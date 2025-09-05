Seimo TS-LKD frakcija susitiks su laikinuoju žemės ūkio ministru Hofmanu

Susitikimas vyks po to, kai šią savaitę laikinasis ministras viešai pranešė apie tai, kad jį į postą delegavusios „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis spaudė politiką atleisti kai kuriuos Žemės ūkio ministerijai (ŽŪM) pavaldžių tarnybų ir institucijų vadovus.
Vėliau jis įvardino, kad tai buvo Nacionalinės mokėjimo agentūros, Valstybinės augalininkystės tarnybos bei Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) vadovybė.
Po šių pareiškimų Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) pradėjo aplinkybių patikslinimą, šį trečiadienį I. Hofmanas dalyvavo apklausoje.
Po R. Žemaitaičio pasisakymų, kad ŽŪM personalui reikėjo griežtesnės rankos, I. Hofmanas kalbėjo, kad taip yra šmeižiamas jis pats bei jo vadovaujamos ministerijos darbuotojos.
Buvęs Lietuvos žemės ūkio tarybos (LŽŪT) pirmininkas I. Hofmanas ministru naujojoje Vyriausybėje nebedirbs, nes „aušriečiai“ į XX-ąją Vyriausybę nusprendė pateikti ŽŪM viceministro Andriaus Paliono kandidatūrą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!