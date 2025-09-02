Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Lietuva

„Šiauliai“ nugalėjo Latvijos klubą

2025-09-02 19:18 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-02 19:18

„Šiauliai“ pasiekė pirmąją pergalę pasiruošimo sezonui etape. Dariaus Songailos auklėtiniai namuose 86:76 (27:21, 27:23, 19:14, 13:18) susitvarkė su Liepojos „Liepaja“ klubu.

Hendersonas („Šiaulių“ klubo nuotr.)

„Šiauliai" pasiekė pirmąją pergalę pasiruošimo sezonui etape. Dariaus Songailos auklėtiniai namuose 86:76 (27:21, 27:23, 19:14, 13:18) susitvarkė su Liepojos „Liepaja" klubu.

0

Saulės miesto komanda varžėsi Siimo-Sanderio Vene ir Mariaus Valinsko.

Su komandos marškinėliais debiutavo Willas Richardsonas, per 31 minutę pelnęs 12 taškų ir atlikęs 3 rezultatyvius perdavimus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Šiaulių“ gretose ryškiausiai pasirodė Cedricas Hendersonas, aikštėje praleidęs 28 minutes ir pasižymėjęs 26 taškų (4/6 dvit., 4/7 trit., 6/6 baud.) ir 4 sugriebtų kamuolių statistika.

Kasparo Vecvagaro vadovaujamoje ekipoje 17 taškų sumetė Artis Ate.

Iki sezono starto šiauliečiai sužais dar trejas rungtynes. Rugsėjo 7-ąją Šiaulių arenoje testuos „Liepojos“ komandą, o to paties mėnesio 13-14 dienomis dalyvaus Klaipėdoje organizuojame turnyre, kur pusfinalyje susitiks su Talino „Kalev“.

Pirmąsias oficialias sezono rungtynes Saulės miesto ekipa sužais rugsėjo 21-ąją, kuomet pajūryje susirungs su lygos debiutantais „Gargždais“. Sezono atidarymo mačas namuose įvyks rugsėjo 27 d., kai Šiaulių arenoje komanda priims „Jonavos“ ekipos iššūkį.

„Šiauliai“: Cedricas Hendersonas 26, Danielis Baslykas 14, Willas Richardsonas 12, Jordanas Brownas 10 (8 atk. kam.), Dayvionas McKnightas 9 (7 rez. perd.), Oskaras Pleikys 8.

„Liepaja“: Artis Ate 17, Aniwaniwa Tait-Jonesas 13, Omaras Pajičius ir Davis Ozers po 10.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

