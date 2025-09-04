Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Hofmanas nesvarstytų galimybės tapti viceministru: aplinka per daug toksiška

2025-09-04 09:11 / šaltinis: ELTA
2025-09-04 09:11

Darbą Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) vadovo pareigose baigiantis Ignas Hofmanas teigia, kad nesvarstytų tapti viceministru, jei gautų tokį pasiūlymą. Į viešą ginčą su jį delegavusios „Nemuno aušros“ frakcijos lyderiu Remigijumi Žemaitaičiu įsivėlęs politikas aiškina, kad aplinka, kurioje jis dirba, šiuo metu yra pernelyg toksiška.

Ignas Hofmanas (Lukas Balandis/BNS)

Darbą Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) vadovo pareigose baigiantis Ignas Hofmanas teigia, kad nesvarstytų tapti viceministru, jei gautų tokį pasiūlymą. Į viešą ginčą su jį delegavusios „Nemuno aušros“ frakcijos lyderiu Remigijumi Žemaitaičiu įsivėlęs politikas aiškina, kad aplinka, kurioje jis dirba, šiuo metu yra pernelyg toksiška.

5

„Net jei hipotetiškai nagrinėtume galimybę tapti viceministru, ta aplinka yra per daug toksiška. Negaliu net įsivaizduoti, kaip tai (darbas viceministru – ELTA) galėtų atrodyti“, – ketvirtadienį LRT radijuje aiškino I. Hofmanas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Man buvo labai sunku priimti sprendimą eiti net ministro pareigas“, – teigė buvęs Žemės ūkio tarybos (ŽŪT) pirmininkas.

I. Hofmanas kartojo, kad nuo pat pradžių neturėjo didelio noro eiti žemės ūkio ministro pareigų ir matė tai kaip didžiulę naštą.

„Gal kažkam atrodo, kad šios pareigos yra duotybė, tačiau man tai buvo didelė našta ir atsakomybė. Sprendimą tapti ministru iš dalies priėmiau dėl to, nes pati bendruomenė mane stipriai motyvavo. Tiesa, jau tada manęs nedomino jokios kitos pozicijos, o ministro pareigų naštą prisiėmiau dėl to, nes tai buvo galimybė žemdirbių bendruomenei“, – teigė laikinasis ŽŪM vadovas.

„Dabar, kaip ir tada, manęs kitos pareigos nedomina“, – reziumavo I. Hofmanas.

Kaip antradienį skelbė LRT.lt, I. Hofmanas teigė, kad „Nemuno aušros“ pirmininkas R. Žemaitaitis spaudė jį atleisti kai kuriuos Žemės ūkio ministerijai (ŽŪM) pavaldžių tarnybų ir institucijų vadovus. 

Po šių pareiškimų STT pradėjo aplinkybių patikslinimą. I. Hofmanas teigė trečiadienį ryte sulaukęs kvietimo atvykti į apklausą. 

Tiesa, ministras tada patikslino, kad iš R. Žemaitaičio patyrė ne spaudimą, o šmeižtą ir melą. Anot jo, iš „aušriečių“ lyderio sulaukdavo prašymų, pageidavimų, tačiau to nevykdė ir dabar yra šmeižiamas.  

Pagal naująją koalicinę sutartį, galimybę deleguoti savo kandidatą į Žemės ūkio ministeriją (ŽŪM) išlaikė „Nemuno aušra“. Iki šiol ministerijai vadovavo I. Hofmanas.

Buvęs Žemės ūkio tarybos (ŽŪT) pirmininkas ministru naujojoje Vyriausybėje nebedirbs, kadangi „aušriečiai“ į XX-ąją Vyriausybę nusprendė pateikti ŽŪM viceministro Andriaus Paliono kandidatūrą.

