Aktualijos

Susirūpinę dėl „Nemuno aušros“ veiksmų, žurnalistai kreipėsi į Seimo narius

2025-11-24 17:15 / šaltinis: ELTA
2025-11-24 17:15

Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų nariams įregistravus siūlymą supaprastinti Lietuvos radijo ir televizijos (LRT) direktoriaus atleidimo dėl nepasitikėjimo procedūrą, šalies žurnalistai kreipėsi į parlamentarus. Kreipimosi autoriai reiškia nepasitenkinimą dėl tokių Seimo narių veiksmų ir tikina, jog tai yra panašu į bandymą užvaldyti šalies nacionalinį transliuotoją. 

7

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Žurnalistų bendruomenei pataisos kelia didelį nerimą ir yra panašios į bandymą užvaldyti visuomeninį transliuotoją pakeičiant jo vadovą politikams palankesniu. Pirmiausia iš įstatymo siekiama išbraukti svarbiausią saugiklį, kad LRT direktorius gali būti atleidžiamas tik esant viešojo intereso pažeidimams, dėl svarbios priežasties. Tai yra svarbus saugiklis, užtikrinantis LRT kaip žiniasklaidos priemonės valdymo nepriklausomumą nuo politikų įtakos“, – rašoma kreipimesi. 

„LRT tarybos narius skiria ir visuomeninės organizacijos, bet daugumą jų skiria politikai. Manome, kad priėmus šias pataisas susidarys galimybė, kai politikų deleguoti LRT tarybos nariai galės atleisti LRT direktorę bei paskirti naują vadovą remiantis politiniais interesais. O tai niekaip nesuderinama su laisvos ir nepriklausomos žiniasklaidos bei demokratinės valstybės principais“, – akcentuoja žiniasklaidos organizacijų atstovai. 

Kreipimosi autoriai prašo Seimo narių užtikrinti žiniasklaidos ir visuomeninio transliuotojo laisvę ir nebalsuoti už tokias pataisas parlamente. Taip pat prašoma į bet kokius tolimesnius klausimo svarstymus komitetuose įtraukti žurnalistams atstovaujančias organizacijas: Žurnalistų profesionalų asociaciją bei Lietuvos žurnalistų sąjungą.

„Pranešame, kad jei matysime toliau keliamą grėsmę visuomeninio transliuotojo ar kitų žiniasklaidos priemonių ir žurnalistų darbo laisvei, neatmetame galimybės organizuoti protestus ginant svarbiausias valstybės konstitucines vertybes – žodžio laisvę bei visuomenės teisę žinoti“, – akcentuojama kreipimesi, kurį pasirašė Žurnalistų profesionalų asociacijos, Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkai, LRT, „15min“, „Laisvės TV“, „Atviros Klaipėdos“, „Verslo žinių“, tiriamosios žurnalistikos centro „Siena“ bei kitų organizacijų atstovai. 

ELTA primena, kad siekiant užtikrinti LRT veiklos kontrolę ir didesnį skaidrumą, grupė Seimo „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų narių siūlo supaprastinti LRT direktoriaus atleidimo dėl nepasitikėjimo procedūrą. 

Ne kartą visuomeninio transliuotojo veiklą kritikavęs „aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis kartu su kolegomis siūlo nustatyti, kad LRT generalinis direktorius dėl nepasitikėjimo gali būti atleistas iš pareigų nepasibaigus jo įgaliojimų laikui slaptu balsavimu, jeigu už tokį nepasitikėjimą balsuoja ne mažiau kaip 1/2 visų LRT tarybos narių.

Šiuo metu įstatymas numato, kad visuomeninio transliuotojo generalinis direktorius dėl nepasitikėjimo gali būti atleistas iš pareigų nepasibaigus jo įgaliojimų laikui tik tuo atveju, jeigu LRT taryba pareikštą nepasitikėjimą grindžia viešuoju interesu ir jeigu už tokį nepasitikėjimą balsuoja ne mažiau kaip 2/3 visų tarybos narių.

Zemaitaitis dar tik pradeda
Zemaitaitis dar tik pradeda
2025-11-24 17:20
Gerai Zemaitaitis patrydino chalturininkus, energetikus, o dabar ir kai kuriuos parsidavusius zurnaliugas, kad visi ji puola
Atsakyti
Justas
Justas
2025-11-24 17:25
Dykaduonių,konserv.liberal.šutvė sujudo,bijo prarasti šiltas vietas bei veltui gaunamus pinigus.Iškart pradeda grasinti piketais,streikais ir čia vadinantys save tiesos skleidėjais.Gėda už tokius žurnaliugas....
Atsakyti
vajezau
vajezau
2025-11-24 17:24
zurnalistai pergyvena del savo valdzios??? ne del savo teisiu, ne del zurnalistines nepriklausomobes, bet del Monikutes? ir tarptautines organizacijos irgi?:):) is pradziu atrode juokinga, veliau nebe juokinga, bet dabar visiskas humoras. ir ka gi jie visi darytu, jei Zemaitaicio nebutu?
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (7)
