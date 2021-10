Skaudi nelaimė sukrėtė Birštono rajono gyventojus: žmonės nesupranta, kodėl reikalinga tokia tvarka

Sekmadienį Birštono rajone esančiame Naudžiūnų kaime kilo gaisras. Spėjama, kad dėl elektros instaliacijos gedimo užsidegė sodyba. Vietiniai gyventojai tikina, kad sodyba sudegė dėl to, jog į gaisravietę per ilgai važiavo ugniagesiai. Tačiau jų vadas pasakoja, kad gelbėtojai į įvykio vietą atvyko ne per ilgesnį laiką, negu yra numatyta.