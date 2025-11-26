Sukčiai iš gyventojų išviliojo 22 tūkst. eurų

Pasak jos, antradienį 11.10 val. į Klaipėdos policiją kreipėsi vyras, gimęs 1967 metais.
Jis pareiškė, kad nuo 2023 metų iki šių metų lapkričio 24 dienos su juo per „Whatsapp“ programėlę susisiekė nepažįstami asmenys, kurie pažadėjo palikti savo palikimą pranešėjui, bei pareikalavę sutvarkyti paveldėjimo dokumentus, apgaulės būdu išviliojo apie 10 tūkst. eurų.
Tuo metu 16.28 val. į Vilniaus pareigūnus kreipėsi moteris, gimusi 1966 metais.
Ji pareiškė, kad tą pačią dieną 11.48 val. Vilniuje, būnant darbe, jai paskambino nepažįstami asmenys, bendravę rusų kalba.
Asmenys, prisistatę telekomunikacijų įmonės ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais, apgaulės būdu išviliojo 12 tūkst. eurų.
Dėl sukčiavimo atvejų pradėti ikiteisminiai tyrimai.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!