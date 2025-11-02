 
Kalendorius
Lapkričio 2 d., sekmadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Smurto protrūkis Jurbarko rajone: girtas vyras sužalojo pareigūnę

2025-11-02 08:44 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-11-02 08:44

Jurbarko rajone šeštadienio vakarą neblaivus vairuotojas, bandydamas išvengti sulaikymo, sužalojo pareigūnę, pranešė policija.

Nusikaltėlis. BNS Foto

Jurbarko rajone šeštadienio vakarą neblaivus vairuotojas, bandydamas išvengti sulaikymo, sužalojo pareigūnę, pranešė policija.

REKLAMA
1

Policijos departamento duomenimis, apie 17 val. Seredžiaus miestelyje persekiojimo metu buvo sustabdytas automobilis „Mercedes Benz E350“, kurį vairavo neblaivus vyras, gimęs 1976 m. 

Automobilio vairuotojas blaivumą tikrintis atsisakė, taip pat nevykdė teisėtų policijos pareigūnų reikalavimų ir siekdamas išvengti sulaikymo sužalojo Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnę, gimusią 2000 m.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Medikai pareigūnei suteikė pagalbą, ji gydoma ambulatoriškai. Įtariamasis uždarytas į areštinę. 

REKLAMA
REKLAMA

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl transporto priemonių vairavimo, kai vairuoja neblaivus asmuo bei dėl pasipriešinimo valstybės tarnautojui ar viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui.

REKLAMA

Vilniuje nepilnamečio vairuojamas elektrinis motociklas atsitrenkė į policijos automobilį

Sekmadienio naktį sostinėje nepilnamečio vairuojamas elektrinis motociklas atsitrenkė į policijos automobilį, pranešė policija.

Policijos departamento duomenimis, apie 1 val. Vilniuje, Pylimo gatvėje, pareigūnams nestojo stabdomas elektrinis motociklas, kurio vairuotojas, chuliganiškai vairuodamas ir padidinęs greitį, bandė šalintis.

REKLAMA
REKLAMA

Persekiojimo metu elektrinis motociklas atsitrenkė į Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato tarnybinio automobilio „VW Transporter“ priekinę dalį. 

Motociklo vairuotojui, gimusiam 2009 m., buvo suteikta medikų pagalba, jis gydomas ambulatoriškai. 

Pradėta administracinio nusižengimo teisena dėl nepaklusimo reikalavimui sustabdyti transporto priemonę arba pasitraukimo iš eismo įvykio vietos.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Policija (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS)
Panevėžyje 2 asmenys sumušė nepilnametį
Automobiliai (Greta Skaraitienė/Fotobankas)
Vilniuje pavogtas „Lexus“ su statybiniais įrankiais: nuostolis – beveik 20 tūkst. eurų (1)
Greitoji medicijos pagalba, ligoninė
Pėsčioji Vilniuje, prie Justiniškių stotelės, buvo partrenkta autobuso – vairuotojas sustojo ant perėjos

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų