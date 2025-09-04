Kalendorius
Rugsėjo 4 d., ketvirtadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Hofmanas sako, kad Žemaitaičiui neįtiko konservatorių įdarbinti vadovai: man tai nepriimtina

2025-09-04 09:04 / šaltinis: ELTA
2025-09-04 09:04

Laikinasis žemės ūkio ministras Ignas Hofmanas sako, kad „aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis ministerijai pavaldžių įstaigų vadovus keisti ragino ne dėl prastai atliekamo darbo, bet dėl to, kad jie pradėjo dirbti vadovaujant konservatorių Vyriausybei. Darbą ministerijoje baigiančio I. Hofmano teigimu, jo požiūriu, tai nėra pakankama priežastis atsisveikinti su darbuotoju. 

Ignas Hofmanas. ELTA / Josvydas Elinskas

Laikinasis žemės ūkio ministras Ignas Hofmanas sako, kad „aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis ministerijai pavaldžių įstaigų vadovus keisti ragino ne dėl prastai atliekamo darbo, bet dėl to, kad jie pradėjo dirbti vadovaujant konservatorių Vyriausybei. Darbą ministerijoje baigiančio I. Hofmano teigimu, jo požiūriu, tai nėra pakankama priežastis atsisveikinti su darbuotoju. 

REKLAMA
1

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Aš jam atsakiau tada ir šiaip visada laikausi tos nuostatos, man nesvarbu, kas per žmogus ir ką jis veikia vakare ar laisvalaikiu, man svarbiausia, kokie yra darbo rezultatai. Jeigu žmogus darbe padaro savo darbą, rezultatai yra tinkami, tai atitinkamai tarnybos vadovas yra vertinamas“, – ketvirtadienį LRT Radijui teigė I. Hofmanas. 

REKLAMA
REKLAMA

„Tačiau tokie norai nurodyti, kad šitą vadovą pastatė į pareigas, jis laimėjo konkursą esant konservatorių Vyriausybei, todėl jis turi būti patrauktas, man tai nepriimtina“, – pridūrė jis.

REKLAMA

Anot laikinojo žemės ūkio ministro, minimų vadovų darbui pastabų turėjo ir jis, tačiau tai nebuvo pakankamai svari priežastis juos keisti.

„Aš negaliu pasakyti, kad šitie minimi vadovai dirbo idealiai, buvo tų pastabų ir iš mano pusės, ir iš socialinių partnerių, bet tai nebuvo tos kritinės kažkokios problemos, dėl ko būtų galima patraukti ar reiktų juos patraukti iš šitų pavaldžių institucijų ar tarnybų vadovų“, – aiškino ministras.

REKLAMA
REKLAMA

Kaip antradienį skelbė LRT.lt, I. Hofmanas teigė, kad „Nemuno aušros“ pirmininkas R. Žemaitaitis spaudė jį atleisti kai kuriuos Žemės ūkio ministerijai (ŽŪM) pavaldžių tarnybų ir institucijų vadovus. 

Po šių pareiškimų STT pradėjo aplinkybių patikslinimą. I. Hofmanas teigė trečiadienį ryte sulaukęs kvietimo atvykti į apklausą. 

Trečiadienį ministras patikslino, kad iš R. Žemaitaičio patyrė ne spaudimą, o šmeižtą ir melą. Anot jo, iš „aušriečių“ lyderio sulaukdavo prašymų, pageidavimų, tačiau to nevykdė ir dabar yra šmeižiamas.  

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pagal naująją koalicinę sutartį, galimybę deleguoti savo kandidatą į Žemės ūkio ministeriją (ŽŪM) išlaikė „Nemuno aušra“. Iki šiol ministerijai vadovavo I. Hofmanas.

Buvęs Žemės ūkio tarybos (ŽŪT) pirmininkas ministru naujojoje Vyriausybėje nebedirbs, kadangi „aušriečiai“ į XX-ąją Vyriausybę nusprendė pateikti ŽŪM viceministro Andriaus Paliono kandidatūrą.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Ignas Hofmanas (Lukas Balandis/BNS)
Hofmanas nesvarstytų galimybės tapti viceministru: aplinka per daug toksiška (5)
Ignas Hofmanas (Žygimantas Gedvila/Fotobankas)
Į STT apklausą atvyko galimą Remigijaus Žemaitaičio spaudimą patyręs Ignas Hofmanas (1)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų