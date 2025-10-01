Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Sostinės Balsių rajone iškils 280 vietų darželis

2025-10-01 12:46 / šaltinis: ELTA
2025-10-01 12:46

Vilniaus miesto savivaldybė leido statyti 208 vietų vaikų darželį sostinės Balsių rajone, pranešė įmonė „Vilniaus vystymo kompanija".

Darželiuose ir mokyklose esame pernelyg rimti: kodėl taip bijome būti vaikiški ir žaisti? (nuotr. Shutterstock.com)

Vilniaus miesto savivaldybė leido statyti 208 vietų vaikų darželį sostinės Balsių rajone, pranešė įmonė „Vilniaus vystymo kompanija“.

0

Anot jos, naujas apie 4076 kv. m ploto darželis bus statomas Aušrinės gatvėje. Darželyje iš viso veiks14 grupių, jį lankys 280 mažųjų sostinės gyventojų.

„Naujasis darželis Balsiuose ne tik plečia naujai statomų ugdymo įstaigų tinklą, bet ir kelia jų kokybės kartelę. Moderni ir tvari architektūra, prasmingas ryšys su gamta – čia mažieji vilniečiai augs išties darnioje ir kokybiškoje aplinkoje“, – pranešime sakė Vilniaus meras Valdas Benkunskas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Naujajame darželyje, kaip ir kai kuriuose kituose sostinės darželiuose, bus įrengtas baseinas, kuriuo  po darželio darbo valandų galės  naudotis ir Balsių bendruomenė.

Įstaigos teritorijoje bus išsaugotas miškelis. Ąžuoliniai kelmų suolai, laipiojimo piramidės, balansavimo įrenginiai, smėlio dėžės, žaidimų bokštai – visa žaidimų infrastruktūra bus įrengta panaudojant medžio rastų ar kitas medienos dalis. Čia numatyta ir sporto aikštelė, kuri bus integruota į miško erdvę. 

Planuojama, kad darželis bus pastatytas 2028 metais.

