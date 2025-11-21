 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienė neatmeta galimybės uždaryti sieną su Baltarusija neribotam laikui: „Ruošiamės vis kiekvienai naujai ateinančiai grėsmei“

2025-11-21 14:36 / šaltinis: BNS
2025-11-21 14:36

Lietuvai ketvirtadienį vėl atvėrus sieną su Baltarusija ir kontrabandininkų oro balionams po pertraukos vėl sutrikdžius Vilniaus oro uosto darbą, premjerė Inga Ruginienė sako, kad jeigu situacija blogės, Lietuva neatmeta galimybės dėl uždaryti sieną neribotam laikui.

Pasienis su Baltarusija Žygimanto Gedvilos/BNS nuotr.

Lietuvai ketvirtadienį vėl atvėrus sieną su Baltarusija ir kontrabandininkų oro balionams po pertraukos vėl sutrikdžius Vilniaus oro uosto darbą, premjerė Inga Ruginienė sako, kad jeigu situacija blogės, Lietuva neatmeta galimybės dėl uždaryti sieną neribotam laikui.

0

„Šiandien mes matome, kad galime atidaryti sienas, bet neatmetame galimybės vėl uždaryti neribotam laikui, jeigu situacija keisis į blogą pusę“, – penktadienį Kauno oro uoste žurnalistams sakė I. Ruginienė.

„Balionai – tai yra mūsų nauja realybė, bet perdėlioja naujai algoritmus. Mes šiandien galime pasakyti, kad vis mažiau uždarome oro uostus ir ruošiamės vis kiekvienai naujai ateinančiai grėsmei“, – pridūrė ji.

Lietuvai ketvirtadienį atnaujinus Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktų darbą, tačiau Baltarusijai neišleidžiant lietuviškų vilkikų, I. Ruginienė sako, kad tai tik įrodo, jog Minsko režimas vykdo hibridinę ataką prieš Lietuvą.

„(Aliaksandras – BNS) Lukašenka jau savo veiksmais parodė, kad mes buvome teisūs kalbėdami apie hibridinę ataką (...). Dabar šitas veiksmas, kuomet mes matome, kad vilkikai vis dar negali sugrįžti, rodo tai, kad vis dėlto mes buvome teisūs ir kovojome prieš hibridinę ataką“, – sakė premjerė.

Pasak jos, Lietuva nuo pat laikino sienos uždarymo spalio pabaigoje komunikavo, kad leis grįžti vilkikams, tačiau Minskas ėmėsi neteisėtų veiksmų: „Buvo iš Baltarusijos pusės neteisėti veiksmai, kuomet uždaryta buvo siena iš jų pusės.“

