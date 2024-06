Išlipo beveik sausas: socialinių tinklų žvaigždė Viršila atsiperka įmoka, arešto išvengė

Primename, jog ši byla susijusi su 2023 m. kovo mėnesį Kaune vykusiame „Jungle King“ kovos menų turnyre kilusiomis muštynėmis. Garsus nuomonės formuotojas Remigijus Viršila smūgiavo nepilnamečiui reperiui. Vėliau paaiškėjo, kad nukentėjo verslininkės Ingos Budrienės sūnus.

Netrukus po šio teismo sprendimo, nukentėjusiojo jaunuolio atstovai teismui pateikė skundą, kuriame prašoma panaikinti apylinkės teismo sprendimą, atlikti įrodymų tyrimą, pripažinti vyrą kaltu dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Nukentėjusiojo atstovai taip pat prašė priteisti 4451,25 eurų bylinėjimosi išlaidų iš R. Viršilos.

Nukentėjusio jaunuolio advokatas pilnai palaikė apeliacinį skundą ir siūlė teismui priimti naują nutartį, nuteisiant R. Viršilą pagal BK 284 str. (Viešosios tvarkos pažeidimas) ir skiriant 45 dienų arešto bausmę. Tai viena griežtesnių bausmių, numatoma BK – tiesa, už viešosios tvarkos pažeidimą gali grėsti ir iki dviejų metų laisvės atėmimo bausmė.

Turės kompensuoti bylinėjimosi išlaidas

Ketvirtadienį Kauno apygardos teismas priėmė nutartį, apeliacinį skundą tenkinant iš dalies – tai reiškia, jog R. Viršila turės sumokėti 750 eurų dydžio įmoką į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą, atlyginti bylinėjimosi išlaidas. Šį kartą papildomai priteista 500 eurų išlaidų pirmosios instancijos teisme, 389,62 euro teisinės pagalbos išlaidų apeliacinio proceso metu – priteistos sumos neviršija 1000 eurų. Taip pat iš viso nukentėjusiojo naudai iš R.Viršilos papildomai priteisė 589, 62 Eur jo turėtų proceso išlaidų.

Visgi, Kauno apygardos teismas nukentėjusiojo nepilnamečio gynėjo advokato Artūro Andriukaičio argumentus laikė nepagrįstais. Teismo kolegijos pirmininkas Algirdas Remeika pažymėjo, jog bylos nagrinėjimo metu R. Viršila naujų nusikaltimų nepadarė, atlygino bylinėjimosi teisme metu patirtas išlaidas, o nusikalstama veika buvo padaryta atsitiktinai.

Apeliacinio teismo sprendimas įsigalioja iš karto – tiesa, nukentėjusiojo vaikino atstovai turi galimybę kreiptis į Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą (LAT). Tačiau, tokiu atveju gali tekti luktelėti, mat paprastai skundai LAT pasiekia tik po 6-12 mėnesių.

Primename, jog šiemet bylą išnagrinėjęs Kauno apylinkės teismas R. Viršilai skyrė baudžiamojo poveikio priemonę – 15 MGL (750 Eur) dydžio įmoką į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą, įpareigojant ją sumokėti per 2 mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

2024 m. sausio 30 d. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų nuosprendžiu Remigijų Viršilą nuspręsta atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, nustatant 1 metų ir 6 mėnesių laidavimo terminą. Teismas taip pat nusprendė iš R. Viršilos nukentėjusiajam priteisti 1217 eurų proceso išlaidų, o procesą dėl civilinio ieškinio dalyje dėl 1414 eurų bendros turtinės ir neturtinės nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimo nutraukti, kitoje dalyje nukentėjusiojo civilinį ieškinį atmesti.

Kaltino R. Viršilą nenuoširdumu

Nors pirmosios instancijos teismas priimdamas sprendimą nurodė, jog R. Viršila pilnai pripažino savo kaltę, kiek kitaip atrodė nukentėjusio vaikino gynėjui.

Advokato vertinimu, R. Viršila pirmos instancijos teismo metu savo kaltę pripažino tik iš dalies, mat neigė, jog žinojo apie nepilnamečio amžių.

Be to, pasak advokato, teikdamas parodymus, R. Viršila leido sudaryti vaizdą, lyg pats būtų nukentėjęs. Nors anot nukentėjusiojo gynėjo, tik R. Viršila vykdė provokacijas – advokatas teigė, jog iš vaizdo ir garsų galima suprasti, jog neva tik R. Viršila provokavo nepilnametį, o pats nepilnametis provokacijų nevykdė.

Advokato vertinimu, šios aplinkybės leidžia konstatuoti, jog R. Viršila nebuvo nuoširdus, nesigailėjo – dėl to esą ir atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, nėra galimas.

Dar vienu pateiktu skundu prašoma pranešti prokurorą dėl bendrovės „Jungle Kings“ ir R. Viršilos galimai padarytą nusikalstamą veiką pagal BK 202 str. (neteisėtas vertimasis ūkine, komercine, finansine ar kitokia veikla)

Viršilos advokatas vyrą įvardijo kaip auką

R. Viršilos advokatas skirtingai interpretavo vaizdo medžiagą – anot jo, nepilnametis ringe buvo pakėlęs rankas ir norėjo smūgiuoti. Tačiau, advokatas tuo pačiu metu pridūrė, jog iš tiesų tai nėra taip svarbu, mat anot jo, byla buvo tinkamai išnagrinėta pirmos instancijos teisme.

Be to, advokatas pridūrė, jog R. Viršila bylos eigos nekomentavo žiniasklaidai, ar per kitas informavimo priemones, vykdė nurodymus, o štai nukentėjusysis ne kartą komentavo savo istorijos pusę žiniasklaidai.

Advokatas taip pat siūlė atmesti skundą, pagal kurį siūloma pranešti prokurorą dėl bendrovės „Jungle Kings“ ir R. Viršilos galimai padarytą nusikalstamą veiką pagal BK 202 str. – anot R. Viršilos gynėjo, nukentėjęs asmuo pats turėtų kreiptis į prokuratūrą ar kitas institucijas su prašymu.

Tiesa, R. Viršilos advokatas ne tik nesutiko su pateiktu skundu, bet ir siūlė matyti patį R. Viršilą kaip auką.

R. Viršilos advokatas teigė, jog iš vaizdo ir garsų įrašą galima suprasti, jog buvo rengiama provokacija prieš R. Viršilą – neva jaunuolis pasinaudodamas socialinių tinklų žvaigždės sveikatos sutrikimu, organizavo provokaciją.

Advokatas perskaitė ir kelias jaunuolio išsakytas mintis, kurias jis vertina, kaip provokacines.

„Viršila, d***** esi“, – skaitė advokatas.

„Koks vyras galėtų susilaikyti, kai jį taip žemina?“, – klausė R. Viršilos gynėjas.

Gynėjas taip pat pabrėžė, jog nukentėjęs jaunuolis tokių provokacijų galėjo imtis ir dėl to, nes taip susilauktų daugiau dėmesio socialiniuose tinkluose.

Prokuroras siūlė skundą atmesti

Na, o prokuroras palaikė sprendimą atmesti apeliacinio skundo nagrinėjimą. Anot prokuroro, pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino aplinkybes, pagal kurias galima skirti laidavimą, atleidžiantį nuo baudžiamosios atsakomybės.

Prokuroras atkreipė dėmesį ir į BK 55 str. – pagal šį straipsnį, pirmą kartą teisiamam už neatsargų arba nesunkų ar apysunkį tyčinį nusikaltimą, teismas paprastai skiria su areštu arba terminuotu laisvės atėmimu nesusijusias bausmes.

Taip pat, prokuroro teigimu, dėl pateikto skundo apie galimai vykdomą neteisėtą veiklą, apeliantas turėtų kreiptis į prokuratūrą, o šis skundas išeina už tyrimo ribų.

Smūgiavo nepilnamečiui

Bylos duomenimis, R. Viršila 2023 m. kovo 12 d., viešo pramoginio renginio metu, Kauno pramogų ir laisvalaikio centre „Oazė“, įžūliu elgesiu kitų asmenų akivaizdoje, be jokio pateisinamo motyvo ir priežasties agresyviai užpuolė nepilnametį. Anot teisėsaugos, tyčia kumščiu vieną kartą smogdamas nepilnamečiui į veidą, kaltinamasis padarė jam odos nubrozdinimus skruoste. Tokiais veiksmais, anot prokuratūros, R. Viršila nežymiai sutrikdė nepilnamečio sveikatą bei demonstravo nepagarbą aplinkiniams, aplinkai bei sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką. Vyrui tąkart pateikti kaltinimai viešosios tvarkos pažeidimu.

Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas patvirtino, kad sulaukė pranešimo, jog kovo 12 d. apie 22.50 val. Kaune, Baltų prospekte, 1991 metais gimęs vyras trenkė nepilnamečiui (g. 2005 m.).

Anot pareigūnų, dėl patirtų sužalojimų nepilnametis pristatytas į gydymo įstaigą.

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno miesto Santakos policijos komisariate pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR baudžiamojo kodekso 284 str. (viešosios tvarkos pažeidimas).

Remiantis Baudžiamuoju kodeksu, tas, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, piktybiškai tyčiodamasis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.