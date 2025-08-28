Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Išplitus įtartinam nuomos skelbimui – įspėja visus: kalbėjo apie „smagųjį kambarį“, už kurį nereikės mokėti

2025-08-28 19:30
2025-08-28 19:30

Socialinio tinklo „Facebook“ grupėje „NEPATIKIMI ASMENYS“ buvo pasidalinta įrašu iš Klaipėdos, kuriame teigiama, kad uostamiestyje išplito skelbimai, kuriuose siūloma bute apsigyventi „švelniai merginai“. 

Klaipėdiečiai dalinasi įtartinu nuomos skelbimu ir įspėja visus: kalbėjo apie „smagųjį kambarį“, už kurį nereikės mokėti (nuotr. socialinių tinklų)

Socialinio tinklo „Facebook" grupėje „NEPATIKIMI ASMENYS" buvo pasidalinta įrašu iš Klaipėdos, kuriame teigiama, kad uostamiestyje išplito skelbimai, kuriuose siūloma bute apsigyventi „švelniai merginai". 

4

„Moteriškė apgyvendintų švelnią merginą, kuri prižiūrėtų butą. Su atlygiu. Gali būti ir studentė“, – su gramatinėmis klaidomis teigiama skelbime vienoje Klaipėdos autobusų aikštelėje. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tiesa, jame nenurodytas nei buto adresas, nei nuomos kaina, paliktas tik telefono numeris.

O „NEPATIKIMI ASMENYS“ grupėje pranešama, kad šiuo skelbimu susidomėjusi 20-metė studentė, pastebėjusi vienoje iš autobusų stotelių, nusprendė paskambintu nurodytu numeriu.

Visgi paskambinus, studentė susidūrė su visai ne tuo, ko tikėjosi. 

„Iš pradžių niekas nekėlė ragelio, o po kurio laiko perskambino jau visai iš kito numerio vyresnio amžiaus vyras“, – pasakojama „Facebook“ įraše. 

Pabrėžiama, kad vietoj to, kad atsiliepęs vyras aptartų su mergina nuomos sąlygas, jis jos pradėjo klausinėti asmeniškų klausimų.

„Jis kalbėjo ne apie nuomą – užuot aptaręs kambarį, pradėjo klausinėti, kiek merginai metų, ar ji gyvena viena, ar turi vaikiną, kur dirba ir kiek uždirba“, – rašoma „NEPATIKIMI ASMENYS“. 

Pasak merginos, nepažįstamas vyras netgi užsiminė apie kambarį, už kurį mokėti pinigais nereikėtų.

„Pokalbio metu vyras kalbėjo apie „smagųjį kambarį“, už kurį nereikės mokėti pinigais, ir reikalavo atsiųsti savo „Facebook“ paskyros nuorodą, kad galėtų peržiūrėti nuotraukas. Skelbime minėta „moteriškė“ iš viso neegzistavo, o pats pasiūlymas pasirodė esąs tik kabliukas“, – atpasakojamas pokalbis. 

Be to, pažymima, kad panašius skelbimus tik su kitu telefono numeriu studentė pastebėjo ir kitose uostamiesčio vietose.

O po įrašu pakomentavę gyventojai taip pat pridūrė pastebėję šiuos skelbimus.

Klaipėdoje, pietinėje pusėje teko matyt. Rodos, net parduotuvių skelbimų lentoje“, – rašė komentatorius Darius.

„Toks skelbimas mano daugiabučio laiptinėj“, – pridūrė kita komentatorė. 

Yra tekę susidurti su tokio tipo sukčiais 

Dėl uostamiestyje paplitusio skelbimo, naujienų portalo tv3.lt žurnalistai kreipėsi ir į Klaipėdos apskrities VPK.

O kaip nurodė Klaipėdos VPK komunikacijos poskyrio atstovai, Klaipėdos pareigūnams ši situacija yra žinoma.

„Klaipėdos miesto PK pareigūnų teigimu, situacija pareigūnams žinoma, bet pranešimų dėl jūsų aprašyto pobūdžio nederamų užuominų ar veiksmų nėra gauta“, – komentare raštu tvirtino Klaipėdos VPK atstovai.

Tiesa, jie priduria, kad ikiteisminių tyrimų, kai sukčiai pasinaudoja būsto nuomos ieškančiųjų patiklumu, prašydami greitai pervesti įvairias pinigų sumas, yra buvę.

„Pareigūnai įspėja, kad ieškoti būsto nuomai, ypač artėjant mokslo metams, kai studijuoti atvyksta daug studentų, reikia itin atidžiai, nes sukčiai greitai sugeba pasinaudoti žmonių patiklumu.

Interneto portaluose, socialiniuose tinkluose skelbimus skelbiantys sukčiai – neva buto nuomotojai – neretai nurodo žemesnes kainas nei esančios rinkoje, susidomėjusiems aiškina, kad dėl įvairių priežasčių greitai apžiūrėti butą yra neva neįmanoma, o juo domisi daug žmonių, todėl avansą pervesti reikėtų nedelsiant, nes kažkas kitas tai gali padaryti greičiau“, – aiškina pareigūnai. 

O norintiems saugiai ir patogiai apsigyventi, teisėsaugos atstovai siūlo pirmiausia susitikti su nuomotoju, apžiūrėti butą, įsitikinti, kad jis nuomojamas legaliai, sudaryti sutartį ir tik tokiu atveju sumokėti suderėtą sumą.

Be to, internete reikėtų pasidomėti pačiais pardavėjais ar nuomotojais, taip pat nesiūloma eiti apžiūrėti buto vienam. 

„Jei kilo kokių nors įtarimų, sulaukėte įtarimų keliančių, nederamų užuominų ar veiksmų, pakliuvote į sukčių pinkles – visada praneškite policijai bendruoju pagalbos telefonu 112 arba per www.epolicija.lt“, – akcentuoja Klaipėdos VPK atstovai. 

Zakristijonas
Zakristijonas
2025-08-28 20:16
Tegul tokiam paskambina mergina,susitaria susitikti,o aplanko jį keletas linksmųjų vyrukų...Toks daugiau niekur nesiskelbs...
Atsakyti
