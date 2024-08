Siaubo filmas Šiauliuose vidury baltos dienos: gyventojai šiurpsta ir prašo pagalbos

„Šiaulių mieste plinta benamių virusas: asocialūs asmenys miesto centre vartoja alkoholį, šlapinasi kur papuola, miega ant suoliukų“, – teigia į tv3.lt naujienų portalo redakciją kreipęsis šiaulietis Mindaugas.

Anot šiauliečio, ypač daug benamių mieste atsirado tada, kai miesto savivaldybė perkėlė nakvynės namus iš miesto pakraščio arčiau miesto centro, kur jie viešose vietose miega, geria ir šlapinasi.

Teigiama, kad į tokį benamių elgesį savivaldybė nereaguoja, o jei dėl tvarkos pažeidimų yra iškviečiami pareigūnai, dažnai jie atvyksta jau po to, kai benamiai pasišalina iš vietos, kur gėrė ar šlapinosi.

„Savivaldybė į tokius asmenis nereaguoja, šie jau miega ir prie savivaldybės priimamojo. Policija į tokius asmenis taip pat nereaguoja, kai blaivyklos uždarytos, pareigūnų trūksta, jeigu ir atvyksta pagal pranešimą BPC, tai po valandos, kai asmenys jau būna pasišalinę“, – sako Mindaugas.

Pasak šiauliečio, benamiai renkasi prie Šiaulių miesto savivaldybės pastato, Šiaulių autobusų stoties, netoli įsikūrusio prekybos centro bei žinomiausio Šiaulių miesto pėsčiųjų tako – Šiaulių bulvaro.

„Kai kuriuos asmenis matau viešose vietose su alaus bambaliais jau 7 valandą ryto. Geriamas pigus, bet stiprus alkoholis.(...) Iš pat ryto prisigėrę asmenys po to šlaistosi miesto bulvare, prašinėja centų kitam bambaliui, geria čia pat bulvare, miega ant suoliukų. Visos pakampės jau smirda šlapimu, kurio kvapas ypač išryškėja užėjus tokiems karštiems orams vasarą“, – dalinasi Mindaugas.

Ir nors, šiauliečio teigimu, savivaldybė pasisako prieš alkoholio vartojimo kultūrą miesto centre bei neleidžia verslininkams prekiauti lengvu alkoholiu centrinėje miesto aikštėje, tačiau benamiai vis tiek atranda vietų, kuriose gali nuo pat ankstyvo ryto nusipirkti alkoholio.

Situacija stebima

Šiaulių savivaldybei priklausanti keleivių vežimo ir aptarnavimo paslaugas teikianti įmonė UAB „Busturas“ plėtros ir marketingo skyriaus vadovė Raimonda Pelutienė teigia, kad problema su benamiais yra, tačiau situacija stebima.

Jeigu reikia, stotyje esantys apsaugos darbuotojai išprašo benamius iš perono, o jei susitarti nepavyksta, yra kviečiami policijos pareigūnai, kurie benamius išveža iš autobusų stoties.

Šiaulių miesto civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriaus vedėjas Linas Gadliauskas tv3.lt žurnalistams pasakoja, kad siekiant suvaldyti situaciją, kad benamiai nesišlapintų, nevartotų alkoholio ir nemiegotų viešose vietose, mieste yra įrengti viešieji tualetai, o teritorijos stebimos vaizdo kameromis, benamiai gali apsistoti nakvynės namuose.

„Fiksuojant teisei prieštaraujančią veiką, informacija perduodama policijai“, – komentuoja L. Gadliauskas.

Jis prideda, kad alkoholio prekybos kontrolė viešojo maitinimo įstaigose vykdoma pagal gaunamus skundus ir pranešimus.

Bausti dėl socialinio statuso negalima

Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovų teigimu, pranešimai apie netinkamai besielgiančius benamius, kurie geria, šlapinasi ar miega viešose vietose, pagal prioritetą priskiriami C kategorijai.

Tai reiškia, jog pranešimas yra apie įvykį, kai asmens, kuriam reikalinga policijos pagalba, gyvybei, sveikatai ar didelės vertės turtui grėsmė negresia ir taip pat, kai pranešama apie kitus teisės pažeidimus.

„Todėl pareigūnų reagavimo į tokios kategorijos pranešimus laikas yra ilgesnis, nes pirmiausia vykstama į A ar B kategorijos įvykius“, – paaiškinama Šiaulių policijos atstovų atsakyme.

Be to, pareigūnai pažymi, jog teisės aktuose nėra numatyta taikyti administracinio poveikio priemones dėl to, jog asmuo yra benamis.

„Jei benamis viešosios tvarkos nepažeidžia – nei geria, nei kabinėjasi prie žmonių, tik sėdi ant suoliuko, bausti nėra už ką. Benamių rasime ir užsienio šalyse, kur jie buriasi ir miega turistų pamėgtose bei kitose viešosiose vietose“, – sako pareigūnai.

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos miesto koordinavimo skyriaus vedėjos Rigitos Tijūnaitienės teigimu, kol kas šiais metais, iki liepos 16 d. buvo fiksuoti 34 atvejai dėl benamių.

„„Sumanaus miesto“ platformoje gauti 8 gyventojų pranešimai dėl benamių. Savivaldybės administracija į juos sureagavo. Pavyzdžiui, buvo išardytos nelegalios pastogės, nušienautos vietose, kur benamiai renkasi ir panašiai“, – teigia R. Tijūnaitienė.

Likę 26 pranešimai buvo užregistruoti policijoje. 14 iš jų buvo dėl to, jog benamiai miega gyvenamųjų namų laiptinėse arba viešose vietose.

Dar 7 pranešimai gauti dėl to, kad benamiai susirinkę viešajame tualete šildėsi ir neleido valytojai išvalyti patalpų (4 iš jų) ar netinkamoje vietoje susikūrė laužą (3).

Dar 5 iškvietimai gauti dėl to, jog benamiai geria.

„Trimis atvejais nuvykę pareigūnai nieko nerado, nes jie galbūt buvo pasišalinę, o dviem atvejais pradėta administracinė teisena dėl alkoholinių gėrimų vartojimo ar turėjimo“, – sako policijos pareigūnai.