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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Šį Vėlinių savaitgalį – svarbūs pokyčiai vairuotojams: kai kur eismas bus visiškai uždarytas

2026-11-01 08:19 / šaltinis: BNS
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2026-11-01 08:19
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Visų Šventųjų ir Vėlinių savaitgalį numatomi laikini eismo ribojimai šalia Vilniaus ir Klaipėdos kapinių, didžiuosiuose šalies miestuose dažniau kursuos viešasis transportas.

Transportas, eismas (nuotr. Andrius Ufartas, ELTA)
GALERIJA (16)

Visų Šventųjų ir Vėlinių savaitgalį numatomi laikini eismo ribojimai šalia Vilniaus ir Klaipėdos kapinių, didžiuosiuose šalies miestuose dažniau kursuos viešasis transportas.

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Vilniaus miesto savivaldybė skelbia, kad iki pirmadienio Rokantiškių, Karveliškių, Kairėnų ir Saltoniškių kapinių prieigose šalia autobusų apsisukimo žiedų ir kapinių įėjimo vartų automobiliams bus draudžiama sustoti ir stovėti.

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Taip pat spalio 31–lapkričio 2 dienomis šių kapinių prieigose eismas bus nukreipiamas apylankų maršrutais.

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Transporto eismas į Rokantiškių kapines iš Stepono Batoro gatvės bus nukreiptas per Naująją Vilnią Viršupio, A. Kojelavičiaus, Šiaurės, Uosių, Kalno ir Rokantiškių gatvėmis.

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Atkarpoje ties Rokantiškių kapinėmis eismas vyks viena kryptimi, link Viršupio gatvės, sudarant galimybę pravažiuoti maršrutiniams autobusams.

Spūsčių išvengimas

Pasak savivaldybės, vengiant didelių spūsčių, į Kairėnų kapines rekomenduojama važiuoti nuo Nemenčinės plento pusės.

Iš Kairėnų gatvės transporto priemonės bus kreipiamos apylanka per Šilėnų gatvę, o atkarpoje ties Kairėnų kapinėmis eismas vyks viena kryptimi, į šiaurę.

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Į Karveliškių kapines rekomenduojama atvykti iš Vilniaus rajono Sudervės seniūnijos pusės, vengiant įprasto maršruto iš Pilaitės prospekto pusės.

Eismas pro Karveliškių kapines vyks viena kryptimi: nuo A. Mickevičiaus gatvės link kapinių bus galima važiuoti tik Naujosios gatve, o išvažiuoti – tik Karveliškių gatve.

Lapkričio 1-ąją Ąžuolyno gatvėje, ties Saltoniškių kapinėmis, bus draudžiamas transporto eismas, išskyrus viešąjį transportą. Įvažiuoti į šalia kapinių esančią stovėjimo aikštelę bus galima tik iš Ozo gatvės.

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Vėlinių savaitgalį Vilniuje dažniau kursuos 2, 7, 37, 38, 63, 114 ir 115 maršrutų autobusai bei 2, 7, 16 ir 19 maršrutų troleibusai. Dėl eismo pakeitimų Rokantiškių kapinių prieigose keisis 119 maršruto autobusų trasa.

Anot savivaldybės, viešąją tvarką kapinių prieigose prižiūrės ir srautų reguliavimu rūpinsis tiek savivaldybės, tiek policijos pareigūnai.

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Eismo ribojimai savaitgalį įvedami ir Klaipėdoje: uostamiesčio savivaldybės teigimu, lapkričio 1–2 dienomis bus draudžiamas eismas Joniškės gatve nuo Mokyklos gatvės pusės, šiuo keliu galės važiuoti tik viešasis transportas.

Automobilių vairuotojai, į Joniškės kapines vykstantys iš pietinės miesto dalies, turėtų važiuoti Vilniaus plentu, Klaipėdos–Palangos keliu, Liepų gatve ir sukti į Joniškės gatvę, o atvykstantys iš šiaurinės dalies – Liepų gatve.

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Individualaus transporto eismas taip pat bus ribojamas nuo Rimkų gatvės ir Palangos–Šilutės plento viaduko link Lėbartų kapinių. Lengvųjų automobilių vairuotojams rekomenduojama rinktis apvažiavimo maršrutą per Jakus, Dovilus ir Ketvergius.

Be to, spalio 30–lapkričio 2 dienomis Lėbartų kapinėse bus pakeista transporto važiavimo tvarka – įvažiuoti reikės per centrinius vartus, o išvažiuoti per galinius plėtros vartus.

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Siekiant užtikrinti sklandų judėjimą, prie kapinių budės policijos pareigūnai, bus įrengti laikini kelio ženklai.

Į abi uostamiesčio kapines kursuos papildomi autobusai. Į Lėbartų kapines papildomai važiuos 11 ir 111, į Joniškės kapines – 17, 18 ir 99 maršrutų autobusai, o abi kapines jungs 117 maršrutas.

Tuo metu Kaune spalio 31–lapkričio 2 dienomis papildomai kursuos 20A, 25, 25A, 47B, 62 ir 81A maršrutų autobusai, dažniau važiuos 32, 44 ir 61 maršrutų autobusai.

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69B maršruto autobusai važiuos iki stotelės „Senosios Karmėlavos kapinės“, o 81 maršruto autobusai kursuos pakeista trasa.

Panevėžyje lapkričio 1–2 dienomis į Šilaičių ir Pašilių kapines keleiviai bus vežami nemokamai.

Šiauliuose spalio 31–lapkričio 2 dienomis numatomi papildomi 17 maršruto autobusų reisai. Taip pat kursuos specialieji maršrutai, skirti patogiau pasiekti Ginkūnų ir Donelaičio kapines.

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