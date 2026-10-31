Paaiškėjo, kaip lapkričio 1–2 d. dirbs prekybos centrai, paštas

„Lapkričio 1–2 dienomis „Maximos“ parduotuvių darbo laiko pokyčių neplanuojame – tiek sekmadienį, tiek pirmadienį parduotuvės dirbs įprastu grafiku“, – Eltai pateiktame atsakyme teigė „Maximos“ ryšių su žiniasklaida vadovė Ernesta Vareikytė.
„Parduotuvių darbo laikas išliks įprastas. Vertiname klientų patogumą ir suprantame, kad daugelis jų keliaus po Lietuvą, todėl siekiame užtikrinti galimybę sklandžiai apsipirkti patogiausiose vietose, nesirūpinant dėl laiko“, – Eltai komentavo „Lidl“.
Anot „Iki“ komunikacijos vadovės Gintarės Kitovės, visos tinklo parduotuvės taip pat veiks įprastu laiku.
„Norfa“ parduotuvės lapkričio 1 ir 2 dienomis dirbs įprastu darbo laiku“, – Eltai taip pat pranešė prekybos tinklo administracija.
„Rimi“ atstovės teigimu, prekybos tinklo parduotuvėse grafiko pokyčiai taip pat nenumatomi – jos dirbs įprastu sekmadienio ir pirmadienio grafiku.
Tinklo „Šilas“ prekybos biuro vadybininkė Ieva Aleksaitė-Kazanavičienė taip pat nurodė, kad parduotuvės veiks įprastu grafiku.
Parduotuvių „Aibė“ darbo laikas gali skirtis
Tuo metu prekybos tinklo „Aibė“ parduotuvių darbo laikas gali skirtis.
„Kadangi prekybos tinklą „Aibė“ sudaro daugiau nei 900 parduotuvių visoje Lietuvoje, jų darbo laikai lapkričio 1–2 dienomis gali skirtis“, – teigė tinklo atstovė.
„Aibė“ ragina pirkėjus iš anksto pasitikrinti konkrečios parduotuvės darbo laiką.
Dalis Lietuvos pašto skyrių nedirbs
Kaip pranešė Lietuvos paštas, lapkričio 1–2 dienomis dirbs tik kai kuriuose prekybos centruose veikiantys Lietuvos pašto skyriai.
Dalies prekybos centruose įsikūrusių pašto skyrių darbo laikas keisis ir spalio 31-ąją, dieną prieš Vėlines.
Tuo metu „LP Express“ paštomatai veiks įprastai, tačiau siuntos iš jų švenčių dienomis nebus surenkamos.