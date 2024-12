STT įžvelgia korupcijos rizikas Statybos sektoriaus vystymo agentūros veikloje

STT nustatė, jog tam tikrais atvejais dėl įsigaliojusio reglamentavimo buvo nepagrįstai vilkinami arba neorganizuojami posėdžiai dėl skundų svarstymo

„Nustatyta atvejų, kai posėdžiai, gavus skundą, buvo organizuoti tik po 1,5-6 mėnesių arba iš viso nebuvo sušaukti“, – nurodoma pranešime.

Be to, pažymima, kad galiojantis reglamentavimas suteikia agentūrai neribotą diskreciją savarankiškai numatyti terminą, per kurį turi būti tikrinami pateikti dokumentai ir nustatyti papildomą dokumentų pateikimo terminą.

„Paaiškėjo, kad dėl nepakankamai aiškiai reglamentuotų dokumentų pateikimo terminų netaikomos poveikio priemonės arba jas delsiama taikyti. Nustatyta, kad kai kuriais atvejais, įvykus posėdžiui, atestavimo ekspertai nepateikė rašytinių išvadų, todėl statybos dalyviai galėjo išvengti poveikio priemonių taikymo“, – pažymi STT.

Taip pat akcentuojama, jog bendrovėje nepakankamai reglamentuota kvalifikacijos atestatų ir teisės pripažinimo dokumentų galiojimo atsinaujinimo procedūra. STT nurodo, kad agentūra, stabdydama šių dokumentų galiojimą, nesilaiko reglamentavime nustatytų terminų, skirtų pažeidimui pašalinti.

Nustatyta atvejų, kai po 6 mėnesių termino pabaigos kvalifikacijos atestato galiojimo sustabdymas tęsiamas ir sprendimai dėl jų galiojimo sustabdymo panaikinimo arba naikinimo nepriimami.

Visa korupcijos rizikos analizė pateikta Aplinkos ministerijai ir VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūrai, kurios per 3 mėnesius turi viešai paskelbti, kaip atsižvelgta ar numatoma atsižvelgti į STT pateiktas pastabas ir pasiūlymus padėsiančius šalinti ar valdyti nustatytas korupcijos rizikas.