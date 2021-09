Šimonytė abejoja, ar racionalu išsaugoti senąjį Vilniaus oro uosto pastatą

„Problema ta, kad tame pastate, koks jis yra šiuo metu, atlikti rekonstrukcijos darbus ir pakeisti esminius elementus, kurie yra nesaugūs, (...) ir investicijos, kurios būtų reikalingos tiems pakeitimams, būtų gerokai mažiau pagrįstos nei kažkaip perdaryti tą terminalą iš naujo“, – žurnalistams Seime sakė premjerė.

„Svarstyme tuos kausimus, kol kas Vyriausybė nesvarstė konkretaus projekto, bet manau, planuodami kitų metų biudžetą, Susisiekimo ministerijoje apie tai kalbėsime“, – pridūrė ji.

Susisiekimo ministras Marius Skuodis teigia, jog atsakymus dėl pastato išsaugojimo ar griovimo reikia rasti per artimiausius dvejus metus. Jis tikina, kad pastato atnaujinimas būtų dukart brangesnis nei naujo statyba, be to, statinys „neatitinka ne tik Lietuvos įvaizdžio, bet ir netenkina funkcinių poreikių“.

Tačiau Vilniaus oro uosto atvykimo terminalas 1984 metais įtrauktas į Kultūros vertybių registrą.

Kultūros paveldo departamento direktorius Vidmantas Bezaras anksčiau teigė, kad pasaulyje yra nemažai oro uostų, kuriuos plečiant senieji paveldo statiniai ar jų dalys buvo įkomponuoti į naujas erdves. Kaip pavyzdį jis minėjo Talino, Bukarešto, Tbilisio, Kelno oro uostus.