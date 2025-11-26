 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Sukčiai iš gyventojų išviliojo 22 tūkst. eurų

2025-11-26 07:50 / šaltinis: BNS
2025-11-26 07:50

Sukčiai iš gyventojų sostinėje ir uostamiestyje išviliojo 22 tūkst. eurų, trečiadienį pranešė policija.

Sukčiai jau taikosi į antrąją pensijų pakopą (tv3.lt koliažas)

Sukčiai iš gyventojų sostinėje ir uostamiestyje išviliojo 22 tūkst. eurų, trečiadienį pranešė policija.

0

Pasak jos, antradienį 11.10 val. į Klaipėdos policiją kreipėsi vyras, gimęs 1967 metais.

Jis pareiškė, kad nuo 2023 metų iki šių metų lapkričio 24 dienos su juo per „Whatsapp“ programėlę susisiekė nepažįstami asmenys, kurie pažadėjo palikti savo palikimą pranešėjui, bei pareikalavę sutvarkyti paveldėjimo dokumentus, apgaulės būdu išviliojo apie 10 tūkst. eurų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tuo metu 16.28 val. į Vilniaus pareigūnus kreipėsi moteris, gimusi 1966 metais.

Ji pareiškė, kad tą pačią dieną 11.48 val. Vilniuje, būnant darbe, jai paskambino nepažįstami asmenys, bendravę rusų kalba.

Asmenys, prisistatę telekomunikacijų įmonės ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais, apgaulės būdu išviliojo 12 tūkst. eurų.

Dėl sukčiavimo atvejų pradėti ikiteisminiai tyrimai.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Policija BNS Foto
Sukčiai iš žmonių išviliojo daugiau nei 46 tūkst. eurų (5)
Susirašinėjimas. ELTA / Andrius Ufartas
Lietuvoje siautė sukčiai: išviliojo tūkstančius eurų
Kaip apsisaugoti nuo sukčių ir apsaugoti savo duomenis internete? (nuotr. Shutterstock.com)
Sukčių grobis: vilnietė atidavė per 66 tūkst. eurų, klaipėdietė – 65 tūkst. eurų (8)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

