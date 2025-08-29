Sukčiai iš gyventojų per dieną išviliojo beveik 75 tūkst. eurų

Rugpjūčio 28 d. apie 9 val. į Šiaulių m. ir r. PK kreipėsi moteris (gim. 1968 m.), kuri pareiškė, kad rugpjūčio 25 d. apie 9 val., Šiauliuose, būnant namuose, jai paskambino nepažįstami asmenys (kalbėjo rusų kalba), kurie prisistatę telekomunikacijos bendrovės ir policijos darbuotojais, apgaulės būdu išviliojo elektroninės bankininkystės prisijungimo slaptažodžius ir neteisėtai atliko 11 880 eurų pavedimą į kito asmens sąskaitą. Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 182 str. 1 d., 214 str. 1 d., 215 str. 1 d. ir 198-1 str. 1d.
Rugpjūčio 28 d. apie 15 val. 40 min. į Vilniaus m. 2 PK kreipėsi vyras (gim. 1985 m.), kuris pareiškė, kad laikotarpiu nuo rugpjūčio 9 d. iki 27 d., Vilniuje, būnant namuose, paskambino nepažįstamas vyriškis (kalbėjo rusų kalba), kuris prisistatęs kriptovaliutų investavimo ekspertu, apgaulės būdu išviliojo 15 000 eurų. Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 182 str. 1 d.
Rugpjūčio 28 d. 18 val. 36 min. į Kauno apskr. VPK kreipėsi moteris (gim. 1937 m.), kuri pareiškė, kad tą pačią dieną, apie 14 val. Kaune, į jos butą, apgaulės būdu, pateko nepažįstama moteris, kuri teigdama jog keičia skaitliukus bei norinti juos apžiūrėti, iš svetainėje esančios spintos stalčiaus pasisavino 30 000 eurų ir dokumentus. Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 182 str. 2 d.
Rugpjūčio 28 d. apie 19 val. 58 min. į Klaipėdos apskr. VPK kreipėsi vyras (gim. 1958 m.), kuris pareiškė, kad Klaipėdoje, į mobiliojo ryšio telefoną paskambino nepažįstami asmenys, kurie prisistatę policijos ir banko darbuotojais, apgaulės būdu išviliojo 17 850 eurų. Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 182 str. 1 d.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!