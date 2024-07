Bylos duomenimis, 2023 m. gruodžio 1 d. 26-erių metų Prienų rajono gyventojas Osvaldas Aliulis nukentėjusį vyrą daužė kumšiais ir kojomis. Vyrui nukritus ant grindų, jis buvo spardomas gulintis. Į galvą, krūtinę ir kitas kūno vietas jam buvo suduoti mažiausiai 8 smūgiai.

Dėl žmogžudystės teisiamas jaunuolis išpuolį įvykdė girtas. Sąmonę praradęs vyriškis buvo skubiai pristatytas į ligoninę, kurioje mirė spalio 2 dieną. Iš pradžių baudžiamoji byla buvo iškelta dėl sunkaus sveikatos sutrikdymo, tačiau po sužaloto vyro mirties, O. Aliuliui pateikti kaltinimai nužudymu.

REKLAMA

REKLAMA

Ikiteisminio tyrimo metu O. Aliulis teigė, jog nieko neprisimena, taip pat sakė, jog parodymus duos tik po liudytojų apklausų.

Paskirta laisvės atėmimo bausmė

Trečiadienį ryte bylą išnagrinėjęs Kauno apygardos teismas O. Aliulį pripažino kaltu padarius nusikalstamą veiką pagal BK 129 str. 1 dalį ir paskyrė 10 metų metų laisvės atėmimo bausmę, subendrinus ją su ankstesniu Alytaus apylinkės teismo nuosprendžiu.

REKLAMA

Be to, O. Aliului paskirta griežčiausia kardomoji priemonė – suėmimas, vyras šiandien bus suimtas. Panaikinama anksčiau paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Į minėtą laisvės atėmimo bausmę bus įskaitomas ir laikas, praleistas suėmime.

Bylą išnagrinėjusi teisėja Lina Lesinskienė konstatavo, jog O. Aliulio kaltę grindžia byloje surinkti parodymai. Pats O. Aliulis įvykių neprisiminė, jam buvo nustatytas, 3,3 promilių (sunkus) girtumas. Tačiau jis sutiko su aplinkybėmis, kurias teisme išdėstė bylos liudytojai.

REKLAMA

REKLAMA

Teismas priimdamas sprendimą atsižvelgė į lengvinančias aplinkybes – O. Aliulis kaltę pripažino, gailėjosi padaręs nusikalstamą veiką.

Tačiau, buvo įvertintos ir sunkinančios aplinkybės – O. Aliulis nusikalstamą veiką padarė būdamas neblaivus, be to, būdamas recidivystu. Kaip nurodė teismas, O. Aliulis teisiamas jau devintą kartą, o ir teismo metu turėdamas nepanaikintą teistumą. Be to, O. Aliulis anksčiau buvo 10 kartų baustas administracine tvarka, baudų nėra sumokėjęs. Vyras nedirba, yra nevedęs.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Teismas konstatavo, jog O. Aliulis yra pakaltinamas, gali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn. Tad teismas paskyrė bausmę, artimą bausmės vidurkiui.

Be paskirtos laisvės atėmimo bausmės, O. Aliulis turės kompensuoti patirtą žalą nužudyto vyro artimiesiems – jo broliui. Brolio naudai teismas priteisė 9 tūkst. eurų neturtinės žalos, daugiau nei 14 tūkst. eurų turtinei žalai atlyginti, bei 1300 eurų atstovavimo teisme išlaidoms atlyginti.

REKLAMA

Tiesa, nužudyto vyro brolis siekė prisiteisti 30 tūkst. eurų siekiančią neturtinę žalą, tačiau teismas neturtinę žalą sumažino iki 9 tūkst. eurų, konstatuodamas, jog brolių santykiai nebuvo itin artimi, vienas iš jų buvo išvykęs gyventi į užsienį, tarpusavyje jie bendraudavo nedaug.

Kauno apygardos teismo nutartis nėra įsiteisėjusi ir per 20 dienų gali būti skundžiama Apeliaciniam teismui.

Atvykus medikams nusijuokė

Bylos duomenimis, O. Aliulis išgertuvių metu pats pradėjo konfliktą, buvo atmesta ikiteisminio tyrimo versiją, pagal kurią žuvęs vyras pats susižalojo.

REKLAMA

O. Aliulis pirmiausia vyrui du kartus kumščiu smogė į veidą, tada jam nukritus, kumščiais smūgiavo į galvą, tuomet puolė vyrą spardyti. Įvykio liudytojai nesugebėjo sutramdyti O. Aliulio, tačiau iškvietė greitąją pagalbą.

Teisme liudiję gydytojai atvykę į įvykio vietą rado ant grindų gulintį sumuštą vyrą, jis kriokė, buvo be sąmonės. Tame pačiame kambaryje gulėjo ir kaltinamasis O. Aliulis, kuris tik nusijuokė, atsisakęs padėti, toliau gulėjo lovoje.