Hofmanas sako, kad Žemaitaičiui neįtiko konservatorių įdarbinti vadovai: man tai nepriimtina

„Aš jam atsakiau tada ir šiaip visada laikausi tos nuostatos, man nesvarbu, kas per žmogus ir ką jis veikia vakare ar laisvalaikiu, man svarbiausia, kokie yra darbo rezultatai. Jeigu žmogus darbe padaro savo darbą, rezultatai yra tinkami, tai atitinkamai tarnybos vadovas yra vertinamas“, – ketvirtadienį LRT Radijui teigė I. Hofmanas.
„Tačiau tokie norai nurodyti, kad šitą vadovą pastatė į pareigas, jis laimėjo konkursą esant konservatorių Vyriausybei, todėl jis turi būti patrauktas, man tai nepriimtina“, – pridūrė jis.
Anot laikinojo žemės ūkio ministro, minimų vadovų darbui pastabų turėjo ir jis, tačiau tai nebuvo pakankamai svari priežastis juos keisti.
„Aš negaliu pasakyti, kad šitie minimi vadovai dirbo idealiai, buvo tų pastabų ir iš mano pusės, ir iš socialinių partnerių, bet tai nebuvo tos kritinės kažkokios problemos, dėl ko būtų galima patraukti ar reiktų juos patraukti iš šitų pavaldžių institucijų ar tarnybų vadovų“, – aiškino ministras.
Kaip antradienį skelbė LRT.lt, I. Hofmanas teigė, kad „Nemuno aušros“ pirmininkas R. Žemaitaitis spaudė jį atleisti kai kuriuos Žemės ūkio ministerijai (ŽŪM) pavaldžių tarnybų ir institucijų vadovus.
Po šių pareiškimų STT pradėjo aplinkybių patikslinimą. I. Hofmanas teigė trečiadienį ryte sulaukęs kvietimo atvykti į apklausą.
Trečiadienį ministras patikslino, kad iš R. Žemaitaičio patyrė ne spaudimą, o šmeižtą ir melą. Anot jo, iš „aušriečių“ lyderio sulaukdavo prašymų, pageidavimų, tačiau to nevykdė ir dabar yra šmeižiamas.
Pagal naująją koalicinę sutartį, galimybę deleguoti savo kandidatą į Žemės ūkio ministeriją (ŽŪM) išlaikė „Nemuno aušra“. Iki šiol ministerijai vadovavo I. Hofmanas.
Buvęs Žemės ūkio tarybos (ŽŪT) pirmininkas ministru naujojoje Vyriausybėje nebedirbs, kadangi „aušriečiai“ į XX-ąją Vyriausybę nusprendė pateikti ŽŪM viceministro Andriaus Paliono kandidatūrą.
