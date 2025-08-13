Druskininkuose žydus pasitiko antisemitiniai užrašai: „Žaidimai, provokacijos – sunku pasakyti“

Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.
Druskininkuose, ant pastatų sienų ir patiltėse miesto gyventojai ir čia poilsiaujantys išvydo užrašus, kuriuose teigiama, kad izraeliečiai Druskininkuose ilsėtis neturėtų. Čia pailsėti atvykę žydai pasakoja, kad anksčiau su tuo susidurti neteko, nors atostogauja Druskininkuose ne pirmus metus:
„Mes čia jau 15 metų, kiekvienais metais dviem mėnesiams atvažiuojame. <...> [Užrašai] antisemitiški, nebijokite ištarti šito žodžio. Tai nėra gėdingas žodis. Gėda tiems, kurie tuos jausmus jaučia, o mums izraeliečiams negėda būti izraeliečiais. Mes tuo didžiuojamės visada ir visur.“
Druskininkų kurortą žydai mėgsta nuo seno, atvažiuoja čia pailsėti poromis. Iki Antrojo pasaulinio karo žydai sudarė maždaug trečdalį visų Druskininkų gyventojų. Nemažai žydų čia atostogauti atvyksta iki šiol.
Į užrašus ant sienų, teigiančius, kad jie čia ilsėtis neturėtų, žiūri dviprasmiškai ir sako, kad į tokius dalykus per daug dėmesio nekreipia, tačiau pripažįsta, kad tokį vaizdą išvysti nėra malonu:
„Išreiškė savo nuomonę. Kvailai išreiškė. Tai viskas. Žaidimai, provokacijos – sunku pasakyti. Provokacija būtų, jei ateitų pas mus į kambarį ir pradėtų kažką pasakoti.“
„Žmonės skirtingi, o ypač į izraeliečius paskutiniu metu požiūris nelabai. Reikia į viską reaguoti ramiai ir ne į viską kreipti dėmesį.“
Antisemitiniai užrašai ant sienų kliūva ir čia poilsiaujantiems lietuviams:
„Aišku, kad negražu. Į ką čia panašu, tepliot.“
„Reikia būti žmogumi. Iš prigimties gauna žmogus tautybę, o visa kita priklauso nuo jo paskui.“
Policija pradėjo tyrimą
Apie šiuos grafičius ant sienų viena moteris pranešė policijai. Vėliau žmonių skundų sulaukė ir Druskininkų savivaldybė, kuri visą informaciją taip pat perdavė pareigūnams.
Policija ėmė aiškintis, ar šie užrašai yra žeidžiantys. Taip pat pradėjo tyrimą dėl suniokotų viešųjų pastatų. Toliau vyksta tyrimas dėl kitų užrašų lietuvių kalba, kuriuose teigiama, kad izraeliečiai neturėtų ilsėtis Druskininkuose. Savivaldybė jau užrašus nuvalė, visą informaciją perdavusi pareigūnams, tačiau TV3 žurnalistams komentuoti gyvai atsisako.
Savivaldybės atstovai prašo pastebėjus tokius ir panašius pažeidimus, nedelsiant pranešti policijai, esant galimybei patiems sudrausminti pažeidėjus, nufotografuoti juos ir informaciją perduoti pareigūnams.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.
