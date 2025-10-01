Sostinės Balsių rajone iškils 280 vietų darželis

Anot jos, naujas apie 4076 kv. m ploto darželis bus statomas Aušrinės gatvėje. Darželyje iš viso veiks14 grupių, jį lankys 280 mažųjų sostinės gyventojų.
„Naujasis darželis Balsiuose ne tik plečia naujai statomų ugdymo įstaigų tinklą, bet ir kelia jų kokybės kartelę. Moderni ir tvari architektūra, prasmingas ryšys su gamta – čia mažieji vilniečiai augs išties darnioje ir kokybiškoje aplinkoje“, – pranešime sakė Vilniaus meras Valdas Benkunskas.
Naujajame darželyje, kaip ir kai kuriuose kituose sostinės darželiuose, bus įrengtas baseinas, kuriuo po darželio darbo valandų galės naudotis ir Balsių bendruomenė.
Įstaigos teritorijoje bus išsaugotas miškelis. Ąžuoliniai kelmų suolai, laipiojimo piramidės, balansavimo įrenginiai, smėlio dėžės, žaidimų bokštai – visa žaidimų infrastruktūra bus įrengta panaudojant medžio rastų ar kitas medienos dalis. Čia numatyta ir sporto aikštelė, kuri bus integruota į miško erdvę.
Planuojama, kad darželis bus pastatytas 2028 metais.
