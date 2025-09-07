Sostinėje minima Europos žydų kultūros diena

„Visoje Europoje vyksiantis festivalis nuo pat ryto džiugins ekskursijomis, koncertais, diskusijomis ir daugybe kitų pramogų, kurios padės geriau pažinti žydų kultūros paveldo įvairovę, savitumą bei turtingumą“, – teigiama Lietuvos žydų bendruomenės pranešime.
Šių metų renginių tema – „Knygos tauta“, ji primena, kad kiekvienas žmogus yra knyga, o kartu visi sudaro gyvąją biblioteką.
„Ši kolektyvinė metafora atspindi būdą, kuriuo žydų paveldas yra saugomas per pasakojimus, studijas ir dialogą“, – tvirtina organizatoriai.
Sekmadienį vyks jidiš ir hebrajų kalbų pamokėlės, ekskursija po Vilniaus choralinę sinagogą, sporto pramogos su Lietuvos sporto klubu „Makabi“, diskusijos, susitikimai su išskirtinėmis asmenybėmis ir koncertai.
