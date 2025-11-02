Smurto protrūkis Jurbarko rajone: girtas vyras sužalojo pareigūnę

Policijos departamento duomenimis, apie 17 val. Seredžiaus miestelyje persekiojimo metu buvo sustabdytas automobilis „Mercedes Benz E350“, kurį vairavo neblaivus vyras, gimęs 1976 m.
Automobilio vairuotojas blaivumą tikrintis atsisakė, taip pat nevykdė teisėtų policijos pareigūnų reikalavimų ir siekdamas išvengti sulaikymo sužalojo Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnę, gimusią 2000 m.
Medikai pareigūnei suteikė pagalbą, ji gydoma ambulatoriškai. Įtariamasis uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl transporto priemonių vairavimo, kai vairuoja neblaivus asmuo bei dėl pasipriešinimo valstybės tarnautojui ar viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui.
Vilniuje nepilnamečio vairuojamas elektrinis motociklas atsitrenkė į policijos automobilį
Sekmadienio naktį sostinėje nepilnamečio vairuojamas elektrinis motociklas atsitrenkė į policijos automobilį, pranešė policija.
Policijos departamento duomenimis, apie 1 val. Vilniuje, Pylimo gatvėje, pareigūnams nestojo stabdomas elektrinis motociklas, kurio vairuotojas, chuliganiškai vairuodamas ir padidinęs greitį, bandė šalintis.
Persekiojimo metu elektrinis motociklas atsitrenkė į Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato tarnybinio automobilio „VW Transporter“ priekinę dalį.
Motociklo vairuotojui, gimusiam 2009 m., buvo suteikta medikų pagalba, jis gydomas ambulatoriškai.
Pradėta administracinio nusižengimo teisena dėl nepaklusimo reikalavimui sustabdyti transporto priemonę arba pasitraukimo iš eismo įvykio vietos.
