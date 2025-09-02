„Šiauliai“ nugalėjo Latvijos klubą

Saulės miesto komanda varžėsi Siimo-Sanderio Vene ir Mariaus Valinsko.
Su komandos marškinėliais debiutavo Willas Richardsonas, per 31 minutę pelnęs 12 taškų ir atlikęs 3 rezultatyvius perdavimus.
„Šiaulių“ gretose ryškiausiai pasirodė Cedricas Hendersonas, aikštėje praleidęs 28 minutes ir pasižymėjęs 26 taškų (4/6 dvit., 4/7 trit., 6/6 baud.) ir 4 sugriebtų kamuolių statistika.
Kasparo Vecvagaro vadovaujamoje ekipoje 17 taškų sumetė Artis Ate.
Iki sezono starto šiauliečiai sužais dar trejas rungtynes. Rugsėjo 7-ąją Šiaulių arenoje testuos „Liepojos“ komandą, o to paties mėnesio 13-14 dienomis dalyvaus Klaipėdoje organizuojame turnyre, kur pusfinalyje susitiks su Talino „Kalev“.
Pirmąsias oficialias sezono rungtynes Saulės miesto ekipa sužais rugsėjo 21-ąją, kuomet pajūryje susirungs su lygos debiutantais „Gargždais“. Sezono atidarymo mačas namuose įvyks rugsėjo 27 d., kai Šiaulių arenoje komanda priims „Jonavos“ ekipos iššūkį.
„Šiauliai“: Cedricas Hendersonas 26, Danielis Baslykas 14, Willas Richardsonas 12, Jordanas Brownas 10 (8 atk. kam.), Dayvionas McKnightas 9 (7 rez. perd.), Oskaras Pleikys 8.
„Liepaja“: Artis Ate 17, Aniwaniwa Tait-Jonesas 13, Omaras Pajičius ir Davis Ozers po 10.
