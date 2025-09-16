Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Šiurpus įvykis Biržų rajone: mirė sunkiai sužalotas ir laukuose rastas 33 metų vyras

2025-09-16 10:39 / šaltinis: Šiaurės rytai
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Šiaurės rytai aut.
2025-09-16 10:39

Rugsėjo 5-osios naktį Panevėžio ligoninėje mirė jaunas vyras. Kaip bandoma aiškinti, sunkiai sužalotas žmogus laukuose temstant rastas atsitiktinai pro šalį važiavusio ūkininko.

Policija. ELTA / Dainius Labutis

Rugsėjo 5-osios naktį Panevėžio ligoninėje mirė jaunas vyras. Kaip bandoma aiškinti, sunkiai sužalotas žmogus laukuose temstant rastas atsitiktinai pro šalį važiavusio ūkininko.

0

Į Panevėžio respublikinę ligoninę 33 metų vyras buvo atvežtas iš Šlepščių kaimo laukų. Jis rastas rugsėjo 4-osios vakare, apie 21.37 val. Tokią informaciją ŠR pavyko gauti rugsėjo 8 dienos rytą iš informaciją žiniasklaidai apie Panevėžio apygardos prokuratūros veiklą teikiančios Generalinės prokuratūros Komunikacijos skyriaus vyriausiosios specialistės Rasos Stundžienės.

TAIP PAT SKAITYKITE:

ŠR informacijos kreipėsi į prokuratūrą, nes nuo įvykio dienos policijos suvestinėse nebuvo pateikta jokios įprastai teikiamos informacijos nei apie sunkų sužalojimą, nei apie mirtį, nei apie pradėtą ikiteisminį tyrimą.

O žinia apie sunkiai sužalotą ir į ligoninę dar gyvą patekusį žmogų Biržų rajone sklido greitai.

Tą naktį buvusieji Panevėžio respublikinės ligoninės Priėmimo skyriuje sako, kad pirminė medikų reakcija į leisgyvį žmogų esą buvusi lakoniška – „nusuktas sprandas“. Vyras nevaldė nei rankų, nei kojų. Nepatikrintomis žiniomis, sužalotasis kurį laiką buvęs sąmoningas ir kartojęs apie smaugimą.

Ką galėjo girdėti ligonį priėmusieji panevėžiečiai ar iš laukų tiesiai į ligoninę žmogų vežę biržiečiai, galėtų pasakyti įvykio vietoje buvę policijos pareigūnai.Faktas yra tas, kad laukuose rastas sulaužytu sprandu ir nejudantis žmogus savo jėgomis ten negalėjo atsirasti.

Mirtis ir gandais apaugusios versijos

Išaušęs rugsėjo 5-osios rytas Biržų pareigūnams prasidėjo žinia apie iš vakaro laukuose rasto žmogaus mirtį. Apie tai pranešta ir mirusiojo artimiesiems. Jie žinia dalijosi su kitais netekties paliestais ar mirusįjį pažinojusiais žmonėmis.

Žiniai plintant sykiu buvo minimos ir galimos žūties ar netgi nužudymo priežastys bei aplinkybės.Apie įvykį išgirdusius žmones stebino policijos tyla. Svarstyta, kad tokiu būdu arba bandoma kažką nutylėti, arba nenorima pakenkti galimo nužudymo tyrimui.Kalbėta apie tai, kad jaunas vyras dirbdavęs pas ūkininkus. Gali būti, kad darbas buvęs nelegalus. Kurį laiką pas stambaus ūkio savininką darbavęsis vyras dabar esą dirbo jau pas kitus ūkininkus.

Mirusysis turėjęs šeimą ir joje augusius du mažamečius vaikus. Pora išsiskyrusi, vyras uždarbiavęs užsienyje. Šiuo metu vyras turėjo kitą šeimą – su gyvenimo drauge augino neseniai gimusį kūdikį.

Kalbama, kad vyras esą galėjo nukristi iš kažkokio bokšto ir patirti baisią traumą. Gali būti, kad laukuose jis paliktas slepiant įvykį ir tikintis, kad žmogus neišgyvens.Dar viena versija – vyras sužalotas galimai kerštaujant dėl kokių nors skolų.

Oficialiose žiniose aiškumo nedaug

Sekmadienį artimieji atsisveikino su mirusiuoju. Laidotuvės vyko pirmadienį.Tą dieną, kai jau buvo laidojamas įtartinomis aplinkybėmis sužalotas vyras, kurio medikams išgelbėti nepavyko, policija vis dar neturėjo ekspertų išvadų apie nustatytus sužalojimus ir tikrąją mirties priežastį.

Įrašas mirties liudijime sako apie kvėpavimo nepakankamumą ir stuburo traumą.Atkakliomis ŠR pastangomis pavyko gauti informacijos iš Panevėžio apygardos prokuratūros, Valstybinės darbo inspekcijos ir Biržų policijos komisariato.Panevėžio apygardos prokuratūra patvirtino apie įvykį, jo vietą ir pranešė apie pradėtą ikiteisminį tyrimą. Jis vykstantis mirties priežasčiai nustatyti, tačiau galintis būti perkvalifikuojamas į neatsargų gyvybės atėmimą įvykus nelaimingam atsitikimui ūkyje.

Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) Panevėžio teritorinio skyriaus vedėja-vyriausioji darbo inspektorė Asta Gudonienė sakė, kad buvo gauta informacija apie laukuose rastą ir vėliau mirusį Biržų rajono gyventoją. „Kad tai susiję su darbu – legaliu ar nelegaliu – informacijos neturime“, – teigė VDI Panevėžio skyriaus vedėja.

Daugiau klausimų negu atsakymų

Ikiteisminį tyrimą atlieka Panevėžio vyriausiojo policijos komisariato Sunkių nusikaltimų tyrimo valdyba.Biržų rajono policijos komisariato viršininko Deivido Valtario ŠR klausė, kodėl apie rastą sunkiai sužalotą žmogų nebuvo jokios informacijos įvykių suvestinėse. PK vadovas atsakė, kad iš pradžių asmuo buvo išvežtas kaip sužalotas.

Į įvykį reagavę pareigūnai, anot komisaro, „neuždėję varnelės, kad šis įvykis patektų į suvestines“.„Įvykis mįslingas. Daugiau klausimų negu atsakymų. Turime informacijos, kad velionis dirbo. Valdome informaciją, ją ištirsime“, – sakė PK vadovas D. Valtaris. Anot jo, apie įvykį policija informavo Valstybinę darbo inspekciją.

