TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Seimas palaiko siūlymą skirti Laisvės premiją Medininkų tragediją išgyvenusiam Šernui

2025-11-13 13:16 / šaltinis: ELTA
2025-11-13 13:16

Seimas palaiko siūlymą skirti 2025-ųjų Laisvės premiją vieninteliam Medininkų tragediją išgyvenusiam Lietuvos muitinės pareigūnui, Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios kunigui Tomui Šernui.

Tomas Šernas. ELTA / Andrius Ufartas

Seimas palaiko siūlymą skirti 2025-ųjų Laisvės premiją vieninteliam Medininkų tragediją išgyvenusiam Lietuvos muitinės pareigūnui, Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios kunigui Tomui Šernui.

1

Šiai kandidatūrai ketvirtadienį parlamentarai po svarstymo pritarė bendru sutarimu. Artimiausiu metu Seimas ketina galutinai apsispręsti dėl šių metų Laisvės premijos laureato.

TAIP PAT SKAITYKITE:

T. Šernui skirti garbingą apdovanojimą pasiūlė parlamentinė Laisvės premijų komisija. Pasak šios komisijos pirmininkės Rimos Baškienės, T. Šernas būtų 16-asis Laisvės premijos laureatas. 

Seimui pritarus, apdovanojimą T. Šernui planuojama tradiciškai įteikti Laisvės gynėjų dieną – 2026 m. sausio 13-ąją.

Nuo 2011 m. Seimas, siekdamas įvertinti asmenų ir organizacijų pasiekimus bei indėlį puoselėjant nepriklausomybės ir laisvės idėjas, ginant žmogaus teises, plėtojant demokratiją, kasmet sausio 13-ąją teikia Laisvės premiją. 

Praėjusiais metais Laisvės premija įteikta Lietuvos neginkluoto antisovietinio pasipriešinimo dalyviui, publicistui, buvusiam politiniam kaliniui, kunigui Juliui Sasnauskui.

