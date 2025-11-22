 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Skaičiuojamos akimirkos iki Kauno eglutės įžiebimo: į aikštę plūsta žmonės

2025-11-22 18:03 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-22 18:03

Šeštadienio vakarą žmonės plūsta į Rotušės aikštę stebėti pirmosios šalies žaliaskarės įžiebimo.

Žmonės plūsta pamatyti Kauno eglutės: skaičiuoja minutes iki įžiebimo (tv3.lt koliažas)
14

Šeštadienio vakarą žmonės plūsta į Rotušės aikštę stebėti pirmosios šalies žaliaskarės įžiebimo.

3

Gyventojai jau skaičiuoja akimirkas iki įžiebimo ir nekantriai laukia gražaus žiemiško renginio.

Kauno eglės įžiebimas. 2025-11-21
(14 nuotr.)
(14 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kauno eglės įžiebimas. 2025-11-21

Kauno Kalėdų eglutė

Šiemet eglę papuošė daugiau kaip 140 rankų darbo žaisliukų, specialiai šiam projektui atkeliavusių iš Olandijos. Žaliaskarę papildė 3D ir 2D ornamentai bei trijų dydžių burbulai, iš kurių didžiausio skersmuo siekia net 60 cm, rašoma anksčiau išplatintame pranešime spaudai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kalėdų eglutė Kaune šiemet tviska auksu, stebina savo elegancija, rankų darbo „Art Deco“ stiliaus žaisliukais bei tautiniais, šiaudinių sodų motyvus primenančiais ornamentais.

Šiemet eglė išsiskiria ir savo apšvietimu – ją papuošė unikalios, iki šiol nė viename Baltijos šalių mieste nanudotos lemputės. 

Inovatyvūs apšvietimo sprendimai leis eglutei nuolat keisti savo įvaizdį realiuoju laiku – kauniečiai ir miesto svečiai kiekvieną vakarą galės išvysti vis kitokį, netikėtą jos veidą.

Anksčiau TV3 Žinioms eglės puošėja floristė Kristina Rimienė atviravo, kad viską sukabinti teko didžiulis iššūkis, komanda plušo labai intensyviai.

„Skoniui draugų nėra, tikiuosi, kad kauniečiams patiks, svarbiausia, kad jiems tos Kalėdos būtų gražios“, – tikino K. Rimienė.

