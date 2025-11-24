Ruginienė ragina atlikti auditą Gynybos resursų agentūroje

„Aš dabar labai tikiuosi, kad krašto apsaugos ministras naujasis – mes jau esame aptarę tam tikrus dalykus – esame aptarę, kad auditas turės būti Gynybos resursų agentūroje“, – „Delfi“ tinklalaidėje „Kalbėkim paprastai“ pirmadienį sakė premjerė.
„Mes turime tikrai peržiūrėti, perkratyti visus tuos dalykus ir peržiūrėti, kaip tie pirkimai turi būti vykdomi“, – kalbėjo ji.
GRA yra atsakinga už Krašto apsaugos sistemos reikalingos ginkluotės, karinės paskirties įrangos įsigijimą, karybos srities standartų rengimą, taip pat gynybos bei saugumo pramonės plėtrą.
BNS rašė, kad Vyriausybė krašto apsaugai kitų metų biudžete yra suplanavusi skirti 4,8 mlrd. eurų arba 5,38 proc. šalies bendrojo vidaus produkto (BVP). Tam dar turės pritarti Seimas.
Šių lėšų kariuomenei reikia Lietuvoje siekiant iki 2030 metų išvystyti diviziją ir iki 2027-ųjų pabaigos priimti Vokietijos brigadą.
„Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis ne kartą yra sakęs, jog ši suma per didelė, o finansavimą reikia skirti pagal realius įsigijimų planus, be to, prieš skiriant lėšas, būtina atlikti sistemos auditą.
Valstybės kontrolė šiuo metu atlieka ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimų auditą.
Prezidentūra anksčiau yra sakiusi, kad visas gynybos biudžetas turėtų būti skirtas tik kariuomenės reikmėms.
Tuo metu premjerė I. Ruginienė teigia, kad nors asignavimai skiriami pagal Krašto apsaugos ministerijos poreikius, juose bus numatytos lėšos ir kitiems, tiesiogiai su karinių pajėgumų plėtra nesusijusiems projektams, pavyzdžiui, į poligonus vedantiems keliams. Tai, anot jos, divizijos plėtrai įtakos nedarys.
Be kita ko, praėjusią savaitę Valstybės gynimo taryba sutarė iš esamų lėšų per trejus metus išvystyti integruotą oro gynybos sistemą. Nors tai greičiausiai pareikalaus tam tikrų įsigijimų peržiūros, pareigūnai ramina, kad įtakos divizijos sukūrimui taip pat neturės.
„Mes dabar turime oro gynybą, kuri turi būti numeris vienas. Tai nenuneigia divizijos ir visų kitų dalykų. Ir čia bando supriešinti šiuos klausimus oponentai. Ne, nenuneigia, bet oro gynyba – numeris vienas“, – pabrėžė I. Ruginienė.
„Dabar turime gerus radarus, tai balionus dėl to matome, ko anksčiau nematėme. Bet yra daug tokių elementų, kur dar turime pasispausti ir padaryti. (...) Tikrai verslas turi įvairių idėjų ir skatinu jas teikti. Ir pati pasižadu kaip įmanoma geresnes sąlygas sudaryti tas idėjas parodyti“, – kalbėjo ji.
