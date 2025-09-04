Šiauliuose žengtas dar vienas žingsnis link sovietų karių kapų iškėlimo iš miesto centro

Sprendimą palaikė visi posėdyje dalyvavę tarybos nariai.
Laikinajai karių palaikų perkėlimo ir laidojimo vietos paženklinimo komisijai vadovaus savivaldybės administracijos direktorius Antanas Bartulis.
Komisija sudaryta, kad kuo greičiau būtų pradėti realūs palaikų perkėlimo darbai.
Sovietų karių palaikus iš Šiaulių miesto centro savivaldybė siekia perkelti į Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietą prie Ginkūnų kapinių.
Savivaldybė jau yra parengusi reikalingą projektinę dokumentaciją, gavusi Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro direktoriaus sprendimą, jog šis objektas propaguoja totalitarinį režimą.
Anot Desovietizacijos komisijos, šis objektas yra Sovietų Sąjungos propaguoto ir Rusijos tebepropaguojamo Didžiojo tėvynės karo mito įtvirtinimo bei sklaidos vieta. Turima duomenų, kad šie palaidojimai yra antriniai, daryti perkeliant palaikus iš apylinkėse buvusių pirminių palaidojimų vietų.
Kaip skelbė BNS, praėjusią savaitę Vyriausybė patvirtino tvarką dėl Sovietų Sąjungos karių palaikų perkėlimo, pagal ją savivaldybės galės gauti ir valstybės finansavimą šiems darbams.
Valstybė padengs išlaidas, neviršijančias 15 bazinių socialinių išmokų dydžio (1050 eurų) vieniems kario palaikams.
Savivaldybės finansavimą galės gauti dviem būdais: darbus finansuojant savo lėšomis ir vėliau pateikiant Kultūros ministerijai prašymą ir išlaidas pagrindžiančius dokumentus, gauna kompensaciją arba, neturint tam finansinių galimybių, iš anksto prašant tikslinės dotacijos.
Šiaulių centre, katedros prieigose, palaidoti 52 Sovietų Sąjungos kariai, žuvę Antrajame pasauliniame kare.
Teigiama, kad karių palaikai čia palaidoti gerokai po karo. Paminklas ten buvo pastatytas 1953 metais, 1965 metais prieš jį įrengtas amžinosios ugnies aukuras.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!