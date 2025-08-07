Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Skvernelis žada svarstyti klausimą dėl tolesnio darbo koalicijoje su „Nemuno aušra“

2025-08-07 13:25 / šaltinis: ELTA
2025-08-07 13:25

Seimo pirmininkas Saulius Skvernelis sako, kad svarstys klausimą dėl tolimesnio darbo koalicijoje su „Nemuno aušra“. Kalbėdamas apie naująją koalicijos sutartį, politikas pažymėjo, jog ją galima ruošti „nuo balto popieriaus lapo“ arba remiantis jau anksčiau galiojusiu dokumentu.

Saulius Skvernelis (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)

0

„Keliame atvirą klausimą, svarstysime ir tą darysime iki konsultacijos su partijos valdybos nariais. Norime žinoti jų nuomonę, nes nuomonių yra visokių“, – ketvirtadienį Seime žurnalistams kalbėjo S. Skvernelis.

Politikas teigė kartą pasakęs viešai, kad koalicija su „aušriečiais“ buvo klaida, tą, primena jis, yra padaręs ir prezidentas Gitanas Nausėda.

„Žodis ne žvirblis, jis yra pasakytas. O kaip toliau bus, tai... partijos suvažiavime aš tą pasakiau. Neatsimenu reakcijos, ar buvo plojimai, ar švilpimai, bet mes dabar šitą klausimą vėlgi turėsime svarstyti partijos valdyboje, frakcijoje. Tas procesas laukia“, – sakė jis.

Paklaustas, ar gali keistis Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lūkesčiai dėl ministerijų ar kitų postų, S. Skvernelis tiesiogiai į klausimą neatsakė. Jis pažymėjo tik tiek, kad 19–osios Vyriausybės sutartis baigė galioti, o ruošiant naują 20–osios Vyriausybės koalicinę sutartį galima pradėti nuo pradžių arba remtis jau ankstesniu dokumentu, peržvelgiant tam tikrus punktus.

„Kai pasibaigia sutartis, tai rengiant naują sutartį, tu gali (pradėti – ELTA) nuo balto popieriaus lapo, arba gali turėti paruoštuką – tiesiog seną sutartį ir žiūrėti, ką verta perkelti, ko neverta perkelti“, – kalbėjo jis.

Kaip jau buvo skelbta, trečiadienį vykusio Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) prezidiumo posėdžio metu buvo nuspręsta į premjerus deleguoti laikinąją socialinės apsaugos ir darbo ministrę I. Ruginienę.

