiausiu metu paskelbti daugiau informacijos apie savo tyrimus. Bendrovė teigia, kad jos vakcinos bandymai JAV parodė 79 proc. veiksmingumą.

* Kinijos bendrovė „Sinovac“ paskelbė, kad jos sukurta vakcina nuo pandeminio koronaviruso „CoronaVac“ yra saugi ir veiksminga 3-17 metų amžiaus vaikams.

Seimo sprendimai. Seimas susirinko į gyvą posėdį. Svarbiausi sprendimai:

* Seimas pritarė įstatymo pataisoms, leidžiančioms Vyriausybei įpareigoti kai kurių sričių darbuotojus privalomai periodiškai tirtis dėl koronaviruso. Numatyta, kad pataisos įsigalios kovo 26 dieną, jas dar turės pasirašyti prezidentas. Premjerė Ingrida Šimonytė sako, kad privalomai tirtis turėtų medicinos, švietimo, maitinimo paslaugų sektorių darbuotojai.

* Priimta nauja Želdinių įstatymo redakcija, pagal kurią savivaldybės privalės informuoti gyventojus apie planuojamus medžių kirtimus ir kitokį viešųjų želdynų tvarkymą.

* Seimo „valstiečiai“ ir „darbiečiai“ pasirašė opozicinių frakcijų koalicijos susitarimą. Pagal jį, opozicijos lyderio pareigas paeiliui eis abiejų frakcijų atstovai: penkias Seimo sesijas jos priklausys „valstiečiui“, tris – „darbiečiui“. Pirmuoju opozicijos lyderiu bus ekspremjeras Saulius Skvernelis.

* Seimas įpareigojo prekybininkus nuo liepos per nuolaidų akcijas prekių kainose nurodyti ankstesnę jų kainą, galiojusią bent mėnesį. Nauja tvarka negalios skelbiant nuolaidas greitai gendantiems arba prekinę vertę greitai prarandantiems produktams.

* Priimtos Notariato įstatymo pataisos, leidžiančios notarinius veiksmus atlikti nuotoliniu būdu, jos įsigalios nuo liepos. Nuotoliniu būdu negalės būti atliekami tokie veiksmai kurių dėl jų pobūdžio neįmanoma arba sudėtinga atlikti nuotoliniu būdu, pvz., testamentų tvirtinimo, asmeninių testamentų priėmimo saugoti.

REKLAMA

PVM lengvata. Premjerė I. Šimonytė sako, kad restoranams ir kitoms maitinimo įmonėms metus ar pusantrų galėtų būti taikomas lengvatinis pridėtinės vertės mokestis. Reaguodami į sunkią šio sektoriaus padėtį, Seimo konservatoriai pasiūlė maitinimo vietoms, išskyrus jų parduodamą alkoholį, taikyti 9 proc. PVM. Šiuo metu šios paslaugos apmokestinamos standartiniu 21 proc. PVM tarifu. Dėl lengvatos biudžetas per metus negautų apie 90 mln. eurų. Lietuvos banko valdybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas sako, jog tai iškreiptų šio mokesčio esmę ir didintų skirtumą tarp potencialiai galimų surinkti ir realiai surenkamų šio mokesčio pajamų.

Lietuvos banko vadovas. Prezidentas į Lietuvos banko valdybos pirmininko pareigas pateikė jo valdybos narį Gediminą Šimkų. Jo kandidatą turės patvirtinti Seimas. Centrinio banko vadovo kadencija trunka penkerius metus.

Kinijos sankcijos. Lietuvos Užsienio reikalų ministerija iškvietė Kinijos ambasadorių ir išreiškė protestą dėl Seimo narės Dovilės Šakalienės bei Europos Sąjungos institucijų ir žmogaus teises Kinijoje ginančių asmenų iš ES valstybių narių įtraukimo į Kinijos sankcijų sąrašus. Kinijos ambasadoriams protestą taip pat išreiškė Prancūzija, Belgija ir Danija.

Ekonomikos prognozės. Lietuvos bankas padidino šalies ekonomikos augimo prognozes: tikimasi, kad BVP šiemet augs 2,9 proc., kai gruodį prognozuotas 1,9 proc. augimas. Lietuvos banko vadovas Vitas Vasiliauskas sakė, kad pagerinti iš esmės visi rodikliai. Anot centrinio banko, paslaugų sektorius vis dar jaučia viruso plitimui stabdyti įvestų suvaržymų naštą, tačiau pramonė ir eksportuotojai didina apsukas svariai prisidėdami prie spartesnio ekonomikos atsigavimo.

Rinkimai Izraelyje. Izraelyje vyksta ketvirti parlamento rinkimai per pastaruosius porą metų. Apklausos rodo, kad piliečiai nėra aiškiai apsisprendę, ar ilgiausiai per šalies istoriją dirbančiam premjerui Benjaminui Netanyahui leisti likti prie vyriausybės vairo. Jam pastaruosius kelerius metus nepavyko suburti stabilios valdančiosios daugumos, be to, jis yra teisiamas dėl kyšininkavimo, sukčiavimo ir piktnaudžiavimo pasitikėjimu.

Šaudynės Kolorade. Ginkluotas asmuo vienoje JAV Kolorado valstijos maisto parduotuvėje nušovė mažiausiai 10 žmonių. Šaulys buvo sužeistas ir sulaikytas.