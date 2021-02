Svarbiausi antradienio įvykiai Lietuvoje ir pasaulyje

Trumpo apkalta. Jungtinių Valstijų Senatas apie 20 val. Lietuvos laiko turėtų pradėti kadenciją baigusio prezidento Donaldo Trumpo apkaltos teismą. Demokratai jį kaltina maišto kurstymu, kai jis kreipėsi į savo rėmėjus prieš Kapitolijais šturmą. D. Trumpo advokatai teigia, kad tuometinio prezidento žodžiai tebuvo retorinė figūra. Proceso pradžioje turėtų būti diskutuojama, ar apkalta apskritai įmanoma pareigų neinančiam prezidentui. Apkalta tikriausiai baigsis D. Trumpo išteisinimu, nes neatsiras pakankamai daug respublikonų, kurie balsuotų už tai, kad būtų pripažintas konstitucinis nusikaltimas.

Sankcijos Rusijai. Europos Sąjungos diplomatijos vadovas Josepas Borrellis paskelbė, kad pasiūlys paskelbti sankcijų Rusijos atžvilgiu, Maskvai atmetus jo pasiūlymą siekti konstruktyvaus bendradarbiavimo per oficialų vizitą.

Koronaviruso situacija:

* Lietuvoje per parą nustatyti 387 nauji COVID-19 ligos atvejai, mirė 12 žmonių. Sergamumas per 14 dienų 100 tūkst. gyventojų šiuo metu siekia 339. Ligoninėse šiuo metu gydomi 1223 COVID-19 pacientai, 125 iš jų – reanimacijoje. Iki šiol pirma skiepo doze Lietuvoje nuo koronaviruso paskiepyta apie 79 tūkst. žmonių, dviem dozėmis – per 48 tūkst.

* Lietuvą pasiekė aštuntoji „BioNTech“ ir „Pfizer“ vakcinos nuo COVID-19 siunta – 22 tūkst. 230 dozių. Ši vakcina bus naudojama toliau skiepyti prioritetines grupes: onkologinius ligonius, sergančiuosius ŽIV ir švietimo darbuotojus.

* Patariamoji Vyriausybės ekspertų taryba pasiūlė britų ir švedų bendrovės „AstraZeneca“ vakcinai netaikyti amžiaus ribojimo – ja skiepyti ir vyresnius nei 55-erių metų žmones. Šis siūlymas nėra įpareigojantis, galutinį sprendimą turės priimti Sveikatos apsaugos ministerija. Europos šalys kol kas priėmė skirtingus sprendimus dėl amžiaus slenksčio, nes kai kurie ekspertai sako, jog trūksta tyrimų apie vakcinos efektyvumą vyresniems žmonėms.

* Premjerė Ingrida Šimonytė pareiškė, kad Lietuva nepirktų rusiškos vakcinos „Sputnik V“, net jei ją patvirtintų Europos vaistų agentūra. Pasak premjerės, Lietuva gaus pakankamai Vakaruose pagamintų vakcinų. I. Šimonytė sako, kad Kremlius vakciną naudoja kaip geopolitinį įrankį.

Ambasadorė JAV. Lietuvos ambasadore Jungtinėse Valstijose siūloma diplomatė Audra Plepytė, BNS patvirtino keli apie procesą informuoti šaltiniai. Ši kandidatūra yra suderinta tarp Prezidentūros ir Vyriausybės, ji pristatyta Seimo Užsienio reikalų komitetui. A. Plepytė šiuo metu yra Lietuvos nuolatinė atstovė Jungtinėse Tautose.

Baltarusijos tyrimas. Lietuvos Generalinė prokuratūra BNS informavo, kad jos vykdomame ikiteisminiame tyrime dėl Baltarusijos režimo smurto šiuo metu nukentėjusiaisiais pripažinti keturi asmenys. Prokuratūra ikiteisminį tyrimą dėl kankinimo pradėjo gruodžio mėnesį, sulaukusi Lietuvoje gyvenančio baltarusio Maksimo Chorošino kreipimosi.

Masiulio karjera. Buvęs susisiekimo ir energetikos ministras Rokas Masiulis paskirtas elektros perdavimo tinklą valdančios bendrovės „Litgrid“ generaliniu direktoriumi. Jo pagrindiniai darbai bus elektros tinklų sistemos atjungimas nuo posovietinės sistemos ir integravimas su Vakarų Europa, jam taip pat keliama užduotis užtikrinti Astravo atominės elektrinės energijos boikotą.

Viruso kilmė. Misiją Kinijos Uhano mieste baigusi Pasaulio sveikatos organizacijos ekspertų grupė pranešė neradusi gyvūno, kuris buvo pandeminio koronaviruso šaltinis. Ekspertai mano, jog ligos šaltiniu tikriausiai buvo šikšnosparnis, tačiau žmonėms ji galėjo būti perduota per kitą žinduolį. Misijos metu taip pat konstatuota, jog nėra duomenų, kad liga plito Uhane iki 2019-ųjų gruodžio, kai užregistruoti pirmieji oficialūs užsikrėtimo atvejai. Ekspertai taip pat pareiškė, jog kontroversiška teorija, kad infekciją COVID-19 sukeliantis virusas pasklido iš vienos laboratorijos Uhane, iš esmės atmestina.

Pūga Europoje. Dalyje Europos šiomis dienomis siaučia pūga. Jungtinėje Karalystėje dėl gausaus sniego kai kur uždaryti skiepijimo nuo koronaviruso centrai. Vokietijoje praėjusią naktį tūkstančiai vairuotojų įstrigo spūstyse, šalį užklupus smarkiausiam per kelis pastaruosius metus snygiui, sukėlusiam chaosą keliuose. Dėl pūgos į Lietuvą vėlavo atvykti ir vakcinos nuo COVID-19 siunta iš Vokietijos. Lietuvoje antradienį dėl gausaus snygio taip pat buvo susidariusios sudėtingos eismo sąlygos.

Dujų tiekimas. Rusijos dujų koncernas „Gazprom“ laikinai sustabdė dujų tranzitą per Lietuvą į Karaliaučių. Dujos į šią Rusijos sritį tiekiamos tranzitu per Lietuvą iš Baltarusijos. „Gazprom“ teigia, kad vietos saugykloje yra pakankamos dujų atsargos regionui aprūpinti. Kai kurie Lietuvos ekspertai ir politikai svarsto, kad tokiu būdu Rusija bando patikrinti Karaliaučiaus srities galimybę savarankiškai apsirūpinti dujomis.

Marso misija. Antradienio pavakarę Marso orbitą turėtų pasiekti Jungtinių Arabų Emyratų paleistas zondas. Tai pirmoji tokia šios šalies misija, jos tikslas – ištirti Marso atmosferą.