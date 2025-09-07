Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Sostinėje minima Europos žydų kultūros diena

2025-09-07 08:12 / šaltinis: BNS
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-09-07 08:12

Vilniuje sekmadienį 21 kartą bus minima Europos žydų kultūros diena.

Žydų bendruomenė BNS Foto

Vilniuje sekmadienį 21 kartą bus minima Europos žydų kultūros diena.

2

„Visoje Europoje vyksiantis festivalis nuo pat ryto džiugins ekskursijomis, koncertais, diskusijomis ir daugybe kitų pramogų, kurios padės geriau pažinti žydų kultūros paveldo įvairovę, savitumą bei turtingumą“, – teigiama Lietuvos žydų bendruomenės pranešime.

Šių metų renginių tema – „Knygos tauta“, ji primena, kad kiekvienas žmogus yra knyga, o kartu visi sudaro gyvąją biblioteką.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Ši kolektyvinė metafora atspindi būdą, kuriuo žydų paveldas yra saugomas per pasakojimus, studijas ir dialogą“, – tvirtina organizatoriai.

Sekmadienį vyks jidiš ir hebrajų kalbų pamokėlės, ekskursija po Vilniaus choralinę sinagogą, sporto pramogos su Lietuvos sporto klubu „Makabi“, diskusijos, susitikimai su išskirtinėmis asmenybėmis ir koncertai.

